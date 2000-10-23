Высшая школа России тяжело больна. Будем надеяться, что эта болезнь не закончится летальным исходом, хотя, с учетом глубокой некомпетентности чиновников, ответственных за организацию работы высшей школы, гарантировать «исцеление больного» не может даже Господь Бог. Постараюсь объяснить, чем обусловлен столь неблагоприятный «диагноз» (суровый приговор). Анализ сложившейся ситуации я начну с «самой легкой болячки».

Модест Колеров ИА REGNUM

Часть 1. Бакалавры и магистры

Предыдущий совет №3 был посвящен анализу возможных путей реформирования РАН и системы подготовки научных работников высшей квалификации. Но кандидатом или доктором наук в России в рамках действующего законодательства может стать только гражданин (гражданка), имеющий (имеющая) диплом о высшем образовании.

В настоящее время в РФ мирно сосуществуют три категории граждан, получивших этот самый диплом: 1) бакалавры; 2) специалисты и 3) магистры. Во времена СССР ни бакалавров, ни магистров не было, бакалавриат и магистратура начали внедряться в российскую высшую школу с середины 90-х годов.

На вопрос о том, зачем в РФ начали готовить бакалавров и магистров, обычно дается схематичный ответ: с распадом СССР Россия открылась внешнему миру, и российские специалисты в поисках лучшей жизни начали массово трудоустраиваться на Западе. Одновременно двери российских вузов открылись для иностранных студентов.

Процессы эти были естественными, и, несмотря на то, что Россия лишилась множества первоклассных специалистов, а большого числа иностранцев, желающих получить образование в России, так и не нашлось, министерство образования (в разные годы оно называлось по-разному) решило ввести в России американские стандарты классификации выпускников высшей школы.

Это решение обосновывалось тем, что квалификационные удостоверения в РФ должны быть признаваться на Западе. А то ведь как получается. Приезжает в европейскую страну (или в Америку) специалист из России, а его спрашивают: «Вам платить зарплату как бакалавру, или как магистру?». А специалист не в состоянии ответить на этот вопрос. За пять лет учебы в вузе он приобрел знания, большие, чем у бакалавра (четыре года обучения, то есть, аналог техникума в СССР), но меньшие, чем у магистра (шесть лет обучения плюс защита магистерской диссертации).

Так возникли проблемы взаимного признания квалификационных удостоверений, выдаваемых в РФ и на Западе, и неэквивалентного обмена контингентом учащихся и лицами, получившими высшее образование.

С одной стороны, рейтинг российских вузов невысок. Как следствие, в РФ едут учиться студенты, не имеющие средств на обучение в престижном вузе. С другой стороны, наиболее талантливые российские студенты, обучающиеся по программам бакалавриата или магистратуры, «на корню» (в МФТИ, например, уже на третьем курсе) скупаются западными компаниями.

«Утечка мозгов» наносит огромный урон экономическому и интеллектуальному потенциалу России, не говоря уже об «оборонке». А «утекают», в основном, бакалавры и магистры.

Специалистов в РФ по-прежнему готовят, но только для оборонных предприятий. Это достаточно логично, так как диплом специалиста в целом соответствует требованиям, предъявляемым к выпускникам вузов, которых профильные предприятия принимают на работу.

С бакалаврами и магистрами ситуация обстоит гораздо сложнее. В настоящее время выпускники вузов, получившие дипломы бакалавров и магистров, имеют право обучаться за счет бюджета. То есть, деньги российского налогоплательщика расходуются на обучение граждан РФ, автоматически получающих возможность трудоустройства за рубежом, и никак не отвечающих перед государством за то, что в случае эмиграции они, в буквальном смысле слова, грабят Россию. Но это только одна сторона медали.

В предыдущих «Советах постороннего — 2» я уже писал, что административными запретами ни одну серьезную социально-экономическую проблему решить невозможно. Общество, живущее страхами, неконкурентоспособно. Нельзя запретить людям стремиться к лучшей жизни. Автаркия — это тупиковый путь развития. В нормальном обществе не должно быть тотальных административных запретов на эмиграцию и иммиграцию. Мотивированные ограничения возможны, но они должны быть строго дозированы. Поэтому нельзя запрещать бакалавру или магистру переезд на ПМЖ в другую страну. Это — вторая сторона медали.

Но у монеты имеется не только аверс и реверс, но еще есть гурт и кант. Выпускник вуза, устроившийся на работу в НИИ, КБ, госкорпорацию оборонного профиля и т.п., не имеет достаточных социальных гарантий, да и зарплаты в госсекторе, мягко говоря, не очень высокие. Лишь руководители («эффективные менеджеры») имеют оклады, позволяющие приобрести квартиру, машину, съездить на отдых куда-нибудь. Вот и возникают проблемы с падающими «Протонами», утопленными в Средиземном море истребителями и т.п. Ведь в основе всех ЧП лежит острая нехватка квалифицированных кадров.

На все это накладывается проблема старения преподавателей высшей школы, их недопустимо низкие зарплаты, безумное количество никому ненужной отчетности, дурно организованная система аккредитации и аттестации вузов.

Упомянутые проблемы (реально их намного больше, и они гораздо разнообразнее) следует решать системно, и отнюдь не административными методами. Ниже я приведу примерную схему решения некоторых проблем высшей школы.

Начну с совета, в общем-то, не самого важного. Далее — по нарастающей.

Совет 4.1.

Следует магистратуру и бакалавриат сделать, по большей части, платными. Если студент мечтает найти работу за границей, то и оплачивать свою учебу он должен самостоятельно.

