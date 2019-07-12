Ксения Рябова

Автор

Документальный и репортажный фотограф, закончила Департамент коммуникаций и медиа в ДВФУ и Владивостокскую Школу современного искусства. Работала в течение трёх лет бильд-редактором и фотожурналистом в нескольких онлайн-журналах. На данный момент учится в Академии «Фотографика». Двукратный призёр конкурса интернет-публикаций «Вместе Медиа». Участница нескольких групповых выставок во Владивостоке. Публиковалась в ИА REGNUM, The Village, Афиша и Примамедиа. На данный момент снимает документальные истории в Санкт-Петербурге и работает визуальным редактором в студии визуальных коммуникаций «Гонзо-дизайн».