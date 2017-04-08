Н. Еленин
Последние публикации
Советы постороннего – 2: Совет №4
Высшая школа России тяжело больна. Будем надеяться, что эта болезнь не закончится летальным исходом, хотя, с учетом глубокой некомпетентности чиновников, ответственных за организацию работы высшей школы, гарантировать «исцеление больного» не может даже Господь Бог. Постараюсь объяснить, чем...
8 апреля 2017
Советы постороннего – 2: Совет №3
«Если проблему можно решить деньгами, то это не проблема, а накладные расходы». Старая еврейская мудрость. Скандал с диссертацией В.Р. Мединского является, в некотором смысле, знаковым. Если Вы, дорогой мой читатель, хоть раз в жизни пробовали написать серьезную научную работу, такую, чтобы она...
4 апреля 2017
«Советы постороннего – 2»: Совет №2
Скандал с выборами президента РАН не имеет аналогов в новейшей истории. Все три претендента на пост президента этой почтенной организации неожиданно сняли свои кандидатуры в последний момент. Выборы перенесены на полгода. Врио президента РАН указом Д. А. Медведева назначен академик В. В. Козлов...
26 марта 2017
«Советы постороннего – 2»: Совет №1
Давным-давно В. И. Ленин написал историческую работу «Советы постороннего». Это я для тех, кто не оканчивал Университет марксизма-ленинизма. С тех пор уж век прошел, и советников у российского руководства — пруд пруди, да и автор этих строк отнюдь не Ленин. Но кое-что посоветовать все-таки хочется...
17 марта 2017