Санкт-Петербург, 12 июня, 2018, 17:14 — ИА Регнум. 10 июня в Санкт-Петербурге прошел фестиваль народного костюма «СарафанDay», который проводился в рамках программы председателя Законодательного Собрания города В.С. Макарова. Об этом сообщается на странице организаторов фестиваля в соцсети «ВКонтакте».

Алёна Антонова Девушки в народных костюмах

Участники проекта фотостажировки Phint подготовили фоторепортаж о том, как прошёл фестиваль.

Алёна Антонова Показ сарафанов ансамбля

Надежда Зюхина СарафанDay

Мария Николаева Дефиле

Отмечается, что гостей мероприятия в Александровском парке ждали мастер-классы по старинным народным танцам, а также выступления фольклорных коллективов Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Надежда Зюхина СарафанDay

Алёна Антонова Плетение корзин

Мария Николаева Чеканка монет

Алёна Антонова Мастеркласс по лепке из глины

Алёна Антонова Процесс создания пояса

Кроме того, участникам фестиваля были продемонстрированы дефиле-показы коллекций народных костюмов, а также образцы современной дизайнерской одежды с использованием традиционных технологий, экологических материалов и экспериментальных приемов в области этно-стиля.

Мария Николаева Мастерская «Ветер Вереска»

Надежда Зюхина СарафанDay

Надежда Зюхина СарафанDay

Общедоступный тематический лекторий с участием экспертов в области моды и презентациями актуальных практик реконструкции традиционного и современного сценического костюма был расположен неподалеку от сцены.

Мария Николаева Мэган Виртанен на лектории

Мария Николаева Андрей Скатков Дизайн Группа «SAMO»

Мария Николаева Артисты ансамбля народной музыки

Алёна Антонова Указатель

Надежда Зюхина СарафанDay

Отметим, что на фестивале народного костюма «СарафанDay», организаторами которого стали администрация Петроградского района Санкт-Петербурга при взаимодействии с СПб ГБУ «Подростково-молодежный центр «Петроградский», ЛОРО ООО «Российский фольклорный союз» и СПБ ГБУ «Центр развития и поддержки предпринимательства», также работала ярмарка, бесплатная фотозона в русском стиле, детские интерактивные площадки, мастер-классы по народным промыслам и ремеслам.

Мария Николаева СарафанDay

Мария Николаева СарафанDay

Надежда Зюхина СарафанDay