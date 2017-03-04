Москва, 4 марта, 2017, 21:11 — ИА Регнум. Краудфандинг, или народно-общественное финансирование, всё прочнее входит в нашу жизнь. Началось всё в далёком 1997 году с интернет-кампании, которую провели поклонники музыкальной группы в США. Впоследствии музыканты использовали этот метод для записи и продвижения нескольких своих альбомов. Первый интернет-ресурс был основан в 2000—2001 годах и был посвящён музыке. С тех пор появилось огромное количество подобных ресурсов на различные тематики.

Пресс-служба Planeta.ru Технологические новинки

Сейчас уже сложно найти тему, которую бы не затронул краудфандинг. Музыка, кино, техника, медицина, политика — всё больше и больше проектов, компаний, авторов и разработчиков используют его как одно из средств финансирования своих задумок и исследований. И для многих теперь краудфандинг — это уже не столько сбор средств на реализацию идеи, сколько один из способов пиара и рекламы. На данный момент в рунете крупнейшей краудфандинговой платформой является Planeta.ru — один из первых сервисов для коллективного финансирования проектов в России, основанный в 2012 году.

Пресс-служба Planeta Power Drive – зарядное устройство + flash-накопитель

По словам генерального директора площадки, они уже не первый год работают в сфере краудфандинга и знают, по каким законам она развивается. «Например, когда мы только запустили платформу, то в первую очередь начали искать проекты, связанные с музыкой и кино: они популярней всего, с их помощью проще приучить людей к мысли, что коллективное финансирование действительно работает», — отметил Фёдор Мурачковский.

В спецпроекте «Битва технологий», запущенном Planeta.ru совместно с инвестиционной площадкой EVA Invest при поддержке Российской Венчурной Компании, основными задачами стали привлечение внимания к отечественным технологиям, популяризация краудфандинга и помощь создателям из России.

«Дело в том, что мы уже давно искали авторов интересных разработок, ведь талантливых изобретателей в России много, а вот возможностей у них крайне мало. Многие «технари» подаются на Запад не потому, что там больше платят, а потому, что там они могут спокойно заниматься своими проектами, а здесь для этого нужно постоянно искать спонсоров, инвесторов, бегать за грантами, а свои чертежи и идеи забрасывать в дальний угол», — сообщил ИА REGNUM Мурачковский.

Пресс-служба Planeta.ru Команда проекта, создавшая автоматическую кормушку для животных Animo

Он подчеркнул, что для того, чтобы двигать идею дальше, нужно постоянно следить, каких кампаний создается меньше всего, и развивать это направление. Средства нужны всем, но если какие-то авторы не спешат за ними «идти в народ», значит, и народ этот ничего о краудфандинге ничего не слышал. А если и слышал, то не верит в него. Конечно, аудитория технических проектов не в первый раз слышит это слово, но многие ассоциируют коллективное финансирование гаджетов именно с Западом, где сейчас бум всяческих стартапов.

«А вот у нас кампаний по созданию техники, дай бог, если 10% на весь рынок наскребется — как тут поверить, что в России краудфандинг тоже работает? Вот мы и искали талантливых «технарей», которые, в свою очередь, тоже хотят доказать, что отечественные разработки — это не только летающий топор, который показывают по телевизору. И в какой-то момент таких ребят мы нашли довольно много — подружились с ФРИИ, Сколково и многими другими, так что пришлось отбирать лучших. Собственно, «Битва технологий» — это и есть такой отбор, только теперь к нам присоединились инвестиционные эксперты и сами зрители», — сказал он.

Добавим, что «Битва технологий» — проект, заинтересовавший не только пользователей всемирной паутины. В первую очередь он интересен самим участникам и открывает для них новые знания, возможности, идеи, позволяя им взглянуть на свои усилия с другой стороны.

Участники за время проекта провели огромную работу, график получился очень плотным. Большое количество заданий абсолютно разной направленности, необходимость в процессе обучения не просто быстро впитывать новые знания, но и сразу на их основе выдавать результат, подготавливая свою крауд-кампанию, показали, кто на что способен. Поэтому в процессе двое участников даже отсеялись, и до финала, к сожалению, дошли только восемь команд из десяти. Так, создатели биопротеза MeHand, не смогли присутствовать на финальном этапе шоу в связи с необходимостью поездки в Санкт-Петербург для тестовой установки протеза. Победители поделились с ИА REGNUM своим мнением по этому поводу.

«Большая часть новых идей, в основном, связана с работой над пиаром и маркетингом. Мы стали более отчетливо понимать, как лучше позиционировать себя и продукт на рынке. Неожиданно получили полезную обратную связь от группы НА-НА! Они, сами того не подразумевая, подали нам идею о том, как выйти на новый рынок», — сказал участник команды Animo, изобретателей автоматической кормушки для кошек и собак.

Пресс-служба Planeta Модель конструктора LiveTronic

По словам представителя команды TimeFlip, победителя народного голосования, подготовка крауд-компании стала для них абсолютно новым опытом. «Важно продумать и упаковать разные варианты ее апгрейда в зависимости от размера каждого вклада и общего количества собранных средств и четко донести это до крауд-сообщества. У нас интенсивный процесс обучения от организаторов — это очень полезно для стартапов, серьезный тест на работу в команде. Сейчас все наши идеи сфокусированы на том, чтобы правильно рассказать о себе людям. Тусовка «Битвы технологий» тоже способствуют творчеству: вокруг очень активные и креативные участники проекта, в процессе общих обсуждений рождаются собственные инсайты», — поделились они впечатлениями.

