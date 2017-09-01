В Перми символом отечественной истории стал белый лист. Именно им заклеен портрет Иосифа Сталина на баннере, размещенном на здании престижной пермской гимназии имени Сергея Дягилева. Лучшего символа для пермской политической ситуации не придумать: портрет генералиссимуса Победы стыдливо прикрыт фиговым листочком. Между Лениным и Хрущёвым — искусственный пробел, сигнализирующий: здесь побывала цензура, которой в России как бы нет.

Иосиф Сталин

За несколько дней до начала учебного процесса пермская гимназия разместила на стене с обвалившейся штукатуркой плакат, который, как считала директор заведения Раиса Зобачева, будет играть положительную образовательную роль — 48 портретов выдающихся деятелей истории России и Пермского края. Среди портретов — образы Петра Великого и Александра Невского,Льва Толстого и Сергия Радонежского,Сергея Дягилева и Никиты Хрущёва… В основе этой «галереи» лежит заставка с успехом прошедшего на нашем телевидении проекта «Имя Россия» (2008 год). Сталин тогда занял, по итогам зрительского голосования, третье место среди наиболее популярных деятелей нашей истории. Правда, поговаривали, что без «накрутки» зрительских голосов Сталин бесспорно лидировал.

Раиса Зобачева предложила взять перечень персоналий, выявленных в ходе того памятного всероссийского голосования, и добавить к нему ключевых деятелей Прикамья, в том числе Дягилева, известного во всем мире.

«Какое дело моё судить? Вот народ проголосовал, вот проект всероссийский», — поясняет Зобачева.

Опасения, что ультраантисоветчики не будут от плаката в восторге, конечно, не могли не возникнуть. Однако на плакате, наряду со Сталиным, есть и «разоблачивший» его культ Хрущёв, и такие консервативные фигуры, как Николай Второй и Столыпин. Между тем действие происходит в Перми, а здесь либеральная фронда давно и прочно считает себя абсолютным хозяином идеологического поля.

ИА REGNUM Плакаты

Некто Михаил Мальцев, родитель одного из учеников «дягилевки», рекламирующий себя как потомок репрессированного кулака, пишет в фейсбуке:

«Эту мерзость повесили на здание Дягилевской гимназии… (Нецензурная брань) Приеду в Пермь и пойду срывать, а потом к директору за объяснениями, как это вообще можно? (Нецензурная брань)».

А ведь последнее восклицание можно счесть адресным оскорблением педагогического состава, на что уже обращал внимание филолог из Пермского государственного национального исследовательского университета.

«Люди, которые это начали в социальных сетях, — я как филолог говорю — действительно, оскорбили педагогический состав школы. … После этого те же самые люди написали открытое письмо, в котором требовали уважения к себе, без каких-либо извинений. Изначально все строится на языке хамства», — сказал Илья Роготнев, выступая на круглом столе «Единство истории» в Перми 30 августа 2017 года.

Скриншот фразы Мальцева Та самая фраза про срыв плаката

Действительно, после того как подзаборную брань господина Мальцева подхватили местные СМИ (а они стали писать, что «пермская общественность» возмущена, что происходит чуть ли не «растление детей»), он почувствовал себя важной персоной и написал открытое обращение. В нем Мальцев сообщил, что, будучи директором книжного магазина, является уникальным специалистом в области смыслов. Главный слоган плаката «Изучаем. Знаем. Понимаем» показался книготорговцу особенно возмутительным, поскольку в «понимании» Сталина пермский смысловед заподозрил оправдание расстрела его деда по решению тройки.

В новом послании Мальцев утверждал, что «достойные» люди поддерживают его позицию. К таковым, вероятно, относится экс-губернатор Олег Чиркунов, процитировавший бранный пост Мальцева, а также поддержавший «криптолога» пенсионер Евгений Сапиро, когда-то побывавший министром ельцинского правительства. К «достойным», несомненно, относится руководство скандального «Театра-Театра», представитель которого отреагировал на акцию гимназии интеллектуальным постом: «УРОДЫ!»

За «дягилевку» вступились представители пермского исторического сообщества, Российского военно-исторического общества, Союза писателей России, пермского отделения Союза художников, известные деятели культуры. После того как защитники директора Зобачевой провели круглый стол, либеральная общественность подняла уровень дискуссии: «клоуны», «хорьки», «Ты (нецензурная брань)», «старые пердуны»… — поток ругательств в адрес сторонников баннера со Сталиным как нельзя лучше демонстрирует благородство Михаила Мальцева и поддержавших его достойных людей. Татьяна Марголина, уполномоченный по правам человека в Пермском крае, неслучайно охарактеризовала эту позицию как «общественно-совестливую».

Скриншот фразы Мальцева Та самая фраза про срыв плаката

После столь неотразимой аргументации муниципальные власти, как можно предположить из дальнейшего хода событий, оказали весьма сильное давление на гимназию. Во-первых, вспомнили, что здание-то — объект наследия, и нельзя на его стенах ничего размещать без согласования с соответствующими службами (хотя баннеры на этой самой стене размещались в течение многих лет — и никого это не волновало). Во-вторых, давление могло быть оказано и, так сказать, приватно…

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября около 13:00 по местному времени к зданию гимназии подъехал автомобиль-вышка. Приехавшие на нем неизвестные заклеили белым прямоугольником портрет Сталина, который находился между портретами Владимира Ленина и Никиты Хрущева.

