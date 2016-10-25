Лондон, 25 октября, 2016, 13:06 — ИА Регнум. Премьер-министр Соединённого Королевства Тереза Мэй обвинила Банк Англии в побочных эффектах количественного смягчения, предпринятого Центральным банком. «Люди с активами стали богаче. Люди без них пострадали. У людей с ипотекой ставки подешевели. Люди со сбережениями оказались беднее. Пришло время изменений», — заявила она 6 октября. По словам премьера, Центробанк выполнил свои обязательства по спасению финансовой системы во время кризиса 2008 года, но теперь настало время сменить курс, т.к. самой острой проблемой стали низкая ключевая ставка и уровень инфляции. Как пишет авторитетнейшая газета финансового мира Financial Times, обвинения со стороны нового главы правительства выглядят странными, и к тому же нет предложений по исправлению этой ситуации. Позволяющая контролировать рост цен долгосрочная ключевая ставка опустилась до уровня, близкого к нулю, ещё четверть века назад, что не помогло повысить инфляцию до уровня в 2%. В частном секторе развитых стран доходы превышали их затраты ввиду снижения уровня спроса после 2008 года. Это случилось из-за снижения покупательной способности населения после мирового финансового кризиса, что вынудило коммерческие предприятия сократить не только свои инвестиции, но и объёмы торговли. Некоторым компаниям пришлось вовсе покинуть рынок.

UK Home Office Тереза Мэй

Вышеописанная тенденция стала в дальнейшем причиной беспрецедентно агрессивной денежно-кредитной политики многих центральных банков. Так, мегарегуляторы Германии или Японии были вынуждены снизить ключевую ставку до отрицательных значений. Последние делают невыгодным хранение наличные денежных средств на счетах и, как предполагалось, заставляют инвестировать эти активы в реальный сектор экономики. Параллельно центробанки выкупали «плохие долги» компаний для их рефинансирования (данный инструмент и является количественным смягчением) с целью предотвращения массового банкротства. Однако, несмотря на то, что такой курс оказался неэффективным, сложно представить себе, что Европейский центральный банк или Банк Японии все же отказались бы от своих обязательств по применению доступных им инструментов.

Неудивительно, что и Банк Англии, будучи вынужденным использовать те же методы, придерживался политики по спасению национальной финансовой системы за счёт опустошения пенсионного фонда, создания проблем коммерческой деятельности банков и страховых компаний, и увеличивая разрыв между богатыми и бедными через повышение доходности ценных бумаг. По словам главы Банка Англии Марка Карни (Mark Carney), ситуация в мировой экономике и в частности в макроэкономике страны требует от правительства принятия соответствующих решений. Таковыми могут быть фискальные или налоговые правовые инструменты для улучшения положения вкладчиков или стимулирования структурных изменений. Нельзя забывать и о доходности пенсионного фонда, зависящего от активов, в которые он вкладывает, а на последнее влияет пессимизм о будущем страны. В такой ситуации Центральный банк может только сглаживать углы, а не принимать политические шаги.

Financial Times, со своей стороны, утверждает, что раз нет альтернативах методов воздействия на частный сектор, который вопреки дешёвым кредитам по-прежнему не желает инвестировать, властям остаётся только заменить эти частные инвестиции государственными, как например, инвестиции государства в инфраструктуру. Снижение курса британского фунта стерлинга и экономические риски выхода из Европейского союза сделали экономику Британии похожей на хозяйства развивающихся стран. Так что, дальше остаётся только отойти от принципа западных стран о невмешательстве в свободный рынок.