Начало путевых заметок главного редактора журнала «Аграрный сектор» Николая Латышева, написанных во время путешествия по аграрной Америке, читайте здесь

Иван Шилов ИА REGNUM Американский фермер

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Добро пожаловать в USDA!

Следующие встречи, которые у нас состоялись в Вашингтоне, прошли в американском минсельхозе (или по-английски USDA — United States Department of Agriculture). Не могу не отметить некоторые его особенности. Министерство было образовано в 1889 году и расположено в нескольких старинных зданиях в центре Вашингтона. Сегодня его бюджет составляет порядка ста миллиардов долларов, численность сотрудников — около ста тысяч человек.

Министерство сельского хозяйства США (USDA — United States Department of Agriculture) — копия

Как театр начинается с вешалки, так и посещение подобного учреждения начинается с проверки документов и прохождения через рамку металлодетектора. Процедура, в общем-то, стандартная для любых учреждений подобного рода как у них, так и у нас. Как нам рассказали, раньше в минсельхоз можно было зайти вообще без особой сложности, но времена изменились…

Попав в здание, мы увидели большую группу китайских граждан, ожидающих приглашения. «На экскурсию, что ли?» — подумали мы. Хотя и сами, можно сказать, пришли на экскурсию, только тематическую: у нас был назначен ряд встреч с работниками минсельхоза, ответственными за различные сектора.

Само здание внутри ничем особым не отличалось: обычное строгое официальное учреждение с длинными коридорами, лифтами и кабинетами. Получив пропуска и пройдя через рамку, мы встретились с обаятельной женщиной-инвалидом в коляске, служащей минсельхоза, которая сопроводила нас на этаж, где была назначена встреча. Она же после встречи сопровождала нас к выходу. Когда я сделал одно фото на входе в министерство, полицейский, улыбнувшись, вежливо попросил не фотографировать внутри здания, указав на надпись на стене. На этом запреты закончились. Никто не заставил фото удалить. И вообще, никто не интересовался, какой марки у меня фотоаппарат, как он работает, зачем я с собой взял диктофон. Никто нас не заставил сдать фото — или видеоаппаратуру, сотовые телефоны или еще какие-то предметы в ячейку (у них там даже ячеек нет!). Сразу вспомнились незабываемые посещения нашего минсельхоза с его жесткими требованиями к посетителям и процедурой тотального досмотра и сдачи всего и вся на входе Во время презентаций докладов фотографировать нам разрешили, как и вести запись на диктофон.

Сотрудники министерства рассказали нам о свой работе и проектах, которые реализует министерство в аграрной отрасли США.

Бен Хуберг, главный экономист USDA — копия

Главный экономист минсельхоза Бен Хуберг отметил, что в США действует программа сохранения природных ресурсов, задача которой — сберечь земли, ранее не пригодные для сельского хозяйства, но вовлеченные в сельхозоборот. Все они взяты на учет, и министерство прилагает большие усилия, чтобы эрозия не развивалась в этом регионе.

Чтобы заниматься сельским хозяйством, считает Бен Хуберг, нужно знать экономику и понимать, как работают экономические законы. В своем выступлении он затронул историю развития сельского хозяйства США, которая тесно связана с историей борьбы с эрозией почв.

Встреча с главным экономистом USDA Беном Хубергом — копия

На востоке от Скалистых гор расположен большой засушливый регион, который исторически использовался под пастбища. «Ковбои из американских фильмов — это парни оттуда», — пояснил Бен. Весь этот регион подвержен действию ветровой эрозии. Наиболее драматичные события развивались в 30-е годы прошлого века, когда эрозия достигла огромных масштабов (в историю борьбы с эрозией почвы это процесс вошел под названием Dust Bowl (пыльный котел), которое ему дал репортер Associated Press Роберт Гейгер. — Прим. авт.).

Основные направления миграции населения штатов, пострадавших от Пыльного шара (данные правительства США) — копия

«После Первой мировой войны спрос на зерно вырос, и многие фермеры засеяли пастбища полевыми культурами. Это было в 20-е годы прошлого века и совпало с большой волной эмиграции в США. Приезжавших людей нужно было обеспечить работой и землей. В те годы у нас несколько лет подряд были высокоурожайными, тогда как в СССР свирепствовала сильная засуха. И американский урожай хорошо был продан в Советский Союз, — рассказал Бен Хуберг. — Но затем, в 30-е годы, и у нас наступила жестокая засуха, которая сопровождалась пыльными бурями. Облака из этого пыльного котла распространялись на огромные территории и достигали океана. В этой ситуации требовалось принимать срочные меры. В 1932 году благодаря усилиям известного ученого Хью Беннета была организована «Служба охраны почв».

