Владивосток, 26 декабря, 2016, 13:15 — ИА Регнум. 23 декабря по подозрению в махинациях при проведении госзакупок сотрудниками Следственного управления Следственного комитета были задержаны председатель Союза горнопромышленников Приморского края, советник губернатора Приморского края Владимира Миклушевского Алексей Авершин и супруга бывшего советника губернатора Ильи Спокойнова (Митькина) Марина Свиридова.

Kremlin.ru Владимир Миклушевский

21 декабря под домашний арест был отправлен один из заместителей губернатора Приморского края Сергей Сидоренко, курирующий вопросы сельского и рыбного хозяйства, ветеринарии, использования объектов животного мира, лицензирования и торговли. Губернатор Владимир Миклушевский, комментируя следственные действия в отношении своего подчиненного Общественному телевидению Приморья, сказал: «Пока рано что-либо комментировать, сегодня к Сергею Петровичу есть претензии со стороны правоохранительных органов. Он давно работает в отрасли и пользуется большим уважением. Однако моя позиция в этом вопросе неизменна — все равны перед законом».

Далее, как это и принято в политическом бомонде, Владимир Миклушевский процитировал президента РФ: «Хочу подчеркнуть и слова президента России Владимира Путина, которые я полностью разделяю, — вину человека может установить только суд». Невольно вспоминается фраза из знаменитого гайдаевского фильма «Кавказская пленница»: «Да здравствует наш советский суд! Самый гуманный суд в мире!». Но пока Фрунзенский районный суд Владивостока в качестве меры пресечения в отношении вице-губернатора Приморья Сергея Сидоренко избрал домашний арест сроком на 2 месяца.

Интересно, что брат Сергея Сидоренко — Владимир Сидоренко — является директором ФГУП «Дальневосточное», крупнейшего тепличного комбината в Приморском крае, многоотраслевого хозяйства с поголовьем крупного рогатого скота и более 800 га пашни. Совпадение? И нет ли здесь конфликта интересов?

В тот же день, 21 декабря, Владимир Миклушевский уволил директора департамента земельных и имущественных отношений Наталью Соколову, перешедшую на эту должность с позиции заместителя прокурора города Владивостока. С ее помощью в том числе выстраивались отношения с силовиками, и, как полагают эксперты, такое управленческое решение может негативно сказаться на них и изменить баланс сил.

Как сообщает РИА PrimaMedia, комментируя это событие, губернатор заявил, что всех, кто пытается получить взятку, ждет наказание. Суть претензий к Наталье Соколовой по части «получения взяток» губернатор не уточнил. Однако, по информации РИА PrimaMedia, в полномочия департамента земельных и имущественных отношений входит распределение земельных участков, не только находящихся в краевой собственности, но и расположенных на территории всей владивостокской агломерации. Департамент также курирует вопросы управления государственной собственностью. Ему подведомственно КГУП «Госнедвижимость», в собственности которого числился паром «Георг Отс», таинственно исчезнувший в начале 2013 года и позже найденный в Китае разобранным на металлолом.

Вообще, оглядываясь на завершающийся 2016 год, можно увидеть, как команда Владимира Миклушевского теряет силу в результате коррупционных скандалов и желания отдельных ее членов выбрать более спокойные и надежные места для реализации своих устремлений. В то же время на политическую сцену прорываются «старые» новые игроки, чьи отношения с губернатором сложно назвать дружескими.

30 апреля губернатор Владимир Миклушевский принял отставку своего заместителя Олега Ежова, курировавшего строительство. 4 мая Олег Ежов был задержан сотрудниками ФСБ. На данный момент он находится в СИЗО Владивостока.

15 ноября Миклушевский принял отставку занимавшего с 2015 г. пост вице-губернатора Сергея Нехаева. Он отвечал за работу департаментов проектного управления, международного сотрудничества, туризма, информационной политики и развитие территорий опережающего развития (ТОР). Преемником Нехаева стал Евгений Полянский (с 2015 г. — помощник губернатора), до этого несколько лет возглавлявший ГТРК «Владивосток».

Незадолго до отставки Нехаева администрацию губернатора покинул человек, рекомендовавший его на эту должность и имевший большой политический вес в крае, — советник губернатора Илья Спокойнов (Митькин), получивший должность советника заместителя председателя Государственной Думы РФ Сергея Неверова. До арестов последней недели уход Спокойнова можно было бы считать случайно совпавшим по времени с описываемыми событиями. Но теперь появляется вероятность, что он является косвенным проявлением более глубоких процессов.

6 декабря Миклушевский назначил ответственного за формирование краевой программы по патриотическому воспитанию. Им стал помощник губернатора Игорь Степаненко. Уже 13 декабря Степаненко стал вице-губернатором, ответственным за вопросы внутренней политики, взаимодействие с Законодательным Собранием и избирательной комиссией Приморского края, а также с органами местного самоуправления. Пост руководителя департамента внутренней политики занял Павел Ясевич, ранее работавший заместителем начальника департамента внутренней политики в администрации Алтайского края. До до последнего момента Ясевич возглавлял КГУ «Приморский центр социологии», который был создан после ликвидации в департаменте отдела, занимавшегося исследованиями. Степаненко, отставной генерал-лейтенант полиции, руководивший местным управлением ФСКН, считается креатурой Александра Ролика — бывшего вице-губернатора, курировавшего то же направление и переведенного руководить ЗС края.

Внешне может создаться впечатление, что из окружения губернатора люди уходят по двум причинам: либо они боятся заведения уголовного дела, либо желают упрочить свои политические позиции в более надежном окружении.

К тому же в последнее время муссируются слухи о возможном выходе на свободу мэра Владивостока Игоря Пушкарева, конфликтные отношения которого с Миклушевским не раз попадали в центр внимания СМИ. По недавним сообщениям, интересы мэра в суде будет представлять одно из известных адвокатских бюро России «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», работавшее с такими крупными компаниями как РУСАЛ, «Газпром флот», Яндекс, Procter and Gamble, М.Видео. По информации ИА Дейта, Николай Егоров, один из партнеров бюро, в 1970−75 гг. учился вместе с президентом России Владимиром Путиным на юридическом факультете ЛГУ. Позже они вместе работали в команде мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и «сохранили теплые отношения».

Дополняют пестроту картины и сообщения о возвращении экс-мэра Владивостока Владимира Николаева, который, несмотря на долгое отсутствие в крае, все это время участвовал в его социальной жизни. Программы его фонда помогли и в избрании депутатом Государственной Думы РФ его сестры, Виктории Николаевой, которая на данный момент занимает прочные позиции в политической элите края. Да и сам Николаев в последнее время все чаще появляется в материалах краевых и федеральных СМИ, сообщает о социальных проектах своего фонда, в том числе и о помощи пострадавшим от тайфуна, говорит о своей команде, сохранившейся со времен его прежней политической карьеры. Вероятно, вследствие всей этой деятельности растет и позитивное отношение к нему — по сообщениям некоторых СМИ, более 40% жителей Владивостока оценивают его деятельность положительно.

В любом случае, 2017 год, год выборов в гордуму Владивостока, многое покажет. Это действительно будет серьезное испытание местных элит на прочность позиций и лояльность. И тем более крайне сложными эти выборы будут для действующей власти: очевиден факт падения рейтинга партии «Единая Россия» по сравнению с 2007 годом в самом Владивостоке. Если на выборах ГД РФ в 2007 г. он составил почти 45%, то в 2016 г. еле перевалил за 30%, в то время как по краю в целом единороссы набрали почти 40%. И это — при до сих пор звучащих сообщениях об убедительной победе партии власти в стране — 54%.