



«Киберсин» (Cybersyn, от «кибернетический синергизм») — система централизованного компьютерного управления экономикой Чили при президенте Сальвадоре Альенде

Санти ди Тинто. Портрет Никколо Макиавелли

Давным-давно В. И. Ленин написал историческую работу «Советы постороннего». Это я для тех, кто не оканчивал Университет марксизма-ленинизма. С тех пор уж век прошел, и советников у российского руководства — пруд пруди, да и автор этих строк отнюдь не Ленин. Но кое-что посоветовать все-таки хочется.

Одну из них обозвали прислужницей империализма, другую — продажной девкой буржуазии. Это — я о генетике и кибернетике. Какую как заклеймили — уже не помню. После смерти Сталина обе науки были реабилитированы. Но произошло это лишь благодаря тому, что нашим вождям были нужны межконтинентальные ракеты и атомная бомба, а «крышевали» советских «лжеученых» С. П. Королев и И. В. Курчатов.

История наших вождей ничему не научила. В результате Россия катастрофически отстала от западных (да и восточных) конкурентов и в медицине, и в микроэлектронике, и, самое главное — в менталитете ЛПР — лиц, принимающих решения, — и граждан РФ, претворяющих эти решения в жизнь. Именно поэтому сквозь многотрудный процесс принятия простейших решений рядовым российским чиновником лейтмотивом проходит страх потерять кресло-кормилицу. Основным методом решения любой проблемы всегда видится запрет. Главным инструментом самозащиты чиновника (точнее, защиты пятой точки столоначальника) служит бумага — мегатонны никому не нужной отчетности.

Проблема в том, что чиновник не производит ВВП, а только его проедает и плодит себе подобных. Не хватает наличных сил для тотального контроля — наймем еще одну дивизию контролеров…

Еще одна проблема россиян — извечная вера в доброго царя. С кем ни говорил, простой народ свято верит, что если Путин о каком-то безобразии узнает, то всем этим недобросовестным исполнителям задаст по первое число. К сожалению, даже если бы искренне уважаемый мной Владимир Владимирович Путин пахал бы, как раб на галерах, по двести сорок часов в сутки, то решить проблемы всех россиян он все равно бы не смог. Не по силам это даже всемогущему лидеру великой державы. В итоге экономика России два десятка лет пребывала в стагнации и не торопится из нее выходить, а уровень жизни россиян оставался и до сих пор остается в среднем невысоким.

Не берусь прописывать набор лекарств для России, но кое-какие советы осмелюсь дать. Они из области кибернетики. А именно, из области практического применения методов формирования обратных связей (feedback).

Главный принцип построения эффективных обратных связей при организации работы любых государственных институтов — правильный выбор цели. Поясню это на всем понятном примере.

В кулинарных техникумах СССР учили будущих поваров готовить сто первых и сто вторых блюд за смену. Есть это варево было невозможно. С полной ответственностью говорю. Обедал, нередко с последствиями для желудочно-кишечного тракта. Если бы учили, как сытно и вкусно накормить за одну смену сто человек, то и результат был бы другой. Первые и вторые блюда — это не цель, а средство достижения цели.

И в СССР были случаи, когда обратная связь «повар — посетитель точки общепита» работала эффективно. В середине 70-х годов в столовой МФТИ какое-то время повара халтурили, и ректорат получал многочисленные жалобы студентов. Однако ректорат никак не реагировал на эти жалобы: «Не нравится — не ешьте». Это пример извращенной обратной связи.

В один прекрасный день студенты сговорились, и ни один из них не пошел в столовую. Пропала масса продуктов, столовая понесла огромные убытки, и ректорат мгновенно уволил и директора студенческой столовой, и горе-поваров. И знаете, в столовых знаменитого физтеха до сих пор кормят первоклассной пищей. Обедал там с удовольствием. Единожды отлаженная правильная обратная связь держит столовую физтеха «на уровне» почти 40 лет.

В описанном случае для принятия правильного управленческого решения не потребовалось никаких отчетов, никаких комиссий, никаких контролеров. В большинстве госучреждений (и не только) контролирующие органы требуют огромное количество отчетности, а работают эти учреждения из рук вон плохо, поскольку цели определены, как в случае с кулинарным техникумом.

Для исправления этой ситуации я постараюсь рассказать в следующих советах, как грамотно наладить систему обратных связей в науке, образовании, здравоохранении и т.д., и т.п.