Как отметил Бен Хуберг, действующая программа сохранения природных ресурсов охватывает около 10 млн га. Это заболоченные, буферные, эрозионные пахотные земли и пастбища. Программа добровольная: фермер сам решает, участвовать в ней или нет. Главное, чтобы эти земли соответствовали определенным критериям, под которые государство готово выделять средства. Например, земля должна быть в обработке или представлять особый экологический интерес. Разработана шкала природоохранных индексов, и если уровень эрозии по этой шкале превышает определенную величину, эти почвы будут в приоритетном порядке попадать под финансируемую программу. Всего в США различным видам эрозии в той или иной степени подвержено, по разным оценкам, от 100 до 150 млн га.

Все эти угодья могут быть включены в программу сохранения. Но для этого должна быть воля самого фермера. Минсельхоз принимает заявку, проводит оценку земли и заключает с фермером договор на 10−15 лет. В течение этого периода на этих землях проводится комплекс различных природоохранных мероприятий. При этом изучается, насколько ведение сельхоздеятельности влияет на качество воды. Исследуется структура почвы, рельеф полей, количество осадков и другие параметры, на основании которых разрабатывается план улучшения этой почвы. Есть два фактора, которые принимаются во внимание при решении о финансировании. Первый: находится ли эта территория в приоритетной зоне для сбережения и охраны почвы. И второй: если почва сильно подвержена эрозии, то фермер должен дать согласие на то, чтобы покрыть ее многолетней растительностью (особенно это актуально для районов с водной эрозией), и на низкие арендные цены на эту почву. Затем фермер заключает контракт и получает ежегодную плату за эту землю, к тому же 50% затрат государство возмещает ему для того, чтобы провести залужение этих почв и поддерживать их в хорошем состоянии.

В среднем Департаментом сельского хозяйства в год выделяется на такие земли $50—55 за акр. В прошлом году вся эта программа стоила $1 600 000. Но, помимо финансирования из средств USDA, сюда входят доли и из других источников. Имеются также программы по охране диких животных, гусей, уток, пчел, численность которых сокращается.

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История борьбы с эрозией почвы в США

Еще до масштабной экологической катастрофы почвовед Хью Беннет призывал правительство США принять срочные меры для ее предотвращения и защиты почв от эрозии. Но правительственные чиновники и законодатели не воспринимали опасения ученого серьезно. Однако его величество случай вмиг перевернул представления общества и оказал большое влияние на дальнейший ход событий.

Хью Хэммонд Беннет (1881–1960) — американский «отец охраны почвы и воды. Первый директор и инициатор создания в США Службы эрозии почв (1933 г.) — копия

Вот как описывается этот момент в американском документальном фильме «Черная метель»: «14 апреля 1935 года разыгралась сильная пыльная буря, которая крушила все на своем пути, переворачивала автомобили, заносила пылью фермы и городки и легко пересекала границы штатов. За один день 300 миллионов тонн почвы было вмиг снесено с поверхности».

Именно на этот день, получивший в американской истории название «черного воскресенья», 14 апреля 1935 года, на два часа дня Хью Беннету назначили слушания в Специальной комиссии Конгресса. Почему его выступление было назначено на воскресенье, неясно. Беннет был очень общительным человеком. Став экспертом, он научился с актерским мастерством драматизировать такие скучные для конгрессменов вещи, как эрозия и консервация почв.

Беннет был человеком с воображением, с живым ощущением того, что предмет его исследования и объект его любви — земля — это сцена для высокой драмы. Поэтому он перестал ограничиваться отчетами и статьями и стал выступать, представляя свои доводы в таком оформлении, что люди поневоле обращали на них внимание.

14 апреля в два часа дня Хью Беннет начал свое выступление перед чуть раздраженными сенаторами (их собрали в воскресенье!), имея целью убедить их создать фонды и санкционировать конкретные меры по спасению земель от эрозии.

Рассказывает Тим Эган:

Беннет говорил страстно, с красочными примерами, с конкретными предложениями, но конгрессмены слушали рассеянно. Эрозии почв в Канзасе и Оклахоме?.. Далеко, неточно, неясно… Беннет уже стал замечать, что сенаторы зевают. Его помощник тихо подошел сзади и прошептал: «Потяните еще минут 15. Она подходит». Беннет привел еще несколько примеров, рассказал пару фермерских шуток… Ровно в три часа вдруг небо потемнело. Оно стало странного бронзового оттенка. «Пора заканчивать, — сказал кто-то из сенаторов. — Гроза». «Нет, это не гроза, джентльмены, — сказал Беннет. — Это то, о чем я вам уже битый час толкую. Это — привет из Оклахомы». Сенаторы бросились к окнам.

