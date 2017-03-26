



Иван Шилов ИА REGNUM Кандидатский диплом

«Если проблему можно решить деньгами, то это не проблема, а накладные расходы».

Старая еврейская мудрость.

Скандал с диссертацией В.Р. Мединского является, в некотором смысле, знаковым. Если Вы, дорогой мой читатель, хоть раз в жизни пробовали написать серьезную научную работу, такую, чтобы она была засчитана мировым научным сообществом, то Вы должны знать, что написание такого труда отнимает изрядное время. На моей памяти ни один из известных мне руководителей достаточно высокого ранга не писал своей докторской диссертации собственноручно. Например, докторскую диссертацию академика ВАС писал аспирант МАГ (ныне гражданин Израиля, доктор, профессор). Причина, по которой будущий академик поручил работу по подготовке докторской (включая огромный объем компьютерных расчетов) своему аспиранту, состояла в том, что ВАС в то время был не только научным руководителем аспиранта МАГ, но и деканом факультета, под завязку загруженным административной работой. Более того, в ВАК СССР хорошо понимали эту проблему, и от связки аспирант-доцент требовали только, чтобы вначале аспирантом защищалась кандидатская, определенный процент материалов которой затем входил в докторскую диссертацию его научного руководителя. Явление это было массовым, и связано оно было именно с большой загрузкой ученого-администратора.

К слову сказать, несмотря на то, что академик ВАС не ночевал возле допотопных компьютеров эпохи развитого социализма, и не утруждал себя тяжкой черновой работой (типа построения графиков), его докторская диссертация являлась самостоятельной научной работой, а сам ВАС, в конце концов, был избран академиком.

В соответствии с этим я ни секунды не сомневаюсь в том, что у министра культуры В.Р. Мединского были помощники (типа спичрайтеров). Вопрос ведь не в том, помогал ему кто-то, или нет, а в том, была ли его научно-квалификационная работа выполнена самостоятельно. К сожалению, и печатные и электронные СМИ, ухитрились на корню угробить корректную постановку задачи. Вместо того, чтобы установить степень самостоятельности выполнения научно-квалификационной работы, участники дискуссии («поборники» чистоты науки с одной стороны, и персонально отвечающая за эту чистоту ВАК) сцепились в яростной схватке по поводу наличия элементов плагиата в злополучной диссертации. В итоге работу отправили в диссертационный совет на повторное рассмотрение, после которого один из членов совета скоропостижно скончался. Решение о присуждении ученой степени оставили в силе, а вопрос о плагиате просто замяли.

А что такое плагиат? Если говорить по существу, то элементы плагиата можно найти буквально в любом тексте. Более того, автор, последовательно выполнивший две операции «Ctrl+C», «Ctrl+V» может просто по невнимательности не поставить ссылку на цитируемую работу. Бывают случаи вообще анекдотичные. Автор одной из известных мне диссертаций вынес на защиту результат (самостоятельно полученный), а потом, спустя четыре года после успешной защиты диссертации, обнаружил, что в трудах Лондонского Королевского общества два англичанина еще в 1938 году опубликовали этот результат, но получили его совершенно другим способом. Вопрос: «Это плагиат?». Найти в библиотеке провинциального вуза труды Лондонского Королевского общества в конце 70-х годов было просто невозможно, да и обзор литературы на глубину более 10−20 лет практически никогда не производился. Более того, в рамках правил игры эпохи позднего СССР первая Глава диссертации, как правило, была целиком обзорной, и начиналась со ссылок на постановления Партии и Правительства.

С этой точки зрения потуги различных диссернетов «очистить науку» мне представляются абсолютно бессмысленными. Для обоснования этой точки зрения следует найти ответы на два вопроса:

1. Что такое современная диссертация?

2. Кто, как и, главное, зачем защищает диссертации?

Рассмотрим первый из этих вопросов.

Современные правила оформления диссертационных работ заметно отличаются от аналогичных правил в СССР. Современная диссертация четко формализована, и выглядит следующим образом.

Выбирается тема диссертационного исследования

Обосновывается актуальность выбранной темы исследования (то есть название диссертации).

Из актуальности вытекает указание цели диссертационной работы.

Цель диссертационной работы определяет круг решаемых задач.

Решению каждой задачи посвящается отдельная Глава диссертации.

На защиту выносятся результаты решения этих задач, обладающие научной новизной.

