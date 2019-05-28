Марина Богданова
Последние публикации
Александр Шаров. Грустный сказочник
Говорить про хорошего человека — приятно. Хороший человек и все вокруг себя делает лучше — даже если он родился сто и еще десять лет тому назад, даже если он уже умер. А если он — сказочник, то вокруг него расцветают, клубятся, вспыхивают сказки. В сущности, сказка — если это настоящая сказка, —...
28 мая 2019
Роза Коэн – преданная Революцией. История жизни и смерти
Воскресенье, 28 ноября 1937 год. Граждане спокойно отдыхали перед трудовой неделей, кто — в кругу семьи, кто — с друзьями. Но в доме 23 на улице 25 Октября работали без выходных. Дом этот, трехэтажный, неприметный, не слишком-то выделялся, да ему, в общем-то, и не полагалось привлекать излишнее...
23 мая 2019
Паломничество: увидеть папу Франциска и Болгарию своими глазами
Когда в феврале пошли слухи, что папа Римский Франциск намерен посетить Болгарию с пастырским визитом, многие в это просто не поверили. Но когда священник в конце мессы объявил об этом нашему приходу, поверить все-таки пришлось. Все дружно согласились, что идея эта очень хороша — и особенно хорошо...
7 мая 2019
«Несем в чужие страны чувство русское тоски». Вертинский сквозь время
В 1916 году в Москве появилась новая звезда. По нему сходили с ума как девушки, так и юноши. Ему устраивали настоящие овации. Большая часть добропорядочных любителей искусства не могла понять: в чём тут дело? Голос у новоявленного кумира был более чем посредственный, негромкий и неяркий, кроме того...
22 марта 2019
Федор Волков. Сын Мельпомены
Известно, что 2019 год в России объявлен Годом театра. Запланировано множество мероприятий, призванных поддержать и укрепить развитие театрального движения в стране, проходят фестивали, премируют и ласкают заслуженных деятелей искусств, а может, дай-то бог, кому-то из театральных коллективов в...
20 февраля 2019
«Крылов родился чудаком. Но этот человек – загадка, и великая!»
Близ главной аллеи Летнего сада стоит памятник. Каждый горожанин помнит его с самого детства, если уж его водили в Летний сад, то непременно после беломраморных богинь, богов и нимф показывали и «дедушку Крылова». Начиная с 1855 года, когда памятник установили, и по сей день дети Питера (как бы ни...
14 февраля 2019
Хозяин Малахитовой шкатулки
Про П авла Петровича Бажова написано много. Слава уральского «бородатого колдуна», как назвал его Демьян Бедный, никогда не меркла — с тех пор, как Бажов стал известен широкой публике. А на родном Урале он и вовсе культовый герой, легенда, под стать своим знаменитым персонажам. Но если говорить...
29 января 2019
Всей душой выбирает свет: Голиков АркадиЙ Д'АРзамас
Среди советских писателей для детей и юношества Гайдара вспоминают в первую очередь. На его книгах выросли поколения, невозможно было представить человека, не знавшего «Чука и Гека», «Тимура и его команды» или «Голубой чашки». Мальчиш-Плохиш, продавший буржуинам Главную Военную тайну за «бочку...
22 января 2019
Иван Сергеевич Шмелев. Превознесенный талантом
В сердце Москвы, бывшей Кадашёвской слободе, на пересечении Лаврушинского и Большого Толмачевского переулков стоит памятник. Очень худой, с большими удивленными глазами и впалыми щеками человек смотрит на нас. Губы его скорбно и упрямо сжаты, взгляд грустен. Надпись на памятнике лаконична: «Русский...
4 октября 2018
Антиох Кантемир. Чужестранец в своем отечестве
Среди множества славных, сильных, ужасающих и примечательных лиц, на которых так богат XVIII век, есть одно имя, весьма мало говорящее нашим современникам, но всё же относительно на слуху — Антиох Кантемир. Увы, творения его сейчас практически неизвестны никому, кроме специалистов. Сиятельный князь...
