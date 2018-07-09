Надежда Зюхина
Последние публикации
Urban Culture Festival объединил в Санкт-Петербурге прогрессивную молодежь
«Юность без комплексов, большие амбиции и высокая скорость» — под таким девизом в Санкт-Петербурге прошёл Urban Culture Festival. В течение двух дней — 7 и 8 июля — представители городских субкультур и прогрессивной молодёжи поучаствовали в состязаниях рэперов и бит-боксеров, понаблюдали за...
9 июля 2018
В Санкт-Петербурге прошел фестиваль народного костюма «СарафанDay»
10 июня в Санкт-Петербурге прошел фестиваль народного костюма «СарафанDay», который проводился в рамках программы председателя Законодательного Собрания города В.С. Макарова. Об этом сообщается на странице организаторов фестиваля в соцсети «ВКонтакте». Участники проекта фотостажировки Phint...
12 июня 2018
Петербург залили пивом
В Петербурге состоялся уже третий фестиваль крафтового пива Craft Event. На этот раз местом действия было выбрано пространство Artplay на Красногвардейской площади — несмотря на удаленность от метро и привычный петербургский дождь, любители пенного напитка наводнили территорию комплекса уже с часу...
30 апреля 2018
«Гуляй, Масленица»: в Петербурге отметили последние масленичные дни
В Петербурге 18 февраля завершился фестиваль «Гуляй, Масленица». Последние два дня мероприятия по традиции стали самыми насыщенными. Участники проекта фотостажировок PHINT побывали на фестивале и делятся самыми яркими моментами праздника. На Малой Конюшенной улице Масленицу отмечали всю неделю — с...
19 февраля 2018