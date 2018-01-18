Начало путевых заметок главного редактора журнала «Аграрный сектор» Николая Латышева, написанных во время путешествия по аграрной Америке, читайте здесь и здесь.

Иван Шилов ИА REGNUM Фермер

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Небольшой институт с большим бюджетом

Джеймс Добровольски, руководитель программы Национального института продовольствия и сельского хозяйства (NIFA) рассказал, что его предприятие играет своеобразную роль. В нем нет своих лабораторий, но институт выделяет деньги для других университетов и лабораторий по всей стране и финансирует зарубежные работы, которые связаны с американским сельским хозяйством.

Джеймс Добровольски, руководитель программы Национального института продовольствия и сельского хозяйства (NIFA)

Сегодня производство продовольствия должно идти с меньшим использованием воды и минимальным влиянием на климат. Но зачастую возникает такая ситуация: есть технологии, а сельхозпроизводители не хотят их применять. Фермеры хотят получить урожай, который даст им максимальную выгоду. И потому вносят максимальное количество удобрений. И пока загрязняющие вещества не попадают в воду, на эти проблемы фермеры не обращают внимания, хотя важнее было бы не допустить этого загрязнения.

Национальный институт продовольствия и сельского хозяйства — это небольшое ведомство внутри USDA, но с большим бюджетом, $1,5 млрд. Большая часть этих денег направляется в штаты и тратится на долгосрочные исследования в области передового сельского хозяйства и повышение уровня образования производителей.

«Работая с фермерами, мы пытаемся внести изменения в их поведение. Сельское хозяйство потребляет 80% водных ресурсов. В ближайшей перспективе необходимо существенно увеличить количество продукции, но при этом каким-то чудом нужно сократить количество потребляемой воды», — отметил Джеймс Добровольски. И обратил внимание на проблему, связанную с использованием подземных вод: «Артезианские воды во многих штатах сегодня на грани истощения. Никаких подземных вод не останется уже через 20 лет, если будет такое же их потребление, как сейчас».

Как стимулировать фермеров рациональнее ее использовать? Вода пока еще слишком дешево стоит, и нет стимула ее экономить, считает ученый. Фермеры на своей земле работают уже в пятом-шестом поколении, и трудно поменять их менталитет. Иногда фермер может купить страховку, и в случае неурожая он получит деньги, а поэтому у него нет цели меняться.

Сейчас часты засухи, и многие американские фермеры перешли на подземные воды, что тоже приводит к истощению их запасов. Подземные воды являются буфером для удержания соли, которая из морской воды в той же Калифорнии попадает в почву.

«В США мы хотим получить больше информации о грунтовых водах: какого они качества, где залегают и насколько глубоко. Хотя информации по поверхностным водам у нас достаточно. Во многих штатах сегодня легко пробурить скважину, и разрешение на эти работы никак не контролируется. На промышленных скважинах чистая вода выкачивается на нужды производств, а обратно закачивается соленая, что также приводит к деградации близлежащих почв. К тому же в США в каждом штате свои законы о воде, имеющие отличия. В итоге управлять водными ресурсами сложно», — отмечает ученый.

Пересохшее озеро Фолсом в Калифорнии, 2015 год

«Фермеры, которые используют много удобрений, думают о своих полях, но не думают о том, что будет дальше, после того, как вода с этих полей попадет в воды реки Миссисипи и уйдет дальше в Мексиканский залив, — привел пример Джеймс Добровольски. — В этом заливе есть мертвая зона, образовавшаяся из-за больших объемов фосфора, который откладывается на его дне. И эта зона увеличивается каждый год. Чтобы изменить ситуацию, мы можем только полагаться на совесть фермеров. Мы даем им деньги, чтобы они пробовали новые технологии. Иногда это получается, а иногда — нет».

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Правило четырех «П»

Тему сохранения природных ресурсов и, в частности, почв подняла в своем докладе Дэйна Уошфорд-Корнбургер, национальный специалист по управлению питанием (отдела экологических наук) Службы сохранения природных ресурсов (NRCS).

Дэйна Уошфорд-Корнбургер, национальный специалист по управлению питанием Службы сохранения природных ресурсов (NRCS)

«Наша Служба сохранения природных ресурсов существует уже 80 лет, раньше она называлась Службой охраны почв. Мы занимаемся вопросами сохранения фермерских хозяйств, почв и природы. Активно сотрудничаем с университетами, — рассказала Дэйна. — И производителей сельхозпродукции, и покупателей сегодня волнует вопрос устойчивости производства. Наши сотрудники работают напрямую с фермерами. Охрана природных ресурсов в США включает в себя решение таких вопросов, как эрозия почвы, качество сельхозугодий и управление водными ресурсами. Здесь изучают качество воды, вопросы развития животноводства, рыбоводства и состояния дикой природы, оценивают качество воздуха и занимаются вопросами энергосбережения».

Сегодня в США разработаны 169 разных видов практики сохранения почв и ресурсов. Фермерам на выбор предлагаются те из них, которые больше всего подходят к условиям конкретной фермы.

Как отметил содокладчик Стив Боутгер, агроном, работающий в представительстве Службы консервации в штате Северная Каролина, сегодня фермеры в основном используют в своем производстве технологию No-Till или сокращенный вариант традиционной технологии. Чтобы технология была эффективна, в первую очередь необходимо научиться управлять растительными остатками. И фермеры уделяют этому большое внимание, ведь главное сегодня — защитить почву от разрушения.

