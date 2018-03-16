Сегодня вечером социальная сеть «Вконтакте» отказала в новостях несогласным с её политикой по рекламе, прикрываясь тем, что «только её официальная реклама не вредит пользователю». «Не вредит»! То есть «не яд»!

Иван Шилов ИА REGNUM «Вконтакте»

Накал страстей вокруг выборов президента РФ, газ «Дурачок», заставляющий Великобританию бросаться громкими словами, не менее громкое заявление «четвёрки» — всё это заставляет людей искать источники информации. А поскольку социальная сеть «Вконтакте» весьма распространена среди населения (по данным только Google Play, официальное мобильное приложение установлено от 100 000 000 до 500 000 000 раз), становится почти естественным желание разработчиков «немного» подзаработать.

«Вконтакте»

И всё бы хорошо, но вот беда: кроме официального приложения, есть ещё и альтернативы. И, в отличие от разработчиков самой социальной сети, они делают ставку не на количество рекламы, а на удобство использования. Вот вам пример: давайте сравним то, что открывается вместо ленты новостей в альтернативном приложении Kate Mobile (https://vk.com/wall-1_341700) с тем, что говорят сами разработчики альтернативы:

«Сегодня в Kate перестала работать лента новостей. По новым правилам доступ к новостям имеют только те приложения, которые наполнили ленту рекламой как в официальном приложении ВК. То есть в новостях кроме новостей теперь будет ещё достаточно много рекламы. Мы на такое до сих пор не согласились. Поэтому ВК перекрыл нам с вами доступ к новостям».

И в связи с этим возникает вопрос, понимают ли разработчики социальной сети, что терпение народа российского не безгранично?

Уже сейчас в том же Google Play огромное количество негативных отзывов к официальному приложению. И подавляющее большинство из них как раз о том, что специалисты «Вконтакте» внаглую используют свою мнимую «монополию» на «охомячивание» русских людей, заставляя несогласных либо прогибаться, либо идти по известному адресу.

Логотип «Вконтакте»

И всё это вызывает ещё один вопрос: а понимает ли «Вконтакте», что если слишком пережать, альтернатива-то всегда найдётся? Сейчас всё идёт к тому, что либо придётся идти на уступки и менять политику, либо нас ждёт большой бум, а то и новая социальная сеть. Ведь главное всё-таки в этом бизнесе — потребитель. А он нынче в ярости.

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