Москва, 7 апреля, 2017, 16:34 — ИА Регнум. 28 марта, проект победитель народного голосования «Битвы технологий» TimeFlip запустил краудфандинговую кампанию на «Планета.ру». Каждый желающий может поддержать проект не только эмоционально.

Planeta.ru Устройство для тайм-трекинга

Нынешний век технологий говорит «нет» ежедневникам, делая упор на компьютерную точность. Существует масса программ по тайм-менеджменту, однако все они требуют времени на изучение и, самое главное, регулярного заполнения. Разработчики TimeFlip долго изучали подобные приспособления и пришли к выводу, что помощником в планировании должен быть отдельный гаджет, интуитивно простой в использовании и не отнимающий много времени.

Пресс-служба Planeta Устройство для тайм-трекинга

Ведущий разработчик ИА REGNUM Николай Птицын поделился своим мнением о новинке:

«Думаю, такой вариант тайм-менеджера понравится многим пользователям. В первую очередь из-за того, что это креативный гаджет, который можно полностью настроить под себя и даже немного почувствовать себя самоделкиным, благодаря возможности создать свой корпус для гаджета. Тем более что он выгодно отличается от других вариантов именно тем, что это физическое устройство, более наглядное, чем приложения на мобильных».

Новый продукт получил форму многогранника (куб, октаэдр или додекаэдр). Чтобы начать с ним работать, нужно подписать каждую грань той задачей, на которую ежедневно тратится время, и включить программу на смартфоне. Меняя задачу, пользователь поворачивает многогранник на соответствующую сторону. Программа в смартфоне начинает отсчет времени, которое будет затрачено на новое действие.

Казалось бы, проще некуда. Именно так все и выглядит снаружи, однако внутри гаджета довольно сложная система. Сердцем устройства является сенсор, который постоянно регистрирует свое местоположение в пространстве и синхронизируется со смартфоном по Bluetooth. Недорогая плата с маленькими габаритами и низким энергопотреблением дали возможность работать устройству на одной «таблеточной» батарее более года.

Planeta.ru Устройство для тайм-трекинга

Основной целевой аудиторией TimeFlip станут фрилансеры, независимые профессионалы, управленцы, внедряющие систему тайм-менеджмента в производство. Однако разработчики решили расширить аудиторию и предложили контролировать работу депутатов с помощью гаджета.

По расчетам самих чиновников, одна минута их рабочего времени стоит около 35 рублей. Смотря на то, как много мемов в Интернете появилось с изображением малолюдных заседаний Госдумы, а новости пестрят о том, что введены штрафы за прогулы, резонно возникает вопрос: «А точно ли рабочее время депутатов уходит именно на работу?» Как сообщают разработчики TimeFlip, устройство для тайм-трекинга поможет избежать непродуктивности в среде российских чиновников. Первые гаджеты уже отправлены в Госдуму «на пробу».

Как и всякий стартап, TimeFlip еще находится на стадии тестирования устройства. Пока что оно представляет собой картонный корпус, однако, в планах выпуск пластиковых. Также разработчики готовы предоставлять пользователям «голую» плату, дабы пользователь сам мог сделать корпус, например, на 3D-принтере.

Planeta.ru Устройство для тайм-трекинга

На данный момент стоимость устройства в зависимости от комплектации колеблется от 1800 до 2500 рублей. Разработчики обещают, что с ростом производства цена будет снижаться.

«Вопрос даже не абстрактной стоимости, а ценности, получаемой за эти деньги. Мы даем в руки человеку инструмент, позволяющий просто и легко следить за временем и оптимизировать его. Люди, которые начинают заботиться о контроле своего времени, уже поняли, что именно время, а не деньги — самый ценный ресурс, — сообщил ИА REGNUM Павел Чешев, СЕО TimeFlip. — В России есть своя специфика из-за упавшего курса рубля (наши расходы в долларах, так как производство находится в Китае), но для тех же пользователей из США мы находимся в категории до $50. И это тот лимит, когда люди легко делают покупки любых гаджетов. В дальнейшем мы планируем вообще перейти на модель подписки, где гаджет будет бесплатным приложением при покупке платного аккаунта в нашем сервисе».

Как сложится дальнейшая судьба устройства на мировом рынке, пока не известно. Но судя по показателям краудфандинговой кампании, TimeFlip заинтересовал россиян и имеет все шансы на успех.

Вместе с тем, согласно Регламенту Госдумы, для того, чтобы избежать штрафа за «прогул» (примерно составляет 60 тыс. рублей), парламентариям достаточно пройти процедуру электронной регистрации в зале заседаний один раз в течение дня — в 10:00, 12:30 или в 16:00. Кроме того, Регламентом предусмотрены уважительные причины для пропуска пленарных заседаний, в частности, временная нетрудоспособность или командировка.