Вид на Мемориал Линкольна в Вашингтоне во время пыльной бури в 1939 года — копия

В тот день все поняли, что Пыльный котел — реальность. В день «черного воскресенья» волна пыли из Большого бассейна дошла до кораблей, стоявших на рейде в Атлантике! Через две недели Конгресс учредил специальную службу по консервации почв при Министерстве сельского хозяйства. Первую в мире».

Вот некоторые факты о масштабах экологической катастрофы на территории американских прерий, вызванной интенсивной распашкой земли.

Документальный фильм «Плуг, который разрушил долины», снятый по заказу миграционного бюро правитетства США в 1936 году.

1932 году в США было зафиксировано 14 пыльных бурь, в 1933-м — 38. Наиболее сильные бури имели место в мае 1934 и 1935 годов. Огромные массы почвы сдувались ветрами с поверхности распаханных полей, лишенных естественной растительности.

Пыльная буря приближается к городу Додж Сити в Канзасе. 1933 год — копия

Зимой 1934—1935 годов в Новой Англии выпал снег, красный от пыли. Среди населения прерий, в особенности в Канзасе и Оклахоме, получила распространение пыльная пневмония.

Дети в защитных масках и очках собираются в школу. — копия

К 1934 году около 40 млн га почв частично или полностью потеряли верхний гумусовый горизонт в результате ветровой эрозии.

Погребённая под слоем мелкозёма техника фермера. Даллас, Южная Дакота, 1936 год — копия

К1935 году до 80 процентов площади Высоких равнин оказалось в той или иной степени эродировано. Эрозия спровоцировала массовый отток сельского населения в города.

Переселенцы из Оклахомы в Калифорнию, застигнутые в пути пылевой бурей 14 апреля 1935 года. Всего из зоны Пылевого шара (The Dust Bowl) в 30-е годы переселились в Калифорнию более милл — копия

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Пыльные бури в Северном Казахстане. 60-е годы XX века

Познакомившись с этой историей, я вспомнил фрагмент из интервью с академиком Кирюшиным, опубликованного несколько лет назад в нашем журнале («Аграрный сектор», №1 (23), март 2015 г.). Вот что рассказал Валерий Иванович об особенностях внедрения почвозащитной системы земледелия в целинных областях Казахстана:

«После того, как были разработаны основные элементы почвозащитной системы земледелия, Александр Иванович Бараев принимал всевозможные меры по ее освоению в опытном хозяйстве ВНИИЗХ и расширению его площади. Он сумел присоединить соседние колхозы и довести площадь ОПХ до 35 тысяч гектаров. В 1965 году, в период разыгравшейся пыльной бури, первый секретарь обкома Н. Кручина, облетая на самолете хозяйства Целиноградской области, затянутые пеленой пыли, увидел просвет над опытным хозяйством. Увиденное произвело сильное впечатление на руководителя области. В тот же день он собрал руководителей районов на срочное совещание, где А. Бараев изложил суть вопроса, а Н. Кручина в очень конкретных выражениях сформулировал задачи. Когда участники совещания устремились к своим автомобилям, он на пять минут задержал их, дабы они, вдыхая пыль, осмыслили значение проблемы. С этого момента началось освоение почвозащитной системы с активным участием института, сотрудники которого были закреплены за конкретными хозяйствами».

Ветровая эрозия в Казахстане в 1960-е годы (из архива ТОО «НПЦЗХ им. А. И. Бараева»)

Вот они, исторические аналогии! То, что произошло в США в 1935 году, один в один повторилось в Казахстане ровно через 30 лет, в 1965-м. Увы, нередко должна создаться чрезвычайная ситуация, чтобы руководители, ответственные за состояние дел в сельском хозяйстве, обратили внимание на призывы ученых!

А вот совсем свежий пример. Посмотрите на фото проявления ветровой эрозии в Акмолинской области в текущем (!) 2017 году, присланное нашим читателем.

Проявления ветровой эрозии в Акмолинской области (2017 г.)

Такого не было со времен внедрения почвозащитной технологии! Тревожный звонок, на который нужно обратить внимание! Пока не поздно…

(Продолжение следует.)