Вдохнуть глоток свежего воздуха и полюбоваться красотами природы Пермского края можно, посетив самую известную реку Урала — Чусовую. Живописная природа и богатая история этих мест привлекают туристов и любителей активного образа жизни. Начать путешествие лучше всего из небольшого села Кын, расположенного на берегу реки Чусовой.

Василий Иванов ИА REGNUM
Вид на село Кын

Село Кын находится в 265 километрах от Перми. Своё название село получило неслучайно. Слово «кын» происходит из коми-пермяцкого языка и означает «холодный», «мёрзлый». Село расположено в ущелье, по которому стекает холодный воздух, из-за чего климат здесь достаточно холодный.

Василий Иванов ИА REGNUM
Село Кын, Пермский край
Василий Иванов ИА REGNUM
В селе Кын, Пермский край
Василий Иванов ИА REGNUM
Домик охотника
Василий Иванов ИА REGNUM
Жизнь села

Село было основано в середине 18-го века при строительстве известным российским промышленником Николаем Григорьевичем Строгановым «Кыновского железоделательного завода». В те годы река Чусовая была главной транспортной артерией промышленного Урала, с завода продукция отправлялась водным путём. В 1911 году железоделательное производство было прекращено и завод прекратил свою работу.

Василий Иванов ИА REGNUM
Подготовка к сплаву
Василий Иванов ИА REGNUM
По глади реки

Любителям активного отдыха обязательно нужно отправиться сплавляться по реке Чусовой с инструктором, который разработает индивидуальный маршрут и учтёт пожелания гостей. Здесь взору откроются уникальные памятники природы, стражи реки Чусовой — камни «бойцы» Великан, Печка, Денежный, Стеновой и Мултык.

Василий Иванов ИА REGNUM
Сплав по реке Чусовой
Василий Иванов ИА REGNUM
Спасательный жилет — обязательный предмет одежды в лодке
Василий Иванов ИА REGNUM
По Чусовой
Василий Иванов ИА REGNUM
Камень Печка
Василий Иванов ИА REGNUM
Камень Печка
Василий Иванов ИА REGNUM
Живописные виды сопровождают сплавляющихся на всем маршруте
Василий Иванов ИА REGNUM
Стихия
Василий Иванов ИА REGNUM
Вид на Чусовую с горы Мултык
Василий Иванов ИА REGNUM
Подняться на Мултык и насладиться видом

С инструктором вы сможете осуществить восхождение на некоторые из них и даже побывать в пещерах. Настоящим украшением Чусовой являются скалы — Гребешки, расположенные в километре от Кыновской пристани ниже по течению, на окраине села Кын.

Василий Иванов ИА REGNUM
Каменные стражи
Василий Иванов ИА REGNUM
Суровая красота
Василий Иванов ИА REGNUM
По Чусовой
Василий Иванов ИА REGNUM
Сплав
Василий Иванов ИА REGNUM
Гора Мултык
Василий Иванов ИА REGNUM
У подножия горы Мултык
Василий Иванов ИА REGNUM
Лагерь
Василий Иванов ИА REGNUM
Вечер на Чусовой
Василий Иванов ИА REGNUM
Обратный путь в село Кын