Поле No-till, защищенное от ветровой эрозии

«Фермеры постоянно модифицируют свою технику, — говорит Дэйна. — Сегодня утром фермер прислал мне фотографию, где он вместе с семенами при посеве вносит компост. Прежде всего сам фермер — это гарант устойчивости сельского хозяйства. Поэтому мы предоставляем финансовую помощь тем, кто готов работать по новым, влагосберегающим методам земледелия. Сегодня фермеры в постоянном поиске: они высевают новые культуры, чтобы повысить доходность производства. В своей работе с фермерами мы используем принцип четырех «П»: правильное питание, правильная доза удобрения, правильное время внесения удобрения, правильное место внесения.

Другая важная проблема, которая сегодня заявила о себе — резистентность культур к пестицидам. В связи с этим мы внедряем комплексные методы борьбы с вредителями и болезнями растений. Быстрыми темпами у нас развивается точное земледелие. К тому же рынок и меняющиеся климатические условия диктуют необходимость все большей диверсификации посевных площадей. Сегодня у нас фермеры начали выращивать хлопок в Мичигане и Миннесоте, так как там стало значительно теплее».

После завершения презентаций, и фотографирования на память, нас пригласили в министерскую столовую, о которой не могу не сказать пару слов. Она достаточно большая, выбор продуктов — широкий: от крем-супов до вторых и третьих блюд, многочисленных салатов, напитков и так далее. Хотя по вкусу (а дело это строго индивидуальное), на мой взгляд, пища отличалась от нашей, казахстанской, и от окрошки или шорпы мы бы совсем не отказались в этот день. Несмотря на то, что был час пик и министерские работники спешили на обед, свободные места в столовой найти было несложно и какой-то особой толкучки мы не заметили.

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Культурная программа в Вашингтоне

Быть в Вашингтоне и не посмотреть Белый дом, Библиотеку Конгресса США, Посольство Казахстана в США, Исламский центр, Кафедральный собор, а также многочисленные музеи — значит… не быть в Вашингтоне. Но, дабы не томить читателей, укажу лишь некоторые моменты. Посольство Казахстана в США небольшое, уютное и красивое. Внутрь мы не зашли, так как был выходной день, но возле него, конечно же, сфотографировались.

Возле Белого дома (а мы жили в квартале от него) постоянно происходили какие-то акции. Кто-то стоял или сидел с плакатами, кто-то давал интервью, а кто-то просто фотографировался — здесь всегда много туристов. Иногда появлялись полицейские, но не больше двух-трех человек, и через какое-то время они быстро куда-то исчезали.

Туристы у Белого Дома

Не так далеко расположено здание всемирно известного Bank of America, возле которого постоянно гоняли на скутерах или просто играли в хоккей на асфальте молодые люди. Поразила Библиотека Конгресса США — настоящий храм искусства! Туристов, желающих сфотографировать его внутреннее убранство, было явно больше, чем читателей, работающих в просторных залах. На широком поле перед Капитолием также всегда много отдыхающих. На зеленой траве кто-то гонял в футбол, кто-то просто сидел с друзьями. В один выходной мы в центре города попали в гущу веломарафона и поняли, как много американцев ведет здоровый образ жизни.

Читальный зал Библиотеки Конгресса

В центре Вашингтона целый музейный рай. Одни названия уже дают представление о том, что можно в них увидеть: Национальная галерея искусства, Национальный музей естественной истории, Музей журналистики и новостей, Национальный музей воздухоплавания и астронавтики, Национальный музей американских индейцев, Музеи Смитсоновского института, Мемориальный музей холокоста, Музей афроамериканской истории и культуры, Национальный музей женского искусства, Национальный почтовый музей, Международный музей шпионажа…

Учитывая, что времени было мало и все музеи работают до 17:00—18:00 , удалось побывать только в Национальной галерее искусства и Национальном музее естественной истории. Интересный факт: основой Национальной галереи искусства послужили проданные советским правительством в 1929—1934 годах американскому коллекционеру Эндрю Меллону картины из коллекции Эрмитажа. Сегодня этот музей входит в десятку самых посещаемых художественных музеев мира, а в его коллекции более 1200 картин итальянских, французских и американских мастеров, одно из лучших в мире собраний живописи итальянского Возрождения.

Коллекция Национального музея естественной истории включает свыше 126 миллионов образцов растений, животных, ископаемых, минералов, пород, метеоритов, а также археологических и культурных артефактов. Чтобы посетить только эти два музея и все посмотреть, нужен как минимум один день.

Чем еще запомнился Вашингтон? Таксистами. Они разговорчивые, как и везде в мире, и всезнающие. Готовы выложить вам все свои сокровенные мысли. Один из них — выходец с Ямайки, таксует уже давно. Ярый поклонник джаза, он даже в такси спел нам пару композиций. Отец троих детей, которые уже встали на ноги. Супруга ушла в мир иной несколько лет назад, и видно, что он очень переживает об этом до сих пор. «Америка — страна, построенная на справедливости…», — сказал мой коллега, ехавший в такси. Таксист посмотрел на него и, улыбнувшись, спросил: «Это шутка?»

Многогранная, мультикультурная, многоликая Америка манила нас дальше — вглубь страны. После трех насыщенных дней пребывания в Вашингтоне мы улетали в штат Индиана.

(Продолжение следует.)