Надо четко понимать, что высшее образование, взятое отдельно от судьбы выпускников вузов, никакого смысла не имеет. Диплом о высшем образовании должен давать своему обладателю конкурентные преимущества на рынке рабочей силы. Если студент берет льготный кредит в банке, то он, по окончании учебы, должен его погасить. Если бакалавр или магистр принимается на работу по контракту в РФ на срок не менее трех лет, то его кредит гасит государство. Если выпускник вуза «утек» за рубеж, то и гасить кредит в двойном размере ему придется самому. А должников не любят нигде. Ни в Европе, ни в Америке.

Набор на специалитет следует производить не только на основании баллов ЕГЭ, но и с учетом экзаменов, принимаемых вузом. Число специалистов, принимаемых в вуз, должно определяться предприятиями-заказчиками. Диплом специалиста должен давать выпускнику вуза право на гарантированное трудоустройство, а государственное предприятие, принимающее на работу молодого специалиста, обязано обеспечить молодого специалиста жильем. Ипотечный кредит привяжет специалиста к месту работы. А возможная смена места работы будет ограничена контрактом, ипотечным кредитом и т.п. Необходимость сдавать дополнительные экзамены с целью обучения в вузе за счет бюджета, а также обязанность компенсировать затраты на обучение в случае отчисления за академическую неуспеваемость резко повысит желание студентов хорошо учиться. Проблема вымогательства со стороны преподавательского состав решается с помощью переэкзаменовок, организованных «под запись». Выявление сознательного «заваливания» студента является основанием для подключения правоохранительных органов. Несколько «разборок» в одном вузе, и о коррупции можно спокойно забыть.

Часть 2: Что делать?

Совет 4.2.

Необходимо упразднить систему выборности ректоров высшей школы. Назначать руководителя вуза должен попечительский совет. Вузовская «демократия» в ее нынешнем варианте подобна попыткам решать дифференциальные уравнения методом голосования. Попечительский совет государственного вуза должен формироваться из числа всемирно известных ученых, влиятельных бизнесменов и политиков.

Совет 4.3.

Систему аккредитации и аттестации вузов необходимо реформировать в целом. Главное условие реформы: ни один негосударственный вуз не должен иметь права выдачи дипломов государственного образца. Негосударственные вузы должны привлекать абитуриентов высоким качеством образовательных услуг. Не надо тратить сил и средств на бесконечные проверки вузов. Достаточно публиковать данные о привлекательности дипломов негосударственного вуза для работодателей. Государственным предприятиям, учреждениям и организациям можно разрешить прием на работу выпускников НОУ ВШ только в случае сдачи дополнительных экзаменов в профильном государственном вузе. А бизнесмены принимают на работу квалифицированных сотрудников, и определяют их ценность для бизнеса самостоятельно. Это их право.

Совет 4.4.

Не первый в списке, но главный по сути. Неважно, сколько в библиотеке вуза имеется книг и журналов. Неважно, сколько профессоров и доцентов имеется в штате вуза. Неважно, какие площади и мощности имеет вуз. Важен один-единственный фактор — качество знаний выпускников вуза. Это качество и надо проверять. Все остальное не имеет значения. Именно по этому параметру следует судить о работе вуза в целом. И не нужны бесчисленные системы текущего контроля знаний студентов. Не надо отлавливать нерадивых преподавателей, не желающих отбывать номер в стенах вуза для выполнения «второй половины плана работы преподавателя». Не надо следить за посещаемостью занятий.

Даже теоретические знания студентов можно особо не контролировать. Известна самая эффективная система контроля знаний. Предложил ее Л.Д. Ландау. Называли ее теорминимумом. За всю историю существования этого экзамена его сдали не более 50 экзаменуемых. Практически все они впоследствии стали академиками.

Очевидно, что в чистом виде систему индивидуальной подготовки специалистов высочайшей квалификации внедрять «в массы» нельзя. Но принцип проверки качества знаний за счет контроля умения студентов применять эти знания для решения конкретных задач следует использовать. Именно так экзаменовали студентов физтеха на протяжении многих десятилетий.

Система этого контроля должна быть тотальной. Если экзамен по математике, то вся группа «озадачивается» индивидуальными заданиями. Решения задач не должны быть известны заранее. Если экзамен по физике, то подход должен быть аналогичным. Если экзамен по информатике, то каждый экзаменуемый должен написать работающую программу, или грамотно применить существующий софт. То же самое касается всех точных дисциплин.

Что касается гуманитарной составляющей, то и здесь можно применять подходы, близкие по существу. Если ты журналист, то напиши статью, которую не стыдно публиковать в СМИ. Если ты юрист, докажи, что можешь грамотно применять законы.

Отдельным пунктом стоит проблема контроля квалификации студентов-медиков. Но и здесь, в первую очередь, необходимо проверять навыки и умения, а не формальные теоретические знания.

Совет 4.5.

Если в процессе контроля знаний студентов государственного вуза на стадии защиты диплома (магистерской диссертации) выявляется значительный процент «брака», то ректор лишается своего поста решением попечительского совета. В этом случае он сам найдет способы «стимуляции» проректоров, деканов и заведующих кафедрами. А дальше — по инстанциям. В соответствии с этим все контракты всех работников вузов должны быть годичными, а в рамках работы ГАК следует проверять не только качество квалификационных работ, но и уровень остаточных знаний по всем дисциплинам в соответствии с учебными планами соответствующих специальностей. При таком подходе к проблеме контроля качества знаний выпускников государственных вузов, конкурентоспособность бакалавров, специалистов и магистров на рынке труда возрастет. Возрастет и престиж вуза, вне зависимости от того, является он государственным, или негосударственным. Ведь никому же в голову не приходит аттестовать Оксфорд, Гарвард или Кембридж. Репутация важнее аккредитации или аттестации.