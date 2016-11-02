



Иван Шилов ИА REGNUM Валюта

На прошедшей неделе (24−30 октября) ряд центральных банков (ЦБ) опубликовал отчёты о денежно-кредитной политике. ЦБ Грузии уже четыре раза снижал процентную ставку за 2016 год, в общей сложности на 150 базисных пунктов (б.п.), в попытке достичь показателя в 6%. Однако последнее сокращение не оказало должного влияния на экономику страны, и 26 октября эмитент решил сохранить ставку на уровне 6,5%. С другой стороны, проблемы со слабым спросом и несоответствие ставки уровню инфляции остаются причинами того, почему необходимо дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики страны. Кредиты с плавающей ставкой, номинированные в грузинских лари, оказались востребованными, что повысило эффективность трансформации курса мегарегулятора. 27 октября вышла новость о сокращении ставки рефинансирования в Молдавии на 50 б.п. до 9%. За этот год она опустилась на 1050 базисных пунктов, так как Национальный банк продолжает бороться с резким увеличением ставки рефинансирования (на 10.5%) в период с декабря 2014 по август 2015 года. Тогда это произошло из-за резкого падения ставки, приведшего к росту инфляции. ЦБ Молдавии всё же ожидает снижения инфляции до 6,3 процентов в текущем году и повышения в 2017 г. Экономика Молдавии восстанавливается с начала 2016 г., т.к. экспорт вырос на 16,5 процентов, импорт — на 4,9 процентов, а средняя заработная плата — на 8,4 процента. В итоге, за первые полгода ВВП страны прибавил 0,8 процентов.

27 октября Национальный банк Украины также опустил ключевую ставку на очередные 100 базисных пунктов. Причиной стало продолжающееся падение инфляции, вызванное стабилизацией курса украинской гривны, что требует смягчения политики ЦБ. Целевая инфляция — 8 процентов (+/-2%) в 2017 г. и 6 (+/-2%) процентов для последующего года. К концу 2016 г. ЦБ ожидает спад инфляции до 12 процентов благодаря административному регулированию цен. ЦБ Украины удалось пополнить резервы за счёт преимущества предложения иностранной валюты над спросом. Международные резервы, по прогнозам Национального банка, будут расти в течение следующих двух лет ввиду притока иностранных инвестиций и погашения долгов перед МВФ. Такое положение дел стало возможным из-за снижения рисков военных действий на её территории. ЦБ также ожидает роста импорта в сфере машиностроения и дефицита платёжного баланса. Однако в долгосрочной перспективе прогнозируется положительное сальдо, несмотря на то, что прогнозы по росту экономики страны в следующем году ниже ранее предполагаемых.

25 октября Национальный банк Венгрии оставил ставку рефинансирования на уровне 0,90%, снизив ставку по кредиту overnight и норматив обязательных резервов на 10 б.п. и 100 б. п соответственно. ЦБ оставил ставку по депозитным операциям overnight на уровне минус 0,5 процентов. В результате этого коридор процентной ставки сузился, а ставка кредита ЦБ на одну неделю упала на 5 б.п. до одного процента. Такое сочетание одновременного снижения ставок на валютном рынке с увеличением оборота ликвидности представляется основным инструментом венгерского мегарегулятора по стимулированию экономической активности.

Переходя к развитым экономикам, стоит выделить Норвегию и Швецию. «Норгес Банк» (Норвежский центральный банк), как и в сентябре этого года, 27 октября решил сохранить ключевую ставку неизменной в размере 0,50%. Что касается инфляции, эмитент ожидает уровень в 3,6 процентов в конце этого года, 2,6 процентов — в 2017, а в 2018 и 2019 она составит около 2%, о чем могут только мечтать другие развитые страны. 27 октября старейший центральный банк мира «Риксбанк» (ЦБ Швеции) был вынужден оставить ставку рефинансирования на уровне — 0,5%, т.к., согласно прогнозам, уровень инфляции останется ниже целевого. Замедление инфляции привело к неопределённостям по поводу того, как быстро ЦБ достигнет своей цели в 2 процента. В результате регулятор намерен увеличить предложение ликвидности, если создастся угроза достижению намеченных целей. На сегодняшний день предполагается, что инфляция в 2017 году составит 1,4 процента (ранее ожидалось 1,8%), а в 2018 году — 2,2 процента (ранее 2,6%).

28 октября главной новостью в мире валют для россиян стало решение Банка России сохранить до конца нынешнего года ключевую ставку в 10 процентов. Несмотря на временные факторы, влияющие на спад инфляции, ожидания регулятора по данной проблеме оправдались. Помогло ещё и то, что цены на нефть оказались выше прогнозов. Что касается агфляции, то благоприятные климатические условия и высокая урожайность предотвратили опасный рост цен на продовольствие. С другой стороны все ещё сохраняется модель сберегательного поведения домохозяйств, несмотря на увеличение зарплат в 2016 году. Ввиду этих факторов Совет директоров Банка России принял решение продолжить умеренно жёсткую денежно-кредитную политику в долгосрочной перспективе. 10-процентная ставка позволит сохранить спрос на кредитование, но в ограниченных объёмах, чтобы не создавать инфляционные риски.

Инфляция в России снизилась до 6,2 процентов, а к концу следующего года должна составить 4%. Что касается экономики в целом, то здесь, по мнению Банка России, ситуация двоякая. Спад выпуска товаров составил полпроцента, но к концу года ожидается рост ВВП менее одного процента. Эти ожидания базируются на консервативных прогнозах: цены на нефть будут держаться на уровне 40 долларов США, рост мировой экономики останется слабым, продолжится умеренный отток капитала и сохранятся структурные ограничения. По поводу последнего стоит отметить, что импортозамещение и снижение курса рубля стимулируют экономическую активность, однако это происходит в разных отраслях по разному. Данный феномен связан, помимо прочего, с возможным ослаблением стимулов домохозяйств к сбережению средств и отсутствием законодательных решений по консолидации бюджета и индексации зарплат и социальных выплат.

На фоне развивающихся экономик восточной Европы страны Запада продолжают страдать от старых проблем, связанных с дефляцией. ЕЦБ недавно был вынужден продолжить свой курс по смягчению малоэффективной денежно-кредитной политики. Здесь даже цены на нефть приводят к менее благоприятным последствиям, чем например для России. Рост цен на это сырье должен был смягчить риски дефляции, чего не происходит. Газета Financial Times пишет, что наметилась тенденция к рефляции (наступление инфляции в результате борьбы с дефляцией). Впрочем, и она признает, что это явление очень слабое и малозначительное. По сравнению с большинством государств континентальной Европы, Великобритания оказалась ближе к достижению целей по инфляции, что, скорее, вызвано выходом из ЕС. Ситуацию однако портит растущее недоверие к главе Банка Англии. Но самое примечательное в этом случае то, что экономисты и аналитики на Западе пророчили чуть ли не крах британской экономики, если народ вопреки намерению своего парламента решит встать на сторону протекционизма. На деле оказалось, что именно такое решение позволяет Соединённому Королевству успешно преодолеть основную проблему развитых стран — дефляцию.