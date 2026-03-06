Канадско-американский актер Джим Керри нередко оказывается в центре скандалов. Например, в 2022 году он попал в санкционный список России, что с учетом его высказываний едва ли кого-то удивило. На этот раз он привлек к себе внимание невольно — новым, довольно причудливым инцидентом.

Иван Шилов ИА Регнум

Рядовое, казалось бы, событие — вручение французской кинематографической премии «Сезар» — спровоцировало в англоязычном сегменте Сети стремительное и повсеместное распространение очередной дикой конспирологической теории.

Поводом послужил выход на сцену Керри для получения почетной награды за вклад в мировой кинематограф. Всем, кто за этим наблюдал, бросилась в глаза разительная перемена во внешности актера, конкретнее — в его лице, хорошо знакомом с детства миллионам.

Опять же, ничего вроде бы необычного. Всем ведь широко известно, что голливудские звезды часто прибегают к услугам пластических хирургов, в том числе и те, кто намного моложе Керри, которому в январе стукнуло 64 года.

Вспомнить хотя бы, как кардинально перекроила себя процедурами Эрин Мориарти — Старлайт из сериала «Пацаны». По сравнению с тем, что она с собой сотворила, трансформация Керри — еще ничего.

Однако же про Эрин Мориарти конспирологических теорий никто почему-то не слагал. Пообсуждали, поосуждали — и смирились.

Тут же развернулась форменная массовая истерия.

Социальные сети запестрели постами, суть которых сводится к следующему: тот, кто присутствовал на церемонии и держал благодарственную речь, — не Джим Керри. А кто-то другой.

В доказательство приводятся как документальные свидетельства в виде фотоснимков и видеофрагментов, так и личные наблюдения. «Структура бровей, нос и скулы совершенно другие», — таким, к примеру, «экспертным мнением» делится один из пользователей соцсети X.

Кто-то также заметил, что цвет глаз у артиста изменился. Кто-то обратил внимание на то, что и тембр голоса не тот. И темперамент. И энергетика. В общем, коллективным решением был вынесен однозначный вердикт, емко сформулированный еще одним пользователем: «Джим Керри не выглядит, не звучит и не ведет себя как Джим Керри».

Из чего и последовал логичный вывод о том, что Керри подменили. Этот тезис, едва родившись и утвердившись в массовом сознании западной публики, как это всегда бывает, тут же принялся обрастать дополнительными аргументами в свою пользу.

Моментально завирусилось видео, на котором Керри демонстративно, с недоброй улыбкой отмалчивается в ответ на прямой вопрос — не подменили ли его, при этом раздавая автографы. Правой рукой. Тогда как «подлинный» Джим Керри всю жизнь был левшой.

Далее масла в огонь подлил популярный визажист Алексис Стоун, заявивший, что это он изображал Джима Керри на церемонии, тщательно загримировавшись.

Многие, включая отметившихся в комментариях под соответствующим постом актрис Меган Фокс и Кэти Перри, восприняли его заявление всерьез, потому что подобными выходками Стоун и стяжал себе славу: ранее он весьма эффектно и правдоподобно выдавал себя за Джека Николсона и Гленн Клоуз, о чем в его аккаунте имеются соответствующие записи.

Кроме того, очень кстати всплыл разговор, состоявшийся давным-давно у Джима с Дэвидом Леттерманом в эфире вечернего шоу последнего.

Тогда Керри между делом упомянул, что иногда специально нанимает двойников и использует их как приманку, чтобы дурачить папарацци. Берет двойника, посылает его в какое-то место, чтобы он там собрал вокруг себя всю прессу, а сам спокойно себе отдыхает в другом месте.

Тогда это воспринималось как забавная шутка (или не шутка, но всё равно забавная), а теперь, учитывая всё вышесказанное, — дополнительно общественность взбудоражило.

Следом вспомнили интервью, которое Керри дал сравнительно недавно, в 2024 году, и в котором он сообщает: «Меня не существует. Всё это — персонажи, сыгранные мною, включая Джима Керри, включая Джоэла Бэриша (главный герой фильма «Вечное сияние чистого разума»), включая всех прочих. <…> Джим Керри был менее продуманным персонажем, потому что я думал, что просто создаю что-то, что должно понравиться людям».