Диссертационная работа должна пройти апробацию, то есть, результаты работ должны быть опубликованы в журналах, рекомендованных ВАК, а автор должен сделать доклады на нескольких научных конференциях. Про кандидатские экзамены умолчу.

Вместо комментария к степени осмысленности такого порядка присуждения ученых степеней приведу фотокопию письма, присланного мне по электронной почте.

С публикациями тоже, как Вы понимаете, проблем особых нет. Достаточно, чтобы научный руководитель (или консультант, если речь идет о докторской диссертации) имел квалификацию, достаточную для написания статьи в любой журнал, входящий в перечень ВАК. За умеренную плату напишет что угодно, и куда угодно.

Что остается в сухом осадке? Любой желающий стать обладателем ученой степени мог (до недавнего времени), найти объявление в Интернете с предложением написания диссертации «под ключ», и, выложив определенную сумму денег, эту степень получить. Поэтому проблема плагиата в несамостоятельно выполненных диссертациях возникла, в основном, из-за «недобросовестности исполнителей», которым было просто лень тратить время на чужую заказную работу. Ведь вопрос решался деньгами на всех уровнях. Так, чего ради, напрягаться, когда и так «все схвачено?».

Процедуры «защиты» и «обвакивания» также были хорошо отработаны.

Читатель спросит: «А почему в статье нет гневных обвинений в адрес продажных ученых?» А ученые не виноваты. Виновато государство, загнавшее преподавателей высшей школы и ученых в состояние бессловесных скотов. Вдумайтесь. На момент моего ухода на пенсию доцент провинциального вуза получал зарплату порядка 14 000 рублей, а профессор, заведующий кафедрой — порядка 20 000 рублей. Другими словами, даже обладатель ученой степени, работающий в вузе, и не имеющий приработка, жил на уровне прожиточного минимума, если у него была жена и маленький ребенок.

Немногим лучше жила администрация вузов. Проректора «жировали», получая целых 100 000 рублей, а доллар в ту пору торговался на уровне 35 рублей. Справка. Дешевый наемный водитель в провинции в 2010 году получал 25 000 рублей в месяц.

Заработная плата американских профессоров в конце нулевых была в 10−20 раз выше.

Людям предложили выживать. И они выжили, полностью развалив и российскую науку, и высшую школу. Те, кто помоложе, уехали, кто на Запад, кто в Китай или еще куда-нибудь, а оставшиеся принялись извлекать деньги из всех, кто нуждался в их услугах. В итоге во многих вузах (особенно негосударственных) зачеты и экзамены сдавались за деньги, а ученые степени и дипломы о высшем образовании продавались, как картошка на базаре.

В этой связи хочу процитировать моего уважаемого учителя, всемирно известного профессора, работы которого входили в число самых цитируемых публикаций российских ученых: «Я не знаю, что такое порядочность нищего человека».

Ясно, что сложившуюся систему аттестации научных работников и преподавателей высшей школы необходимо реформировать. Но при этом следует исходить из того, что одной критикой или очередным ужесточением требований ВАК положения дел не исправить.

Так что же делать?

Для ответа на этот вопрос необходимо проклассифицировать соискателей ученых степеней, то есть, ответить на второй промежуточный вопрос: «Кто, как и, зачем защищает диссертации?»

Всех соискателей ученых степеней можно «кластеризовать» следующим образом:

1. Преподаватели вузов . Как правило, выполняют научно-квалификационные работы самостоятельно, как по причине нищеты, так и по причине оставшихся требований к знаниям. Эти требования предъявляют и коллеги, и студенты. Поэтому преподавателей высшей школы, защитивших несамостоятельные работы, можно отыскать, разве что, под микроскопом.

. Как правило, выполняют научно-квалификационные работы самостоятельно, как по причине нищеты, так и по причине оставшихся требований к знаниям. Эти требования предъявляют и коллеги, и студенты. Поэтому преподавателей высшей школы, защитивших несамостоятельные работы, можно отыскать, разве что, под микроскопом. 2. Работники НИИ и КБ . Спрос на несамостоятельные работы имеется только со стороны «эффективных менеджеров». К ним имеются серьезнейшие вопросы.

. Спрос на несамостоятельные работы имеется только со стороны «эффективных менеджеров». К ним имеются серьезнейшие вопросы. 3. Бизнесмены, банкиры и прочие «деловые люди» . Покупают «корочки» для «красивой визитки». Реальной угрозы для государства не представляют.

