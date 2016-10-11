



Мелкие камни спекуляции

После разразившегося в 2008 году кризиса страны Запада, в частности США, начали охоту на банки, деятельность которых либо не соответствовала законодательству, либо была слишком рискованной. Жёсткое давление со стороны монетарных властей в комбинации с количественным смягчением выглядели как метод «кнута и пряника». Федеральная резервная система США (ФРС) и Европейский центральный банк (ЕЦБ), активно выкупая «плохие долги», и тем самым вкачивая ликвидность в банковскую сферу, повышали их капитализацию. Последние, в свою очередь, стали объектом пристального наблюдения со стороны властей. В дополнение к этому договор Базель III также потребовал от банков увеличить резервы против рисков. В то время как еврозона испытывала сложности из-за кризиса греческих долгов, в США активно проводили «стресс-тест» кредитных организаций, по результатам которого американские банки стали надёжнее своих европейских конкурентов.

Европейцам, однако, не повезло не только из-за сложностей с неплатёжеспособными странами еврозоны, но и с так называемым «Брекзитом». Народ одной из самых крупнейших экономик Евросоюза решил жить без массового притока мигрантов и евробюрократов. В итоге, политические риски привели к ослаблению финансовых рынков и банковской сферы в Европе, что потребовало от них искать другие пути выхода из сложившейся ситуации. Одним из надёжных и проверенных методов здесь стала спекуляция, превратившаяся в основную деятельность и для «Дойче банка».

Учитывая, что спекуляции не всегда приносят пользу, а наоборот, раздувают «финансовый пузырь», американские власти «приструнили» свои кредитные организации требованием иметь достаточный объем резервов. Это было сделано для того, чтобы в случае резкого изменения на финансовых рынках не пришлось в очередной раз перекладывать финансовые проблемы на плечи и без того пострадавших налогоплательщиков.

Стоит вспомнить, что кризис 2008 года наступил вследствие падения ипотечного рынка в 2007 году, когда ипотека выдавалась всем, включая даже неплатёжеспособных клиентов. Спустя 8 лет «Дойче банк» попался на том же финансовом инструменте, только на этот раз с ипотечными ценными бумагами, обеспеченными жилой недвижимостью. В отличие от других видов ипотек, данный вид имеет общие характеристики с бондами (хотя и существуют принципиальные отличия), так как между должником и кредитором появляется банк-посредник, который предоставляет финансовые ресурсы, полученные от другой кредитной организации —первичного кредитора. Таким образом, первичный кредитор пользуется услугой банка-посредника, который, устанавливая процентную ставку на средства заёмщика при финансировании должника, выплачивает полную сумму первичному кредитору с доходом сверх этой суммы. Привлекательность такой операции для первичного заёмщика заключается в том, что деньги возвращаются в первую очередь более крупному кредитору, что повышает гарантии получения прибыли от инвестиционной деятельности.

По мнению многих специалистов, как передаёт американский телеканал CNBC, взыскание с «Дойче банка» около 14 миллиардов долларов Вашингтоном за его сомнительные операции с ипотечными ценными бумагами, обеспеченными жилой недвижимостью, является чрезмерным. Скорее всего, такой размер взыскания основан на том, что нарушение закона было совершено европейским банком, а не американским. Результатом стало то, что инвесторы начали терять доверие к немецкому банку. Крупные владельцы акций начали продавать их с целью более позднего выкупа за более низкую цену для своей выгоды. Такая спекуляция привела к резкому и опасному падению стоимости акций немецкого финансового института.

Стоит также отметить, что «Дойче банк» получил предупреждение от МВФ о том, что деятельность этой организации сделала его самым опасным банком для мировой финансовой системы. Интересным представляется в данном случае даже не это, а то, что федеральный канцлер, как передает Reuters, собиралась спасать банк за счёт государственной поддержки. Однако остаётся непонятным, как такая мера состыковывается с тем, что г-жа Ангела Меркель не раз отказывала в помощи своим европейским согражданам, ссылаясь на то, что рынок нужно оставить в покое от вмешательства государства.

Тем не менее, специалисты сходятся во мнении, что будущее немецкого банка зависит больше от настроения инвесторов, которые бьют по банку тем же орудием, с помощью которого «Дойчебанк» хотел заработать, а точнее —спекуляцией.