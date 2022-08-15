Уникальная природа Пермского края: село Кын и река Чусовая — фоторепортаж
Вдохнуть глоток свежего воздуха и полюбоваться красотами природы Пермского края можно, посетив самую известную реку Урала — Чусовую. Живописная природа и богатая история этих мест привлекают туристов и любителей активного образа жизни. Начать путешествие лучше всего из небольшого села Кын, расположенного на берегу реки Чусовой.
Село Кын находится в 265 километрах от Перми. Своё название село получило неслучайно. Слово «кын» происходит из коми-пермяцкого языка и означает «холодный», «мёрзлый». Село расположено в ущелье, по которому стекает холодный воздух, из-за чего климат здесь достаточно холодный.
Село было основано в середине 18-го века при строительстве известным российским промышленником Николаем Григорьевичем Строгановым «Кыновского железоделательного завода». В те годы река Чусовая была главной транспортной артерией промышленного Урала, с завода продукция отправлялась водным путём. В 1911 году железоделательное производство было прекращено и завод прекратил свою работу.
Любителям активного отдыха обязательно нужно отправиться сплавляться по реке Чусовой с инструктором, который разработает индивидуальный маршрут и учтёт пожелания гостей. Здесь взору откроются уникальные памятники природы, стражи реки Чусовой — камни «бойцы» Великан, Печка, Денежный, Стеновой и Мултык.
С инструктором вы сможете осуществить восхождение на некоторые из них и даже побывать в пещерах. Настоящим украшением Чусовой являются скалы — Гребешки, расположенные в километре от Кыновской пристани ниже по течению, на окраине села Кын.