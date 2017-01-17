Новый политический год в Приморском крае обещает быть нескучным: осенью должны пройти выборы в представительные органы власти в восьми городах и районах края, в том числе выборы в думу города Владивостока. Плюс к этому еще в четырех муниципальных образованиях пройдут довыборы, плюс выборы в местные органы власти в сельских поселениях. Всего в крае пройдет около 25 избирательных кампаний. Ну и, конечно же, все это на фоне грядущих в марте 2018 года выборов президента РФ.

Nakartemira.com

Предыдущий год выдался непростым для власти и политической элиты края. Последние рейтинги показывают неизменную тенденцию к ухудшению социально-политической устойчивости региона и ослаблению позиций и влиятельности региональной власти. Так, декабрьский рейтинг фонда «Петербургская политика» опустил Приморский край с и так незавидных 4,9 балла (средняя позиция в группе регионов со слабой устойчивостью) до 4,5 — это последнее место. Даже скандально прославившаяся отравлениями «Боярышником» Иркутская область стоит на одну позицию выше.

Не лучше обстоит дело и с рейтингом влияния высшего должностного лица региона — губернатора края Владимира Миклушевского. В Рейтинге влияния глав субъектов РФ Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) в декабре 2016 года Миклушевский на фоне коррупционных скандалов потерял 16 пунктов, переместившись на 59-е место и перейдя в третью и последнюю группу губернаторов со «средним влиянием».

Даже в Рейтинге экологического управления городов России Министерства природных ресурсов и экологии РФ Владивосток занял предпоследнее место (54-е из 55).

Что же привело такой, казалось бы, перспективный край, аванпост России на Дальнем Востоке, к столь плачевным результатам?

По мнению экспертов, это, конечно же, многочисленные коррупционные скандалы, связанные как с представителями региональной власти, в том числе непосредственно из окружения губернатора, так и с представителями муниципалитетов. Их «основными» фигурантами стали бывшие вице-губернаторы Сергей Сидоренко и Олег Ежов, бывший спикер думы Находки Михаил Пилипенко, глава Союза горнопромышленников Приморья Алексей Авершин, генеральный директор ООО «Телерадиокомпания «Новая волна» Марина Свиридова (супруга Ильи Спокойнова (Митькина), бывшего советника Владимира Миклушевского, ныне советника заместителя председателя Госдумы Сергея Неверова), мэр Дальнегорска Игорь Сахута, бывший директор ФГУП «Дирекция по строительству в ДФО» Андрей Поплавский, бывший директор «Приморкрайстроя» Сергей Запорожец, мэр Владивостока Игорь Пушкарев (решением Московского городского суда от 26 декабря 2016 года оставлен под арестом до 28 февраля 2017 года). И это только «основные» фигуранты, к которым может добавиться список сопричастных. По большей части чиновники обвиняются в превышении должностных полномочий и злоупотреблении служебным положением.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шлагбаум

Помимо коррупционных скандалов, имели место и конфликты на крупных предприятиях края, связанные с систематической невыплатой заработной платы и сокращением персонала: обострение производственного конфликта на крупнейшем энергетическом предприятии Приморья «Примтеплоэнерго», планы массовых сокращений на ЗАО «Шахтоуправление «Восточное» в поселке Липовцы, планы масштабных сокращений на Лермонтовском горно-обогатительном комбинате в поселке Светлогорье, который вообще собирались закрывать.

Также имела место сложная ситуация с заводом «Радиоприбор»: в отношении его бывшего директора Михаила Харченко возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы сотрудникам. В 2016 году в отношении предприятия была введена процедура банкротства. Прошла акция протеста бывших сотрудников завода, на которой было подписано обращение к Владимиру Путину с просьбой разобраться в ситуации с заводом и массовыми увольнениями. Позднее вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что предприятие обанкрочено не будет. По состоянию на текущий момент «Радиоприбор» благодаря вмешательству федеральной власти продолжает работать, подписан трехлетний контракт по гособоронзаказу.

В целом, если посмотреть на текущие события в крае, видно, что властям всех уровней все сложнее справляться со своими обязанностями. Продолжает развиваться история с ремонтом Рудневского моста во Владивостоке, многочисленные нарушения в эксплуатации которого были выявлены прокуратурой города совместно с ГИБДД, сотрудниками «Примуправтодора» и управления дорог и благоустройства администрации Владивостока. 11 января Приморский краевой суд оставил в силе решение суда о возложении на администрацию города Владивостока обязанности провести ремонтно-восстановительные работы, так что мэрии придется устранить все нарушения в установленный срок. В адрес и.о. главы города Владивосток были вынесены предписания ГИБДД и прокуратуры в отношении уборки снежных завалов. В СМИ уже появились сообщения о том, что для чиновников это может обернуться не только штрафами, но и дисквалификацией.

