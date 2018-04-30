Санкт-Петербург, 30 апреля, 2018, 17:54 — ИА Регнум. В Петербурге состоялся уже третий фестиваль крафтового пива Craft Event. На этот раз местом действия было выбрано пространство Artplay на Красногвардейской площади — несмотря на удаленность от метро и привычный петербургский дождь, любители пенного напитка наводнили территорию комплекса уже с часу дня. Не обошлось и без очередей на входе. Участники проекта фотостажировки Phint подготовили фоторепортаж о том, как прошёл традиционный фестиваль.

Даниил Мацюця Темное разливное

Ольга Мишунькина Фирменные бокалы каждому гостю

Ольга Мишунькина Очередь на фестиваль крафтового пива в ARTPLAY

Роман Ефремов Душевная атмосфера

В этом году в фестивале поучаствовали 50 независимых пивоварен из разных стран. Предпочитающие локальные бренды могли найти, например, питерскую «деревянную бороду» — Wooden Beard Brewery, а затем поучаствовать в конкурсе на лучшую бороду фестиваля. Из Подмосковья в северную столицу прибыли ребята из Landau BeerLab — те самые, с логотипом из узнаваемого силуэта с хохолком знаменитого советского физика.

«Где две реки сливаются, там пиво разливается!» — призывали гостей к стойкам пивовары из Нижнего Новгорода.

Роман Ефремов Клеймо всем желающим

Надежда Зюхина Представители пивоварен

Надежда Зюхина От Горьковской пивоварни

Порадовать петербуржцев своим лучшим пивом приехали и ближайшие соседи, например, литовская пивоварня Brick by Brick, пивоварня Fiskars из одноименной деревушки на юге Финляндии, «серьезное пиво для не очень серьезных людей» под названием Sori из Таллина. Пивом дело не ограничилось.

Надежда Зюхина Готов к фестивалю

Даниил Мацюця Если согнуться, то лучше слышно собеседника

«Здесь всё только натуральное, никаких добавок, одни яблоки!» — убеждал подозрительных девушек представитель маленькой, но гордой сидроварни Jokikylä из Финляндии. Впрочем, потом решил налить им бесплатно на пробу: «вкус терпкий».

Ольга Мишунькина Фруктовый сидр

Роман Ефремов Поглощатель бокалов

Посетили Петербург и пивовары из мест более отдаленных — из Страны Басков привезли напиток, который готовят двое американцев, а из Шотландии — пиво от Belhaven Brewery.

Надежда Зюхина Весёлые подружки

Даниил Мацюця Обсуждение дегустации

Ольга Мишунькина Наслаждение музыкой

Пока одни занимались дегустацией, другие посетители могли узнать, как старейшая шотландская пивоварня внезапно стала делать самое модное крафтовое пиво в Великобритании. Лекторий в отдельном зале также предлагал гостям послушать и другие вдохновляющие истории создания и развития пивоварен и крафтовых баров, поделиться своим опытом за круглым столом, в том числе и о коллаборации музыкантов, творческих пространств и пивоварен.

Надежда Зюхина Участники круглого стола

Ольга Мишунькина В тесноте, зато пиво вкусное

Роман Ефремов Чья борода лучше?

Жаждущим сосредоточиться на бизнес-просвещении без алкогольного вмешательства наливали моктейли, зеленые тархуны и пряные пуэры, а также оздоровительные смузи. Для сторонников здорового образа жизни еще в первой половине дня провели занятия по «пивной йоге». Для более азартных установили кикер, для самых спортивных — кикер в «натуральную величину», где место фигурок заняли участники, пинавшие мяч до самого вечера на настоящем чемпионате пива по футболу. Хотя можно было посмотреть и более серьезную игру — как раз в этот момент решалась судьба еврокубков на матче «Зенит» — ЦСКА, кое-кто прибыл на крафт-фестиваль с сине-бело-голубой символикой

Алёна Антонова Стрижка для гостя

В течение всего дня посетителей развлекали битмейкер Dj Row-Man, кавер-группа «Вишневый заряд», а также Woozy Riff, Looney Boppers и Markscheider Kunst, которые поочереди заставляли гостей плясать под свободные ритмы то фанка, то латины, то рок-н-ролла. Хэдлайнерами и основной изюминкой этого фестиваля стали фолк-рокеры The Hatters, чьим зажигательным выступлением всё и завершилось.