В последнее время СМИ и интернет пестрят материалами о конфликте элит в Приморском крае. Ни один субъект РФ не удостоился столь пристального внимания. Действительно, обилие коррупционных скандалов поражает — за один год более 10 фигурантов, имеющих отношение к разным уровням власти, региональным и муниципальным, в том числе, и на уровне заместителей губернатора. Эти скандалы привели к тому, что и Приморский край, и его губернатор стали терять позиции во всевозможных рейтингах: в рейтинге фонда «Петербургская политика» в декабре прошлого года Приморский край занял последнее место с результатом 4,5 балла в группе «Регионы со слабой устойчивостью», где остается и по результатам январского рейтинга, а губернатор края Владимир Миклушевский в Рейтинге влияния глав субъектов РФ Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) ухудшил свою позицию на 16 пунктов, опустившись до 59-го места, а в январском рейтинге потерял еще целых 18 пунктов и «упал» до 77-го.

Герб Приморского края

Одной из значимых причин такого положения дел является незатихающий конфликт между губернатором Приморского края и мэром города Владивостока Игорем Пушкаревым. Впервые конфликт вышел в публичную плоскость в ноябре 2012 года, вскоре после назначения Миклушевского. Связан он был с решением главы региона выставить на приватизацию два краевых унитарных предприятия-монополиста «Примводоканал» и «Примтеплоэнерго». Градоначальник обрушился на краевые власти с жесткой критикой, сказав, что «это будет чудовищная ошибка, преступление против людей». В течение последующих лет отношения сторон не улучшились. Эксперты считают, что истоки конфликта нужно искать в региональном законодательстве: у Владивостока нет официального статуса краевого центра и земель, которыми бы распоряжалась городская администрация. Апогеем стал арест Пушкарева в июне прошлого года. Именно с его подачи в СМИ была раскручена ситуация с вертолетной прогулкой губернатора и его подчиненных, «укомплектованных» дорогим шампанским. Но, даже находясь под стражей, Пушкарев является действующим мэром Владивостока и продолжает вести активную информационную кампанию против губернатора, выпячивая любой его промах. Так недавно разразился очередной скандал с новогодним отдыхом приморского губернатора, который пообещал провести его дома, но, по данным местных СМИ, встретил Новый год в Дубае. Сразу после этого на сайте Change.org появилась петиция на имя президента РФ с просьбой отставки Миклушевского. Свою задачу петиция выполнила: приморский губернатор опять появился в СМИ в негативном контексте.

Все эти вбросы сопровождаются комментариями местных и столичных политологов со ссылками на некие «источники» в силовых структурах, перепечатками в различных СМИ и в интернете, кампанией в социальных сетях. На фоне набирающей обороты антигубернаторской кампании все попытки пресс-службы администрации Приморья «доложить» вышестоящей власти и общественности об успехах в развитии региона малозаметны и звучат довольно неубедительно. А бывший консультант Миклушевского, политтехнолог Илья Спокойнов-Митькин-Зельдович, осенью прошлого года перебравшийся из региона в Москву, также вследствие коррупционного скандала, связанного с его супругой Мариной Свиридовой, бывшим генеральным директором ООО «Телерадиокомпании «Новая волна», и Алексеем Авершиным, по слухам, организатором финансирования проектов губернатора, покинул рубежи родины и в настоящее время скрывается в Латвии. Так что пиар губернатора значительно просел и Миклушевский понес имиджевые потери.

Параллельно в СМИ освещается ход следствия по делу арестованного мэра, и, похоже, администрация края заинтересована в придании как можно более широкой огласки этому процессу. Клан Пушкарева, в свою очередь, не собирается сдавать позиции без боя. Появились слухи, что мэр Владивостока определяется с потенциальными союзниками, и склоняется к тому, чтобы идти на выборы с коммунистами. Они, в отличие от единороссов, теряющих свой рейтинг под руководством Миклушевского, провели удачную серию муниципальных выборов в 2015 году, получив 42 депутата, и при всех характерных особенностях думских выборов 2016 года сумели показать очень неплохой результат — 18%.

Как видно, противостояние сторон не только не уменьшается, но и набирает силу. С одной стороны вендетта Игоря Пушкарева, пытающегося отомстить губернатору за свой арест и взять ситуацию в городе под свой контроль. С другой стороны Владимир Миклушевский, вбивающий все новые гвозди в крышку гроба политической карьеры Пушкарева. В частности, он продавил закон, отменяющий прямые выборы мэров.

Есть еще и третья сила — периодически напоминающий о себе «Блок Николаева». Победа Виктории Николаевой на праймериз «Единой России» над действующим депутатом Государственной думы РФ Эльмирой Глубоковской и последующая ее победа уже на выборах в ГД РФ, то, что она вошла в комитет ГД по безопасности и противодействию коррупции указывает на наличие у блока значимого электорального и лоббистского ресурса. В случае, если Николаев также решит принять участие в предстоящих муниципальных выборах, это существенно изменит баланс сил. Тогда, поскольку у самого Миклушевского есть риск «провалить» на предстоящих выборах «Единую Россию», он, возможно, попытается заключить союз с Николаевым.

По мнению экспертов, такой альянс существенно усилит губернатора и позволит «Единой России» улучшить свои позиции во Владивостоке. С другой стороны, это может помешать блокировке Пушкарева с коммунистами. Сам Николаев пока ничего не заявлял о своих амбициях, выступая, скорее, в роли наблюдателя. Многое в предвыборном раскладе будет зависеть от позиции полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном ФО Юрия Трутнева, который в последнее время довольно часто посещает Приморье.

Однако на данный момент вследствие противоборства в региональной власти социально-экономическая ситуация в крае продолжает ухудшаться и, похоже, процесс этот остановится только тогда, когда непримиримые противники — и действующий губернатор, и арестованный мэр уйдут с политического олимпа региона. И это будет в тренде политики федерального центра. На днях пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал: «Безусловно, кадровый резерв есть, работает кадровая служба, работает достаточно эффективно. Скажем так, скамейка запасных достаточно длинная. Вы сами видите по назначениям последних месяцев, последнего года, наверное, что ставка делается на энергичных, молодых, харизматичных профессионалов, которые уже имеют определенный опыт работы и зарекомендовали себя как действительно эффективные управленцы».

Судя по тенденции и скорости принимаемых в последнее время на высшем уровне политических решений (отставка губернаторов Пермского края и Бурятии с разницей в один день), ждать осталось недолго.