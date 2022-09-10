Одно из интереснейших мест Пермского края — город Лысьва, примечательный своей уникальной историей. В годы Великой Отечественной войны Лысьва поставляла на фронт взрыватели, авиабомбы и реактивные снаряды для боевых машин «Катюша» и «Андрюша».

Василий Иванов ИА REGNUM Здание Лысьвенского Музея каски

Именно на лысьвенском заводе №700 было освоено производство солдатских касок, спасших миллионы бойцов Красной Армии. В декабре 2009 года в Лысьве был открыт моно-музей, посвящённый немаловажной части солдатского обмундирования. В экспозицию галереи входят образцы касок как местного, так и зарубежного производства, станки для их изготовления. Усиление эмоционального воздействия здесь достигается за счет мультимедийных средств, подлинных касок времен Первой и Второй мировых войн. Здесь посетитель погружается в атмосферу нелёгких трудовых будней тружеников тыла.

Василий Иванов ИА REGNUM В музее каски

Василий Иванов ИА REGNUM Зал, рассказывающий историю каски

Василий Иванов ИА REGNUM Немецкая каска образца 1916 года

Василий Иванов ИА REGNUM Фрагмент сражения немцев с англичанами на полях Первой мировой войны. Автор макета - Олег Никитин

Василий Иванов ИА REGNUM Каска образца 1915 года, Франция

Василий Иванов ИА REGNUM Каска образца 1918 года, Швейцария

Василий Иванов ИА REGNUM Каска образца 1935 года, Англия

Василий Иванов ИА REGNUM Каска образца 1937 года, Швеция

Василий Иванов ИА REGNUM Каска образца 1936 года, СССР

Василий Иванов ИА REGNUM Битва на Халхин-Голе. Автор макета - Олег Никитин

Василий Иванов ИА REGNUM Битва на Халхин-Голе. Автор макета - Олег Никитин

С первых дней войны в Лысьве началась мобилизация. Во второй половине 1941 года только с металлургического завода на фронт ушли 2179 человек. Всего за годы войны около 17 тысяч лысьвенцев сражались на полях Великой Отечественной. Из них не вернулись 4779. В тылу победу ковали десятки тысяч рабочих.

Василий Иванов ИА REGNUM Рабочие завода

Василий Иванов ИА REGNUM Заявления сотрудников предприятия о зачислении в боевые подразделения

Василий Иванов ИА REGNUM Военное производство на Лысьвенском заводе

Василий Иванов ИА REGNUM Производство касок. Фотохроника

Василий Иванов ИА REGNUM Рабочий инвентарь

Василий Иванов ИА REGNUM Лозунг

Василий Иванов ИА REGNUM В 1942 году завод №700 награжден орденом Ленина за образцовое выполнение плана выпуска продукции для нужд обороны

Василий Иванов ИА REGNUM Офицерский китель с наградами капитана артиллерии Николая Симонова

Василий Иванов ИА REGNUM Герой Советского Союза Николай Сергеев

Василий Иванов ИА REGNUM Хирург П. Н. Кошурников провел за годы войны около пяти тысяч операций

Василий Иванов ИА REGNUM В операционной Лысьвенского госпиталя, 1942 год

Василий Иванов ИА REGNUM Хирургические инструменты и извлеченные осколки пуль и снарядов

Василий Иванов ИА REGNUM Галерея военных фотографий

Василий Иванов ИА REGNUM Галерея военных фотографий

Василий Иванов ИА REGNUM Галерея военных фотографий

Всего за годы войны завод поставил на фронт около 10 500 000 стальных шлемов. С одной из таких касок связана жизнь и судьба великого артиста Юрия Никулина. Эту историю можно услышать от сотрудников музея. Жители Лысьвы пригласили артиста к себе в город, чтобы тот устроил свой творческий вечер. Никулин накануне простудился и решил, что поездка не состоится. Тогда жители пожелали ему выздоровления и отправили корзину с подарками, одним из которых была каска с Лысьвенского завода. Никулин очень удивился и поинтересовался, почему среди подарков оказалась каска. Когда он узнал, что именно Лысьва поставляла стальные шлемы для советских солдат, он пообещал обязательно приехать после того, как пойдет на поправку. И обещание свое он сдержал.

Василий Иванов ИА REGNUM Каска образца 1942 года, СССР. Лысьвенский завод

Василий Иванов ИА REGNUM Каска образца 1942 года, СССР. Лысьвенский завод

Василий Иванов ИА REGNUM Нагрудник для инженерно-штурмовых войск образца 1943 года и щиток для стрелков образца 1930-х

Василий Иванов ИА REGNUM Сталинградская битва. Автор макета - Олег Никитин

Василий Иванов ИА REGNUM Каска образца 1928 года, Румыния

Василий Иванов ИА REGNUM Каска образца 1933 года, Италия

Василий Иванов ИА REGNUM Каска образца 1941 года, США

Василий Иванов ИА REGNUM Ящик с касками

Также достопримечательностью Лысьвы является музей Эмального дела. Производство здесь появилось еще в XIX веке. До настоящего дня Лысьвенский район производит эмалированную посуду, сохраняя вековую традицию эмалированных изделий.

Василий Иванов ИА REGNUM Экспозиция, посвященная Лысьвенской эмали

Василий Иванов ИА REGNUM Экспозиция, посвященная Лысьвенской эмали

Василий Иванов ИА REGNUM Экспозиция, посвященная Лысьвенской эмали

Василий Иванов ИА REGNUM Эмалированные бокалы на коронацию императора Николая II и кружка с рекламой фирмы «Зингер»