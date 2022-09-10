По городам Пермского края: Лысьвенский музей — фоторепортаж
Одно из интереснейших мест Пермского края — город Лысьва, примечательный своей уникальной историей. В годы Великой Отечественной войны Лысьва поставляла на фронт взрыватели, авиабомбы и реактивные снаряды для боевых машин «Катюша» и «Андрюша».
Именно на лысьвенском заводе №700 было освоено производство солдатских касок, спасших миллионы бойцов Красной Армии. В декабре 2009 года в Лысьве был открыт моно-музей, посвящённый немаловажной части солдатского обмундирования. В экспозицию галереи входят образцы касок как местного, так и зарубежного производства, станки для их изготовления. Усиление эмоционального воздействия здесь достигается за счет мультимедийных средств, подлинных касок времен Первой и Второй мировых войн. Здесь посетитель погружается в атмосферу нелёгких трудовых будней тружеников тыла.
С первых дней войны в Лысьве началась мобилизация. Во второй половине 1941 года только с металлургического завода на фронт ушли 2179 человек. Всего за годы войны около 17 тысяч лысьвенцев сражались на полях Великой Отечественной. Из них не вернулись 4779. В тылу победу ковали десятки тысяч рабочих.
Всего за годы войны завод поставил на фронт около 10 500 000 стальных шлемов. С одной из таких касок связана жизнь и судьба великого артиста Юрия Никулина. Эту историю можно услышать от сотрудников музея. Жители Лысьвы пригласили артиста к себе в город, чтобы тот устроил свой творческий вечер. Никулин накануне простудился и решил, что поездка не состоится. Тогда жители пожелали ему выздоровления и отправили корзину с подарками, одним из которых была каска с Лысьвенского завода. Никулин очень удивился и поинтересовался, почему среди подарков оказалась каска. Когда он узнал, что именно Лысьва поставляла стальные шлемы для советских солдат, он пообещал обязательно приехать после того, как пойдет на поправку. И обещание свое он сдержал.
Также достопримечательностью Лысьвы является музей Эмального дела. Производство здесь появилось еще в XIX веке. До настоящего дня Лысьвенский район производит эмалированную посуду, сохраняя вековую традицию эмалированных изделий.