Пресс-служба Planeta Автоматическая кормушка для животных Animo

Как отметил Фёдор Мурачковский, темп «Битвы технологий» высок — сегодня участники слушают лекции, а завтра пишут описания для своего крауд-проекта, снимают видео и так далее. Но те, кто справились и показали высокий результат, сумели поразить экспертный состав. Сам Мурачковский во время финала проекта в интервью отдельно отметил, что между тем, какими команды пришли в проект и тем, какие они сейчас, разница огромна. «Те, кто не говорил, заговорил!» — таковы были его слова по этому поводу. Действительно, во время финального заседания экспертного состава этот момент взывал очень живое обсуждение среди экспертов.

Организаторы тоже, что называется, окунулись в проект с головой. Работы было очень много. «Все нужно проверить, рассказать, что нужно переделать, иногда авторы сами меняли что-то в процессе — поверьте, до сих пор с ног сбиваемся, чтобы все успеть. Жаль, не додумались у одной из команд заранее взять тайм-трекер TimeFlip — так бы мы точно сказали, сколько времени у нас на это уходит. Но ничего не поделаешь, это и есть ритм краудфандинга», — отметил Федор Мурачковский в комментарии для ИА REGNUM.

Пресс-служба Planeta TimeFlip: гаджет для контроля вашего времени

Ко многим вопросам подходили креативно. К примеру, в связи с тем, что далеко не все результаты можно было привязать к балльной системе, вознаграждения за поддержку рублём и видеообращения эксперты оценивали при помощи карточек, на которых визуально были отображены те или иные эмоции. Места проведения этапов очень сильно различались, от коворкинговых пространств до помещений для хранения вин. Экспертный состав также был максимально разнообразен — в него входили не только профессионалы в различных областях, но и медийные лица. Всё было направлено на то, чтобы участники услышали и получили максимально разностороннее мнение о своих продуктах, и эта цель была достигнута полностью. Как отметил представитель команды разработчиков PowerDrive — устройства, призванного совместить внешний аккумулятор и флеш-карту в одном корпусе, в рамках проекта они получили первую обратную связь по продукту, и это была не просто критика, а критика аргументированная, зачастую с вариантами решения той или иной проблемы.

Завершился образовательный этап проекта 1 марта в Москве. По итогам «Битвы технологий» определились пять победителей — четверых выбрали эксперты, а одного — сами зрители путём голосования на сайте проекта. Отрыв между командами во время финального голосования был минимален, так как все участники постарались на славу. Победители получают персональных кураторов, специальные пакеты продвижения от Planeta.ru, стартовые взносы в свои проекты — всё то, что точно не будет лишним на пути к вершине.

Пресс-служба Planeta.ru Экспертный совет «Битвы Технологий»

По результатам экспертного голосования фаворитом стала электрическая приставка для инвалидных кресел UNA, следом идёт автоматическая кормушка Animo. На третьем месте набор робототехники LiveTronic, позволяющий создавать основные детали конструктора своими руками, что, по мнению авторов набора, позволит детям отвлечься от шаблонного мышления, делая упор на раскрытие способностей к изобретательству. Четвёртый победитель также ориентирован на детей — это постоянно обновляемая интерактивная игрушка MISHKA, призванная помочь родителям в воспитании ребёнка. Как уже было сказано ранее, в народном голосовании победил гаджет тайм-трекинга TimeFlip, позволяющий контролировать время, затраченное на различные задачи, сейчас его разработчики уже ведут переговоры с крупными компаниями о его внедрении.

В заключении стоит добавить, что переоценить важность краудфандинга в целом и «Битвы технологий» в частности, очень сложно. В наше время далеко не всегда создатели действительно интересных и нужных миру проектов могут получить необходимую поддержку. Кроме того, часто возникают сложности на этапе подачи продукта широкой аудитории, ибо это требует абсолютно иных, практически не связанных с техническими моментами, знаний.

Пресс-служба Planeta Детская игрушка «MISHKA»

Сейчас, услышав о краудфандинге, люди в основном думают о Западе — там всё начиналось, и там сейчас основная масса стартапов выходит в эфир. Но в России тоже много светлых голов, и не меньше интересных идей, чем где-либо ещё. С этой точки зрения, «Битва технологий» стала первым связующим звеном между технологиями и обывателями, позволив первым рассказать, а вторым узнать о таких действительно полезных обществу проектах, как MeHand, LiveTronic, Una.

По словам генерального директора Planeta.ru, возможно, за первой «Битвой» последует и вторая, и третья, тем более, что в процессе был получен бесценный опыт, который позволит в дальнейшем сделать такие реалити-шоу ещё более интересными, и, что самое главное — даст нам возможность узнавать о новых изобретениях российских стартаперов.

Краудфандинг в наше время — это не просто возможность для молодых специалистов найти финансирование своего проекта. Это нечто большее: возможность заявить людям о себе, рассказать о своих исследованиях и начинаниях, поделиться идеей. Краудфандинг даёт людям шанс сделать этот мир немного лучше. Как тем, кто исследует и создаёт, так и тем, кто делится своими деньгами и ресурсами. Очень радует, что у нас в России есть такие платформы, которые не просто помогают реализовывать идеи, но и создают благоприятные условия для разработчиков, создавая такие интересные шоу, как «Битва технологий».