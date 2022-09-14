Лиана Мейдзоф
Последние публикации
Пермская государственная художественная галерея — крупнейший музей Урала
Обязательным для посещения местом в Перми является художественная галерея. Она располагается в здании Спасо-Преображенского собора. На сегодняшний день в фонде одного из крупнейших музеев на Урале хранится более 51 000 различных уникальных экспонатов. Значительную часть коллекции занимает...
14 сентября 2022
По городам Пермского края: Лысьвенский музей — фоторепортаж
Одно из интереснейших мест Пермского края — город Лысьва, примечательный своей уникальной историей. В годы Великой Отечественной войны Лысьва поставляла на фронт взрыватели, авиабомбы и реактивные снаряды для боевых машин «Катюша» и «Андрюша». Именно на лысьвенском заводе №700 было освоено...
10 сентября 2022
Уникальная природа Пермского края: село Кын и река Чусовая — фоторепортаж
Вдохнуть глоток свежего воздуха и полюбоваться красотами природы Пермского края можно, посетив самую известную реку Урала — Чусовую. Живописная природа и богатая история этих мест привлекают туристов и любителей активного образа жизни. Начать путешествие лучше всего из небольшого села Кын...
15 августа 2022