Вдохнуть глоток свежего воздуха и полюбоваться красотами природы Пермского края можно, посетив самую известную реку Урала — Чусовую. Живописная природа и богатая история этих мест привлекают туристов и любителей активного образа жизни. Начать путешествие лучше всего из небольшого села Кын, расположенного на берегу реки Чусовой.

Василий Иванов ИА REGNUM Вид на село Кын

Село Кын находится в 265 километрах от Перми. Своё название село получило неслучайно. Слово «кын» происходит из коми-пермяцкого языка и означает «холодный», «мёрзлый». Село расположено в ущелье, по которому стекает холодный воздух, из-за чего климат здесь достаточно холодный.

Василий Иванов ИА REGNUM Село Кын, Пермский край

Василий Иванов ИА REGNUM В селе Кын, Пермский край

Василий Иванов ИА REGNUM Домик охотника

Василий Иванов ИА REGNUM Жизнь села

Село было основано в середине 18-го века при строительстве известным российским промышленником Николаем Григорьевичем Строгановым «Кыновского железоделательного завода». В те годы река Чусовая была главной транспортной артерией промышленного Урала, с завода продукция отправлялась водным путём. В 1911 году железоделательное производство было прекращено и завод прекратил свою работу.

Василий Иванов ИА REGNUM Подготовка к сплаву

Василий Иванов ИА REGNUM По глади реки

Любителям активного отдыха обязательно нужно отправиться сплавляться по реке Чусовой с инструктором, который разработает индивидуальный маршрут и учтёт пожелания гостей. Здесь взору откроются уникальные памятники природы, стражи реки Чусовой — камни «бойцы» Великан, Печка, Денежный, Стеновой и Мултык.

Василий Иванов ИА REGNUM Сплав по реке Чусовой

Василий Иванов ИА REGNUM Спасательный жилет — обязательный предмет одежды в лодке

Василий Иванов ИА REGNUM По Чусовой

Василий Иванов ИА REGNUM Камень Печка

Василий Иванов ИА REGNUM Камень Печка

Василий Иванов ИА REGNUM Живописные виды сопровождают сплавляющихся на всем маршруте

Василий Иванов ИА REGNUM Стихия

Василий Иванов ИА REGNUM Вид на Чусовую с горы Мултык

Василий Иванов ИА REGNUM Подняться на Мултык и насладиться видом

С инструктором вы сможете осуществить восхождение на некоторые из них и даже побывать в пещерах. Настоящим украшением Чусовой являются скалы — Гребешки, расположенные в километре от Кыновской пристани ниже по течению, на окраине села Кын.

Василий Иванов ИА REGNUM Каменные стражи

Василий Иванов ИА REGNUM Суровая красота

Василий Иванов ИА REGNUM По Чусовой

Василий Иванов ИА REGNUM Сплав

Василий Иванов ИА REGNUM Гора Мултык

Василий Иванов ИА REGNUM У подножия горы Мултык

Василий Иванов ИА REGNUM Лагерь

Василий Иванов ИА REGNUM Вечер на Чусовой