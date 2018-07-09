Urban Culture Festival объединил в Санкт-Петербурге прогрессивную молодежь
Санкт-Петербург, 9 июля, 2018, 14:06 — ИА Регнум. «Юность без комплексов, большие амбиции и высокая скорость» — под таким девизом в Санкт-Петербурге прошёл Urban Culture Festival. В течение двух дней — 7 и 8 июля — представители городских субкультур и прогрессивной молодёжи поучаствовали в состязаниях рэперов и бит-боксеров, понаблюдали за созданием большого граффити-полотна группой художников, а также граффити-баттлами. Об этом ИА REGNUM сообщили организаторы мероприятия. Участники проекта фотостажировки Phint поделились впечатлениями от фестиваля в своих фоторепортажах.
Новая площадка фестиваля, которой стало пространство «Порта Севкабель», была поделена на несколько тематических зон. Так, на сцене выступили молодые музыканты, взрывающие интернет и концертные клубы. Уже к концу первого дня вечеринка вышла за пределы площадки и переросла в маштабный open-air на набережной.
Скейтеры и поклонники BMX проявили себя на площадке Urban Спорт. Здесь же прошли соревнования по баскетбольному фристайлу и презентация боксёрской студии с жаркими боями на ринге.
Для любителей уличной моды открылись выставки винтажной и редкой обуви, творения студии кастомайзинга кроссовок и последние коллекции одежды от более чем 30 стритвир-марок и спортивных брендов. Кроме того, в программе фестиваля были и конкурсы с призами, воркшопы и мастер-классы.
Также в программе фестиваля — конкурс Urban Dance, призовые конкурсы от барбер‑ и тату-студий, медиа-чиллаут, фуд‑ и бар-хоппинг, воркшопы, мастер-классы.
Добавим, что мощный праздник-манифест для представителей городских субкультур и молодежи Urban Culture Festival в 2018 году устроил в третий раз. Фестиваль сделал акцент на коллаборации в различных жанрах.