И это взбудоражило впечатлительную общественность еще сильнее.

Нашлось и другое видео, в котором Керри отчетливо произносит: «Я мертв». Это признание, пускай и вырванное из контекста, было с легкостью принято за исчерпывающий ответ на резонно возникающий в свете всего вышесказанного вопрос: зачем Джима Керри, собственно, подменили? Вот зачем.

Причем ответ лишь на первый взгляд лишен смысла. Керри — далеко не первая знаменитость международного уровня, слухи о смерти которой настолько преувеличены, что перестали быть просто слухами и перешли в категорию культурного феномена.

Так, сэр Пол Маккартни вот уже почти 60 лет многими считается мертвым, несмотря на всю свою плодотворную деятельность.

Погиб он якобы в 1967 году в автокатастрофе, а ушлые менеджеры во избежание убытков заменили его двойником и заставили остальных участников группы молчать о произошедшем.

Но те, мол, всё равно стали оставлять повсюду подсказки. Одна из таких подсказок зашифрована в обложке альбома Abbey Road: на той самой фотографии Пол мало того что босой, в отличие от обутых товарищей, так еще и держит сигарету в правой руке, притом что сам всегда был левшой. Прямо как Джим Керри.

Точно так же, как утверждают любители теорий заговора, подменили канадскую диву скейт-панка Аврил Лавин.

Причем в ее случае даже установлено имя предполагаемого двойника — Мелисса Ванделла. Также четко прослеживается источник теории — бразильский блог Avril Está Morta (то есть «Аврил мертва»), основанный в 2011 году. Если верить постам в этом блоге, Аврил Лавин покончила с собой в 2002-м, сразу после выхода ее дебютного альбома.

Доказательства теории, что примечательно, — такие же, как в случаях с Полом Маккартни и Джимом Керри. Указания на несоответствия во внешности, тайные послания и различные причудливые умопостроения.

Правда, в случае с Керри это всё еще и усугубляется обстоятельствами, характерными для нашего времени. С повестки дня, в частности, всё еще не сходят так называемые «файлы Джеффри Эпштейна».

В свете обнародования которых заиграла новыми красками еще одна публичная речь Джима, прозвучавшая в рамках церемонии вручения премии BAFTA в 2018 году. В ней, в частности, были такие слова: «Похищение детей — это не то, чем занимаются великие нации». Слова эти, тоже, конечно, вырванные из контекста (что, впрочем, отнюдь не значит, что он их не произносил или тем более — что был неправ), послужили удобным предлогом для того, чтобы из двух конспирологических теорий синтезировать третью: Керри убили и заменили клоном сатанисты-педофилы.

Тот факт, что одна из исходных конспирологических теорий оказалась объективным фактом, придает этой третьей — продукту синтеза — автоматически большую достоверность.

Вот и Анастасия Волочкова с уверенностью ее подтверждает, украшая подробностями. Дескать, она была с Джимом когда-то в близких, почти интимных отношениях и потому точно знает, что он действительно давно умер и «это связано всё с этим Эпштейном».

Подыгрывая экстравагантной балерине, рядовые наши сограждане даже сумели определить, кто именно получил премию «Сезар» вместо Керри, распознав в загадочном доппельгангере бывшего участника проекта «Дом-2» Степана Меньщикова.

Как бы всё это ни было смешно и нелепо, но следует всё же отметить: сам Керри до сих пор никак публично не выразился.

За него приходится отдуваться и всё категорически опровергать его официальному представителю, руководству премии «Сезар», а также многочисленным анонимным источникам, которые доверительно рассказывают СМИ, как ему грустно из-за всей этой ситуации.

Притом грустно ему, по словам источников, не из-за критики своей внешности. А из-за того, что люди глупы и верят во всякие бредовые конспирологические теории.

С одной стороны, трудно что-то возразить. Но с другой стороны, то, что Керри сам этого сказать не может, а передоверяет «инсайдерам», не опровергает теорию, а лишь сильнее укрепляет веру в нее.