Николай Латышев

Автор

Николай Латышев, редактор журнала «Аграрный сектор» Родился в Казахстане, в Северо-Казахстанской области. Закончил Целиноградский сельхозинститут. По образованию агроном. Защитил кандидатскую диссертацию на кафедре земледелия. Преподавал в этом же вузе 22 года земледелие, почвоведение и другие дисциплины. Параллельно увлекся аграрной журналистикой. Но вначале «сходил» в общественно-политическую – работал редактором газеты «Целина», замредактора «Вечерней Астаны», собкором «АИФ в Казахстане» по Астане и Акмолинской области. А затем вернулся в аграрную журналистику - в 2009 году основал журнал «Аграрный сектор», в котором живу и сегодня. Много езжу по регионам Казахстана и России. Пишущий редактор. Всегда интересуют люди и их судьбы, нарождающиеся тенденции процессов и прогнозы развития ситуаций, аграрная история страны и новые направления, которые пробивают себе дорогу. www.agrosektor.kz