Анализируя текущую ситуацию, приморские эксперты, политологи, политтехнологи, СМИ уже неоднократно пытались осмыслить происходящие события и спрогнозировать предстоящий расклад политических сил на грядущих выборах. Но ситуация постоянно меняется, причем не в лучшую сторону для действующей власти.

Несмотря на преждевременное и неуместное заявление Владимира Миклушевского о готовности снова идти на выборы губернатора Приморья в 2019 году, сделанное им на 31-й отчетно-выборной конференции приморского регионального отделения ВПП «Единая Россия» и поставившее его в глупое положение, его политическое будущее с учетом событий 2016 года и ожиданий от 2017 года достаточно туманно. Губернатор делает ошибку за ошибкой. Очередным его промахом стал отъезд на празднование Нового года в Дубай, несмотря на публичное обещание встретить его во Владивостоке с семьей, после которого аналитики заговорили о возможности его отставки «по совокупности».

Неоднозначно оцениваются экспертами и позиции в Приморье партии «Единая Россия». Даже избрание секретарем регионального отделения вместо ушедшей в Совет Федерации Людмилы Талбаевой ректора ТГМУ Валентина Шуматова, а его замом по партстроительству — бывшего директора Приморского филиала ФГУП «Почта России» Андрея Брика не гарантирует безоговорочной победы партии — в крае усиливают свои позиции КПРФ и ЛДПР.

Dr. Leonid Kozlo Игорь Пушкарёв

По-прежнему не стоит списывать со счетов и команду арестованного мэра Владивостока Игоря Пушкарева. По мнению экспертов, неоднократно звучавшему в СМИ, несмотря на продление ареста Пушкарева до 28 февраля и продление срока следствия по делу до 31 мая 2017 года, сам Пушкарев и его соратники не намерены «сдавать город» без боя и активно готовятся к предстоящим выборам.

С другой стороны, активные действия ведет «команда Николаевых» — экс-мэр Владивостока Владимир Николаев и его сестра Виктория Николаева, избранная осенью депутатом Госдумы и вошедшая в комитет по безопасности и противодействию коррупции.

Сам Николаев, в бытность которого мэром Владивостока рейтинг «Единой России» в городе был существенно выше нынешнего, продолжает вести активную деятельность через социальные проекты своего фонда, в том числе по обустройству дворовых территорий, и, по мнению экспертов, планирует принять активное участие в приближающихся выборах 2017 года. Его сестра в конце года запомнилась активным вмешательством в противостояние жителей Владивостока и депутата думы города Владивостока Дмитрия Сулеева по поводу строительства торгового центра на территории сквера — выступив на стороне жителей, она добилась отмены администрацией города Владивостока разрешения на строительство «объекта розничной торговли». Сам же Сулеев 17 января на заседании президиума регионального политсовета «Единой России» чуть не был исключен из партии и был вынужден согласиться с предложением губернатора подарить городу выделенный под строительство участок земли и построить там парк.

В некоторых приморских СМИ также прозвучало мнение о возможной заинтересованности в предстоящих выборах Группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, которая давно работает в Приморье по ряду проектов, в том числе по перспективному масштабному проекту «Большой порт Зарубино». Этот проект имеет важное геополитическое, инфраструктурное и экономическое значение не только для Приморского края, но и для всего Дальнего Востока и России в целом, и успешность его реализации во многом будет зависеть от взаимодействия ГК «Сумма» с различными уровнями власти региона.

Не обойдется на приближающихся выборах и без неожиданностей: буквально на днях о своем желании участвовать в выборах президента РФ от партии «Зеленые» заявил ныне живущий в Москве уроженец Владивостока Анатолий Баташев. Согласно сообщению РИА PrimaMedia, в своей предвыборной программе он обещает уделить особое внимание развитию Приморья. С учетом специфики партии «Зеленые», низкого места Владивостока в рейтинге Минприроды РФ, а также Года экологии в 2017 году Баташеву будет где развернуться и на чем выстроить свою кампанию, подвергнув критике действующие власти региона.

В общем, политический сезон-2017 с переходом в сезон 2018−2019 можно считать открытым. Пока идет только расстановка сил, но наблюдать уже интересно. Великая вещь — интрига.