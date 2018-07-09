Санкт-Петербург, 9 июля, 2018, 14:06 — ИА Регнум. «Юность без комплексов, большие амбиции и высокая скорость» — под таким девизом в Санкт-Петербурге прошёл Urban Culture Festival. В течение двух дней — 7 и 8 июля — представители городских субкультур и прогрессивной молодёжи поучаствовали в состязаниях рэперов и бит-боксеров, понаблюдали за созданием большого граффити-полотна группой художников, а также граффити-баттлами. Об этом ИА REGNUM сообщили организаторы мероприятия. Участники проекта фотостажировки Phint поделились впечатлениями от фестиваля в своих фоторепортажах.

Алёна Антонова Трубач

Алёна Антонова Барабанщик

Алёна Антонова Музыканты

Тренировка лонгбордистов

Алёна Антонова UCFest граффити

Новая площадка фестиваля, которой стало пространство «Порта Севкабель», была поделена на несколько тематических зон. Так, на сцене выступили молодые музыканты, взрывающие интернет и концертные клубы. Уже к концу первого дня вечеринка вышла за пределы площадки и переросла в маштабный open-air на набережной.

Мария Николаева Сцена Фестиваля

У сцены

Мария Николаева Выступление команды NEVER MIND

Лилия Сенкевич Жить здорово!

Алёна Антонова Фудкорт

Лилия Сенкевич ...помним детство босоногое

Скейтеры и поклонники BMX проявили себя на площадке Urban Спорт. Здесь же прошли соревнования по баскетбольному фристайлу и презентация боксёрской студии с жаркими боями на ринге.

Алёна Антонова Падение

Алёна Антонова Трюк

Алёна Антонова Райдер

Мария Николаева Участники URBAN EXTREME CONTEST Начало раскатки

Надежда Зюхина В экстремальной зоне

Алёна Антонова Танцор

Надежда Зюхина Мастер мяча

Лилия Сенкевич Гипноз мяча

Лилия Сенкевич Человек-паук

Для любителей уличной моды открылись выставки винтажной и редкой обуви, творения студии кастомайзинга кроссовок и последние коллекции одежды от более чем 30 стритвир-марок и спортивных брендов. Кроме того, в программе фестиваля были и конкурсы с призами, воркшопы и мастер-классы.

Алёна Антонова Магазин 616

Алёна Антонова Мастерская

Алёна Антонова Мастер в деле

Алёна Антонова Процесс создания футболки

Алёна Антонова Создание футболки

Также в программе фестиваля — конкурс Urban Dance, призовые конкурсы от барбер‑ и тату-студий, медиа-чиллаут, фуд‑ и бар-хоппинг, воркшопы, мастер-классы.

Надежда Зюхина Барбер за работой

Мария Николаева Зона BARBERS

Лилия Сенкевич Красотки

Лилия Сенкевич После стилиста

Алёна Антонова «Бургеры по вегану»

Алёна Антонова Лавка мороженного

Добавим, что мощный праздник-манифест для представителей городских субкультур и молодежи Urban Culture Festival в 2018 году устроил в третий раз. Фестиваль сделал акцент на коллаборации в различных жанрах.

Надежда Зюхина Молодость внутри

Алёна Антонова Магазинчик