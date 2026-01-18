На что способно кино: сто лет назад публике показали величайший фильм
18 января исполнилось ровно 100 лет с момента показа фильма «Броненосец «Потёмкин». Кино — величайшее. Это такой же непреложный факт, как дуб — дерево, Россия — наше отечество, смерть — неизбежна. Мы его воспринимаем как объективную данность и даже не задумываемся, почему так. Собственно, а чего тут задумываться? Уже само то, что мы воспринимаем величие «Броненосца «Потемкин» как объективную данность, величие железно удостоверяет.
Причем под «мы» тут надо понимать даже не носителей русского культурного кода, а носителей практически любого культурного кода. Кажется, в самом укромном уголке планеты мало-мальски образованный человек как минимум о существовании такого фильма осведомлен. А скорее всего — еще и имеет какое-то, пусть бы и самое общее, представление о его содержании. И какие-то картинки у него перед глазами при одном упоминании обязательно возникнут.
Даром что с премьеры «Броненосца» уж сто лет минуло. Много вы знаете еще фильмов сопоставимого возраста, которые бы до сих пор тем же уважением пользовались, были узнаваемы и привечаемы не только в среде высоколобых снобов-киноманов, а в кругах насколько возможно широких, и оставались до сих пор более-менее смотрибельны? Какие-то избранные вещи Чарли Чаплина, допустим. «Носферату» Мурнау. Да и все, пожалуй.
И при всем почтении к названным заслуженным деятелям, Сергей Эйзенштейн и его «Броненосец «Потёмкин» все-таки круче. Потому что если Чарли Чаплин задал на многие десятилетия вперед стандарты физической комедии, а Фридрих Мурнау — стандарты хоррора, то Сергей Эйзенштейн задал стандарты массового кино как такового. Стандарты, не теряющие актуальности по сей день. То есть не сам он единолично, конечно. А за компанию с другими кинематографистами, которые в молодой Стране Советов заново изобретали кинематограф.
До того кинематограф был — и не кинематограф вовсе. Баловство одно. Так называемые режиссеры снимали не фильмы, а «изоповести» — по меткому определению Дзиги Вертова. «В кино ходят не видеть, а лишь просмотреть мастерски и напряженно преподнесенный рассказ», — констатировал он в 1922-м в манифесте «Киноки. Переворот». И там же подробно расписал альтернативный и куда более перспективный по сравнению с устоявшимся на тот момент подход.
Если вкратце, подход этот заключается в том, чтобы заставить зрителя именно видеть. Видеть то, что режиссеру нужно, чтобы он увидел. Не просто последовательность кадров, а режиссерское чувствование мира. Пропустить через себя реальность, истолковать ее по-своему и передать зрителю это толкование реальности при помощи монтажа, операторских ракурсов и прочих технических ухищрений, которые и были под это дело разработаны.
Сергей Эйзенштейн в «Броненосце «Потёмкине» провозглашенный манифестом Дзиги Вертова подход довел буквально до совершенства, тем превратив кино в идеальный инструмент пропаганды. То есть инструментом пропаганды кино являлось и прежде. Но не то чтобы очень эффективным. Хотя до революции кинематограф в России развивался бурно, стремительно. И с началом Великой войны кинотеатры заполонили художественные ленты агитационного характера.
Но делались они на скорую руку, в примитивно-лубочном стиле. Типичный сюжет — барышня выходит замуж за офицера, того призывают на фронт, она бросается за ним вослед, погибает у него на руках, и он клянется отомстить. Зато названия были какие: «Слава — нам, смерть — врагам». Или: «Всколыхнулась Русь сермяжная и грудью стала за святое дело». Что это конкретно за святое дело и с чего вдруг Руси понадобилось всколыхнуться, притом в названном произведении не уточнялось. И где-то здесь следует искать причину того, почему дореволюционный российский кинематограф в целом не смог сдержать роста пораженческих настроений среди населения.
После Февральской революции ситуация практически не изменилась. В смысле — кинопропаганду продолжили исправно выпускать, но все так же безрезультатно. Разве что одну сцену из фильма «Революционер», где старый революционер уговаривает сына-большевика принять деятельное участие в победоносном завершении империалистической войны, впоследствии перерисовал Александр Герасимов, поменяв действующих лиц. Получилось знаменитое полотно «Сталин и Ворошилов в Кремле», более известное как «Два вождя после дождя».
А теперь оцените, как на фоне этих неуклюжих потуг выглядит «Броненосец «Потёмкин». Уже название звучит броско, звонко, мощно. И никаких тебе пустословий или мелодраматических соплей. Только действие, только динамика. Фильм воздействует на зрителя не сюжетом (сюжет там предельно схематичный) и не сложной драматургией (она тоже схематична), но прежде всего — яркими, мгновенно и навсегда врезающимися в память визуальными образами. Больше всего их, конечно, сконцентрировано в той самой сцене на лестнице. Но и в остальном фильме хватает.
Взять труп матроса Вакуленчука с лаконичной запиской на груди, из-за которого бунт охватывает всю Одессу. Вообще-то в реальности записка была совсем не лаконичная. «Перед вами лежит тело убитого матроса Григория Вакуленчука, убил старший офицер эскадренного броненосца «Великий князь Потёмкин-Таврический» за то, что тот сказал, что борщ не годится. Отомстим кровопийцам! Смерть гнобителям, пусть живет свобода», — такой там был текст. Эйзенштейн всё это выкинул, оставив всего три слова: «Из-за ложки борща». Как тебе такое, Хемингуэй?