. Покупают «корочки» для «красивой визитки». Реальной угрозы для государства не представляют. 4. Чиновники различных уровней (государевы люди). Самые опасные в списке.

Как ВАК проверяет правильность присуждения ученой степени кандидата наук?

Если речь идет о преподавателях вуза или рядовых сотрудниках НИИ или КБ, то ВАК проверяет только правильность процедуры защиты. Остальным соискателям приходится ждать вызова в ВАК на собеседование.

О том, как решаются вопросы в ВАКе, умолчу. Я уже упоминал, что не собираюсь никого обвинять в мздоимстве, но, когда ко мне домой в гости приходит владелец банка, и в глаза мне говорит, что купил диплом доктора наук и аттестат профессора, то у меня нет оснований ему не верить. Хам и дурак. До уровня профессора ему дорасти, как до соседней галактики долететь. И перетряхиванием и тотальным контролем членов ВАК проблему тоже не решить. Необходимо радикально менять всю систему присуждения ученых степеней, и методы ее контроля.

Ниже предлагается примерная схема реформы присуждения ученых степеней и званий.

Совет 3.1.

Диссертации заменить авторефератами. Отменить перечень ВАК, как явную предпосылку для коррумпирования редколлегий. Увеличить минимальное число печатных работ во всемирно признаваемых журналах (речь идет только об открытых диссертациях). Увеличить число кандидатских экзаменов до 15−20, сделав их публичными, с обязательной трансляцией процедуры по ТВ. Чтобы не гонять людей в дальние командировки, можно часть экзаменов вести в режиме телеконференции.

Современный экзамен на государственную службу в КНР

Совет 3.2.

Для закрытых работ основанием для признания квалификации является сдача «изделия» «заказчику». Так было во времена С.П. Королева. А после его кончины дело иногда доходило до абсурда. Мне известен случай, когда лауреату Ленинской премии отказали в присуждении степени доктора технических наук. В конечном счете, этот конструктор стал д.т.н., но сама абсурдность ситуации впечатляет.

Совет 3.3.

Не надо никого лишать степеней и званий. Вопрос о наказании этих лиц должен решаться по-другому.

Совет 3.4.

Каждый обладатель ученой степени, уличенный в несамостоятельности выполнения диссертационной работы, должен понести уголовное наказание по статье «Мошенничество». Это наказание не должно быть связано с лишением свободы. Достаточно, чтобы мошенник уплатил штраф в 20-кратном размере от средств, незаконно полученных из бюджета в виде доплаты за ученую степень. Кроме того, чиновникам, получившим свои посты благодаря «корочкам», придется вернуть в бюджет всю полученную за время пребывания во власти зарплату. К наиболее «выдающимся» особам следует применять конфискацию имущества.

Создание инсталляции «Зал славы», посвященной китайским коррумпированным госслужащим

Совет 3.5.

Выявление несамостоятельных работ следует проводить публично, с обязательной трансляцией по наиболее рейтинговым каналам в прайм-тайм. Разоблачение мошенников осуществляется элементарно. Если доктор или кандидат наук не в состоянии ответить на простейшие вопросы по профилю диссертации (в рамках программы за 11-й класс средней школы и первого и второго курса профильного вуза), то он должен быть, безусловно, и строго наказан. Необходимо отметить, что таких «публичных порок» не должно быть слишком много. В качестве экзаменаторов можно привлечь ведущих профессоров МГУ, МФТИ, МИФИ, ВШЭ, МГТУ им. Баумана, Санкт-Петербургского университета и т.п. Вопросов должно быть достаточно много, все они должны быть простыми, и, частично, связанными с темой диссертации.

Совет 3.6.

Всем лицам, добровольно вернувшим незаконно полученные деньги в бюджет, объявляется амнистия. Чиновник при этом может даже сохранить свой пост, но без дальнейшего продвижения по службе.

Каменные стелы с именами сдавших императорские экзамены. Императорская академия, Пекин

Совет 3.7.

Обязательной переэкзаменовке подлежат лица, состоящие (или состоявшие) на госслужбе, и занимавшие посты в Администрациях различных уровней.

Совет 3.8.

Бизнесмены, купившие свои квалификационные удостоверения, и не претендующие на руководящие должности в госструктурах, могут отделаться небольшим штрафом.

Резюме

ВАК следует упразднить. Время громоздких и бессмысленных процедур верификации научной квалификации соискателей ученой степени безвозвратно ушло. Надо искать новые подходы к решению старых задач.