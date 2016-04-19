16 апреля в Перми состоялся митинг родителей Пермского края, собравший около двухсот человек, недовольных социальной политикой в области защиты материнства и детства в регионе. Организаторами митинга выступили сообщество родителей «Защитим права наших детей вместе» и пермское отделение «Родительского всероссийского сопротивления» (РВС).

Олесь Гончар

Поводом для митинга послужило известие о том, что благодаря многочисленным обращением родительского сообщества 21 апреля в Законодательном собрании края должны обсуждаться поправки к бюджету, предполагающие возвращение отменённых в конце 2015 года. пособий многодетным и увеличение финансирования питания в школах для льготников.

В настоящий момент, денег выделяемых из бюджета на льготное питание, недостаточно. Родители критикуют сложившуюся унизительную для школьников ситуацию:

«Проблема в разделении детей. Нормами предусмотрено меню одно для всех, но у нас в школах получается, что если ты льготник, на тебя идет маленькая дотация, поэтому вот тебе каша, кусок хлеба и чай. Если есть возможность платить у родителей, тогда — другой разговор, ребёнку дают сок, конфетка и фрукт. Это разные столы, это значит, что класс вместе кушать не может. Это дискриминация, и мы против этого!» — говорит выступавшая на митинге многодетная мама Любовь Мосова.

Также митингующие протестовали против увеличения платы за посещение детских садов, которая выросла с начала года на 76%. По их словам, за 10 лет ни разу не был произведен перерасчет выделяемых на одного ребенка в детсаду бюджетных средств, и эта сумма до сих пор составляет 50 тыс. рублей в год. При этом родительская плата постоянно росла. Людмила Елтышева, лидер родительского сообщества «Защитим права наших детей вместе» отметила, что, например, в Краснодарском крае цена за детсад составляет 800 рублей в месяц (почти в три раза ниже, чем в Перми).

Более того, детские сады перегружены, группы в два раза превышают положенную численность. И хотя многие скорее предпочтут такие условия, чем откажутся от садика, активисты озабочены тем, что пермские чиновники могут, ссылаясь на формально большое количество мест, попытаться представить ситуацию нормализовавшейся и отказаться от дальнейшего строительства новых учреждений.

Также с трибуны звучали требования обеспечить доступность льготных лекарств, выписанных детям. Кроме того выступающие заявили, что пермские власти постоянно пренебрегают родительским и экспертным мнением. Так, одной из центральных тем стало подготавливаемое, но различными уловками скрываемое Минздравом закрытие молочных кухонь, которое обязательно отразится на здоровье детей всплеском желудочно-кишечных и аллергических заболеваний.

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Родители обвинили чиновников в уклонении от диалога, в административном давлении на работников кухонь, в развязывании информационной войны против «молочек». А также высказали подозрение, что всё это совершается в угоду коммерческим интересам, связанных с чиновниками компаний.

Помимо невнимания к общественному мнению родители возмущены презрительным отношением со стороны чиновников и идеологов «реформ». Особенно к многодетным семьям, которых пермские власти считают «иждивенцам». Так, в программе «Семья и дети Пермского края», принятой ещё в конце 2013 года сказано буквально: «особенностью Пермского края является преобладание в структуре доходов семей доли мер социальной поддержки над долей заработной платы, что ведет к развитию иждивенческой позиции».

«С легкой руки нашего пермского правительства, нас называют «иждивенцами» и «попрошайками». Мы хотим сказать, что мы не иждивенцы и не попрошайки — мы гораздо больше работаем, чем они, и мы гораздо ответственнее, чем они!» — заявила в своём выступлении лидер протестующих родителей Людмила Елтышева.

Да, признают активисты РВС, льготы — это «костыли», но вырвать их у общества — значит, столкнуть многие семьи в нищету. А что дальше? Родители не смогут содержать своих детей и вынуждены будут отказываться от них добровольно (по словам активистов, они уже сталкивались с подобными настроениями). Для несогласных же придумана ювенальная машина, которая частично уже сооружена на законодательном уровне, а на деле, во многих местах уже перемалывает семьи, попавшие в ту или иную «трудную жизненную ситуацию» (как правило, по причине бедности).

Одна из выступавших — жительница Лысьвы — рассказала, как в их городе учителей, врачей и воспитателей обязали докладывать в полицию о каждом синяке или ссадине, обнаруженных на ребенке, а родители потом вынуждены доказывать свою невиновность. Как позже заметил в своем выступлении член РВС Илья Роготнев, это ярчайший пример того, что в отношении родителей уже действует презумпция вины.

В завершение митинга Людмила Елтышева зачитала резолюцию подлинного родительского митинга, которую собравшиеся мамы, папы, бабушки и дедушки приняли единогласно. В резолюции, в частности, родители Пермского края призвали депутатов Законодательного собрания поддержать поправки в бюджет и вернуть пособия многодетным семьям, которые в такое сложное время остались без поддержки государства.

Также родители призвали депутатов поддержать поправки в закон об охране семьи, материнства и детства, которые увеличивают дотации на школьное питание детей из малоимущих многодетных семей. Необходимо прекратить дискриминацию детей из льготной категории при оплате питания в школах, поскольку это с детства воспитывает чувство социального неравенства и разделения в обществе, считают активисты.

По этим вопросам родители потребовали открытого голосования в Законодательном собрании Пермского края. Кроме того, родители потребовали БЕСПЛАТНЫХ детских садов в соответствии со статьей 43 Конституции РФ, согласно которой «гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях», и обеспечение доступности бесплатных лекарственных средств в соответствии с перечнем льготных лекарственных препаратов для детей до 3 лет и для детей из многодетных семей до 6 лет.

Отдельным пунктом в резолюции отмечалось уничтожение детских молочных кухонь и раздаточных пунктов в Пермском крае. Молочные кухни необходимо развивать, модернизировать, открывать по всему Пермскому краю, увеличивать их ассортимент, как это делают, например, в Нижнем Новгороде, а не закрывать их в угоду коммерческим интересам иностранных компаний, торговых сетей и местных чиновников.

Все изменения в работе молочных кухонь или раздаточных пунктов должны быть согласованы с родительским сообществом, представленным на этом митинге. В частности, активисты потребовали отправить в отставку министра здравоохранения Пермского края, лоббирующую уничтожение пермских молочных кухонь, виновную в развале системы медицинской помощи детям.

Участники митинга потребовали остановить внедрение ювенальных западных технологий контроля за семьями в Пермском крае, которые разрушают семьи и служат лишь средством отобрания ребёнка у семьи, которую власть сама погрузила в социальный ад безысходности. Резолюцию решено направить как краевым, так и федеральным властям и контролирующим инстанциям.