24 сентября 2018
«Как для взрослых, только лучше»
85 лет назад, 9 сентября 1933 года, постановлением ЦК ВКП (б) на базе детского сектора издательства «Молодая гвардия» и школьного сектора Государственного издательства художественной литературы было создано новое детское издательство — «Детгиз». Официально цели нового издания были сформулированы...
9 сентября 2018
«Крокодил пропел давно»: 100 лет русскому отцу Винни Пуха
Трудно поверить, что Борису Владимировичу Заходеру исполняется сто лет. Сто лет — это очень много. Особенно много для человека, чьи легкие, добрые и удивительно «свойские» словечки, стихи, приговорки («ворчалки, сопелки и вопилки») сопровождают нас с детства — и ничуть не кажутся устаревшими...
9 сентября 2018
Жак Луи Давид. Портрет художника в эпоху перемен
Мудрые китайцы очень хорошо понимали, что значит «смена времен». Для них пожелание «жить в эпоху перемен» означало проклятие. В России, впрочем, больше популярен взгляд Ф. Тютчева: Блажен, кто посетил сей мир В его минуты роковые! Его призвали всеблагие Как собеседника на пир. Он их высоких зрелищ...
30 августа 2018
Жан Огюст Доминик Энгр
В России Энгр — не самый известный и узнаваемый художник. Учитель Энгра Жак-Луи Давид и соперник — Эжен Делакруа с его «Свободой на баррикадах» придут на память куда скорее. Впрочем, возможно, вспомнят его пленительную «Купальщицу» или «Большую одалиску»… Но во Франции к его имени относятся куда...
29 августа 2018
Честолюбец Наполеон Бонапарт
В августе следующего года имя Наполеона снова всколыхнет Европу — ведь со дня рождения Бонапарта исполнится 250 лет. Он родился больше двух веков назад, из книг, посвященных ему, можно составить огромную библиотеку, о нем говорили, говорят и будут говорить на всех европейских языках — его имя уже...
15 августа 2018
Явление Христа народу в русском искусстве
16 (по новому стилю — 28) июля 1809 года в семье адъюнкт-профессора петербургской Академии Художеств Андрея Ивановича Иванова волнения разрешились самым приятным образом. Супруга молодого адъюнкта разрешилась от бремени сыном, здоровеньким и крепким младенцем. Дитя назвали Александром, весьма...
28 июля 2018
Царевич Дмитрий и Лжедмитрий Первый
В XVI—XVII веке Россия переживала мрачнейшие свои дни — Смутное время. Ветвь династии Рюриковичей, столь долго правившая Московским княжеством, прервалась. Иван Грозный, железной рукой державший скипетр, был женат семь раз, имел семерых дочерей и сыновей, — но пережили своего грозного родителя лишь...
30 июня 2018
Король-солдат, Карл. Карл XII
Карл XII недаром считается славнейшим из шведских королей. И великий Вольтер недаром говорил, что с Карлом Европа как бы опять очутилась во временах Геркулеса и Тезея. В России же Карл XII — всего лишь угрюмый и взъерошенный антагонист Петра Великого, швед, «погоревший» под Полтавой. Про то, что...
17 июня 2018
Лорка — ускользающий символ Испании
Самая печальная радость — быть поэтом. Все остальное не в счет. Даже смерть. В Испании, щедро одаренной поэтами и драматургами, нет и не будет второго такого же, как Федерико Гарсиа Лорка — человека, который превратился в символ, архетип поэта в жизни и в смерти. Еще живы люди, знавшие его, и все...
5 июня 2018
Елена Благинина – не только для детей
Стихотворения Елены Благининой давным-давно стали чем-то большим, чем просто детская литература. Это наш бэкграунд, фундамент, то, что всплывает из глубины памяти, — легко, просто, как будто само собой, стоит только начать. Потрепанные тоненькие книжки с милыми картинками, праздник в детском саду...
28 мая 2018