Или вот еще: два последовательных крупных плана, на одном — крест в руках попа, на другом — кортик в руках офицера. Метафора простая, но предельно доходчивая. Пара секунд хронометража заменяют целую просветительскую лекцию о том, что религия — это орудие угнетения. Еще и вид у этого попа такой, что сразу понятно: нет никакого Бога, зато ад — прямо здесь. И подобными символами, моментально считываемыми и пробуждающими сильнейшие эмоции, фильм нашпигован под завязку.
Но, конечно, главный символ — это, да, та самая лестница, которая официально называется Потемкинская. В мире есть и другие архитектурные сооружения, названные в честь фильмов. Симптоматично, что все эти архитектурные сооружения — лестницы: Ступени Рокки в Филадельфии, Ступени Экзорциста в Вашингтоне. Очевидно, что своим существованием они обязаны «Броненосцу «Потёмкину». Потому что именно Сергей Эйзенштейн первый догадался использовать лестницы в кино не только по прямому назначению, но и как средство художественной выразительности.
Трудно назвать более влиятельную и узнаваемую сцену, чем сцена на лестнице в «Броненосце «Потёмкине». Даже те, кто фильм никогда не смотрел целиком, наверняка в курсе, что там происходит. Многие способны ее пересказать. Простые граждане организованной толпой поднимаются наверх, чтобы поприветствовать восставших матросов и узреть гордо развевающийся на мачте «Потёмкина» алый флаг, как вдруг приходят солдаты и гонят их по ступенькам обратно, жестоко и методично расстреливая.
Иначе говоря, народ тянется к свободе, к светлому будущему, к восходящему на горизонте солнцу коммунизма. А проклятый режим тянет их вниз, во тьму рабства и бесправия. То есть уже, казалось бы, образ достаточно ёмкий, красноречивый и убойный. Достаточно, чтобы навсегда войти в историю. Достаточно, чтобы его непрестанно тиражировали, цитируя, копируя, переосмысляя.
В скольких культовых фильмах присутствуют метафорические лестницы — наследники той самой, эталонной Потемкинской лестницы? На самом деле было бы интересно подсчитать. Тот же «Рокки», «Паразиты» Пон Чжун Хо, «Джокер», «Изгоняющий дьявола», «Брат 2», последний «Джон Уик» — это только то, что с ходу на ум приходит. В «Джоне Уике 4» восхождение и низвержение по лестнице еще и миф о Сизифе воспроизводит. Который Сергей Эйзенштейн тоже, надо полагать, в голове держал. Но Сергей Эйзенштейн не ссылался на мифологию. Он мифологию творил.
Именно поэтому ему просто ёмкого, красноречивого и убойного образа, обреченного войти в историю, было недостаточно. И он наполнил этот образ массой других убойных образов, поделив сцену на много маленьких сцен, причем все эти маленькие сцены обладают той же ценностью и значимостью, что и большая сцена, которая из них складывается. Вот какой хитрый фокус.
И вроде бы ничего такого невероятного Эйзенштейн не сделал. Ну, например. Взял да и спустил по лестнице детскую коляску, заснял, как она катится, подпрыгивая, — всего делов. Но что может превзойти по концентрации саспенса те кадры, на которых мы видим, как по лестнице катится, подпрыгивая, детская коляска? Абсолютно ничего не может. Это натурально и есть чистый саспенс.
При том что Эйзенштейн, поди, и слова-то такого не знал и не мог знать. Его уже потом Альфред Хичкок придумал. А Эйзенштейн придумал саспенс как таковой. Точнее, самое точное воплощение этого понятия. Хичкоку, соответственно, осталось только слово подобрать. Говорят, от досады, что Эйзенштейн его опередил, он себе правый локоть откусил. Так и ходил без правого локтя. А коляску тоже потом стали все кому не лень запускать навстречу смертельным опасностям, от Брайана де Пальмы в «Неприкасаемых» до Айвена Райтмана в «Охотниках за привидениями 2».
Исходя из всего вышесказанного, можно уже себе представить (и ужаснуться), насколько другим был бы сегодня мир, если бы не было в нем «Броненосца «Потёмкина». Но как конкретно он мир изменил? А вот так. Показал, на что в принципе способно кино, чем оно может быть. Во-первых — грандиозным, ни с чем не сравнимым опытом. Во-вторых — наиболее действенным способом донесения и глубокого, но мягкого внушения идей. Идей — каких угодно, в том числе и вредоносных.
Стало быть, также справедливо будет заметить, что «Броненосец «Потёмкин» сильно усложнил нам всем жизнь. Часто же бывает, что кино как будто неплохое, а идеи доносит сомнительные. Или наоборот: идеи правильные, а смотреть невозможно. И что с этим всем делать, решительно непонятно. А все Сергей Эйзенштейн виноват со своим «Броненосцем «Потёмкиным». Это уж не говоря о той мифологии, в сотворении которой оба приняли самое деятельное участие и на которой целая громадная страна держалась.