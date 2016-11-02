Мехти Мехтиев
Последние публикации
Валюты Восточной Европы превосходят своих конкурентов на Западе
На прошедшей неделе (24−30 октября) ряд центральных банков (ЦБ) опубликовал отчёты о денежно-кредитной политике. ЦБ Грузии уже четыре раза снижал процентную ставку за 2016 год, в общей сложности на 150 базисных пунктов (б.п.), в попытке достичь показателя в 6%. Однако последнее сокращение не...
2 ноября 2016
Тереза Мэй обвиняет Банк Англии
Премьер-министр Соединённого Королевства Тереза Мэй обвинила Банк Англии в побочных эффектах количественного смягчения, предпринятого Центральным банком. «Люди с активами стали богаче. Люди без них пострадали. У людей с ипотекой ставки подешевели. Люди со сбережениями оказались беднее. Пришло время...
25 октября 2016
Как спекуляция погубила «Дойче банк»
После разразившегося в 2008 году кризиса страны Запада, в частности США, начали охоту на банки, деятельность которых либо не соответствовала законодательству, либо была слишком рискованной. Жёсткое давление со стороны монетарных властей в комбинации с количественным смягчением выглядели как метод...
7 октября 2016