Вряд ли стоит говорить о том, что какие-то административные структуры оказались под воздействием либеральной фронды. Скорее фронда оказалась чиновникам в высшей степени созвучна. Чем? Да своей народофобией и пещерным антисоветизмом! Вот образчики демократизма, проявленного фрондой в ходе интернет-баталий вокруг баннера: «Выходит, что у нас в стране проживает 54% непролазных плохо образованных тупиц» (Андрей Клюев, блогер). «…вы тут отстаиваете право большинства быть бессовестными *удаками» (Михаил Мальцев). В таком духе противники престижной гимназии отвечали на сообщения о том, что к Сталину народ относится в целом позитивно. Агрессия по отношению к советским ценностям, несгибаемая ненависть к народу, упоенное любование своим цинизмом — всё это делает виртуальных сталиноборцев близкой и референтной для провинциальной власти. Смешно думать, что власть этих маргиналов боится. Напротив, она на них опирается.

И всё же произошедшее в Перми в каком-то смысле за гранью — особенно на фоне радикальной десоветизации в Восточной Европе и официальных протестов нашего государства против демонизации сталинской системы. В Москве Сталину устанавливают памятные доски, его могила находится у Кремлевской стены, о нем свободно дискутируют на центральных каналах телевидения. В Перми же между Лениным и Хрущевым — под гогот и матерную брань — вырезается кусок исторической памяти. Думается, это не мелочи.

Говорят, мы сейчас находимся в ситуации гибридной войны. Не с Украиной, конечно, а с тем господином, к которому Украина напросилась в вассалы. Если бывает гибридная война, то бывает, вероятно, и гибридная оккупация. А как еще понять происходящее в Перми? Приведу лишь несколько громких пермских историй.

(1) В Москве ведется очень резонансное расследование о крупных хищениях в «Гоголь-центре». В Перми существует совершенно симметричная история с «Театром-Театром» — скандальной машиной непристойных зрелищ и пошлых водевилей, о финансовом непорядке в которой неоднократно писали СМИ. Вопрос даже не в том, что следственных мероприятий в отношении руководства «Театра-Театра» не проводится — напротив, министр, пытавшийся устранить сомнительную команду от управления театром, был атакован местными медиахолдингами и в итоге отстранен от должности.

(2) Государственные театры в Перми не просто находятся под контролем радикальных западников — они отданы им в безвозмездное пользование. Худрука Пермского театра оперы и балета Теодора Курентзиса публично критиковать запрещено — все местные СМИ заливаются соловьями о его неслыханной гениальности. При этом Курентзис превратил театр в репетиционную площадку для своего вечно гастролирующего «по Европам» театра. Иногда маэстро одаряет пермяков редкими концертами, генеральными репетициями, исполнениями фестивальных опер — впрочем, всё это больше для богемы и отсмотрщиков «Золотой маски». Рядовой же зритель с изумлением созерцает афишу театра, обедневшую на порядок за годы Курентзиса. Зато на его концерты в Пермь прилетают Абрамович, Набиуллина, Собчак и др.

(3) Изумленные происходящим в Перми, ветераны труда и боевых действий, возглавляющие общественные организации, обратились в аппарат губернатора края с просьбой организовать встречу с ними главы исполнительной власти региона. В аудиенции им было отказано. А затем в одном издании со ссылкой на «анонимный источник, близкий к властям региона», было сказано, что обращение ветеранов воспринимается властью как «шантаж» и что в настоящий момент власти края заняты «естественными чистками» в общественных организациях. Можно, конечно, надеяться, что обсуждаемое издание провокационно работает против краевых властей… А что если власть в Перми (или один из этажей власти) и впрямь захватили отморозки, которые разговаривают с ветеранами на языке «чисток» и рассматривают попытки прорваться к губернатору как «шантаж»?

Впрочем, Пермь известна и яркой музейной историей (благодаря АНО «Пермь-36», создававшей всемирно известный музей бандеровской славы), и развитой системой ювенальной юстиции — планомерной работы по изъятию детей из семей. Курирующий «ювеналку» Павел Миков недавно пошел на повышение — исполнительная власть выдвинула его на соискание должности краевого уполномоченного по правам человека. И это несмотря на памятный многим громкий скандал, когда Миков выгораживал малолетних преступников, совершавших групповые изнасилования в одном из детских домов. Еще недавно казалось, что свет общественного внимания способен разгонять «тёмные силы». Между тем за последние месяцы пермяки, составляющие патриотический актив региона, всё больше испытывают мощное административное давление. Об этом ветераны рассказали в открытом письме главе Пермского края. Но… то ли он слишком занят предстоящими выборами, то ли и в самом деле ветеранов решено «чистить».

Возвращаясь к гимназии имени С. Дягилева. Сегодня затравили дирекцию школы и демонстративно заклеили портрет Сталина. Завтра всех, кто против этой травли выступал, подвергнут люстрациям. Неужели кто-то сомневается в том, что люстраторы уже рукава закатывают? Но ведь такими темпами метафора «оккупационной власти» очень быстро станет явью.