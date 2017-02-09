Олег Крупицын
Последние публикации
Партия власти в Приморье может стать заложником конфликта элит
В последнее время СМИ и интернет пестрят материалами о конфликте элит в Приморском крае. Ни один субъект РФ не удостоился столь пристального внимания. Действительно, обилие коррупционных скандалов поражает — за один год более 10 фигурантов, имеющих отношение к разным уровням власти, региональным и...
9 февраля 2017
Приморский край ждут серьезные политические баталии
Новый политический год в Приморском крае обещает быть нескучным: осенью должны пройти выборы в представительные органы власти в восьми городах и районах края, в том числе выборы в думу города Владивостока. Плюс к этому еще в четырех муниципальных образованиях пройдут довыборы, плюс выборы в местные...
17 января 2017
Конец года губернатора Приморья: итоги, потери, прогнозы
23 декабря по подозрению в махинациях при проведении госзакупок сотрудниками Следственного управления Следственного комитета были задержаны председатель Союза горнопромышленников Приморского края, советник губернатора Приморского края Владимира Миклушевского Алексей Авершин и супруга бывшего...
26 декабря 2016