Николай Птицын

Автор

Родился в Ленинграде в 1988 году. С самого детства увлекался компьютерами и всем, что с ними связано. В 2002 году пошёл в колледж телекоммуникаций им. Кренкеля от университета Бонч-Бруевича по специальности «связист». Впоследствии сотрудничал с университетом Бонч-Бруевича в проекте создания единой пропускной системы в высшие учебные заведения Российской Федерации. Профессиональный стаж работы программистом 13 лет. Принимал участие в нескольких крупномасштабных проектах, связанных с разработкой административных систем. С 2014 года является ведущим разработчиком ИА REGNUM, удостоен медали «За заслуги» в 2016 году и медали «За победу» в 2017 году. Казак. Является походным атаманом станицы «Соколья», образованной в 2002 году в Ленинградской области, входящей в состав кубанской казачьей общины г. Санкт-Петербурга, в чине подъесаула. Награждён негосударственными наградами «За верность долгу и Отечеству» и «За патриотическое воспитание молодёжи». Интересы: программирование, боевые искусства, холодное оружие, музыка.