В Санкт-Петербурге прошел фестиваль народного костюма «СарафанDay»
Санкт-Петербург, 12 июня, 2018, 17:14 — ИА Регнум. 10 июня в Санкт-Петербурге прошел фестиваль народного костюма «СарафанDay», который проводился в рамках программы председателя Законодательного Собрания города В.С. Макарова. Об этом сообщается на странице организаторов фестиваля в соцсети «ВКонтакте».
Участники проекта фотостажировки Phint подготовили фоторепортаж о том, как прошёл фестиваль.
Отмечается, что гостей мероприятия в Александровском парке ждали мастер-классы по старинным народным танцам, а также выступления фольклорных коллективов Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Кроме того, участникам фестиваля были продемонстрированы дефиле-показы коллекций народных костюмов, а также образцы современной дизайнерской одежды с использованием традиционных технологий, экологических материалов и экспериментальных приемов в области этно-стиля.
Общедоступный тематический лекторий с участием экспертов в области моды и презентациями актуальных практик реконструкции традиционного и современного сценического костюма был расположен неподалеку от сцены.
Отметим, что на фестивале народного костюма «СарафанDay», организаторами которого стали администрация Петроградского района Санкт-Петербурга при взаимодействии с СПб ГБУ «Подростково-молодежный центр «Петроградский», ЛОРО ООО «Российский фольклорный союз» и СПБ ГБУ «Центр развития и поддержки предпринимательства», также работала ярмарка, бесплатная фотозона в русском стиле, детские интерактивные площадки, мастер-классы по народным промыслам и ремеслам.