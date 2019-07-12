Ксения Рябова ИА REGNUM Река водопада Gully

Ксения Рябова ИА REGNUM Дизайн-исследование Frame Melbourne на улицах города

Когда в одной части земного шара два с половиной века назад воевали за прибрежные территории, на другой — начала строиться «новая Европа»: именно тогда австралийское общество стало колониальным. Однако в течение почти полутора веков цивилизация продолжает развивать свою самобытность.

До сих пор австралийцы стараются одинаково ценить культуру своих предков и традиции Великобритании, а свои ошибки переплавляют в трогательные арт-объекты: истребление редких птиц — в Аллею забытых песен, а теракт на одной из главных улиц — в Площадь цветов.

Ксения Рябова ИА REGNUM Остановка в районе The Rocks

Ксения Рябова ИА REGNUM Аллея забытых песен

Ксения Рябова ИА REGNUM Фитнес-клуб Bondi Icebergs

Ксения Рябова ИА REGNUM Набережная пляжа Coogee Beach

Ксения Рябова ИА REGNUM Пляж Bondi

Ксения Рябова ИА REGNUM Одна из 67 инсталляций художницы Tracey Emin «Расстояние к твоему сердцу», встречающихся по всей Австралии

Ксения Рябова ИА REGNUM Скалы The Grotto на Great Ocean Road

Ксения Рябова ИА REGNUM Bay of Islands

Здесь нет собственной идентичности в архитектуре, это смесь старинной и современной Европы — однако особенности Австралии следует замечать в деталях. Жители настолько заботятся о своей стране, что сами для себя научились выращивать и производить всё необходимое: от продуктов питания до крупной промышленности. Сколько бы ни было людей вокруг, даже в городе-миллионнике, совершенно не чувствуется бешеный ритм мегаполиса, всё без спешки, в своём темпе развивается и пульсирует жизнью.

Ксения Рябова ИА REGNUM Вертолёт, пролетающий над Мельбурном

Ксения Рябова ИА REGNUM Мемориальный мост Sandridge

Ксения Рябова ИА REGNUM Стрит-арт в центральном бизнес-районе (CBD) Мельбурна

Ксения Рябова ИА REGNUM Переход в Национальной галерее Виктории

Ксения Рябова ИА REGNUM Мурал из мозаики художницы Мирки Моры на улице Flinders

Ксения Рябова ИА REGNUM Подземный бар Palmer&Co

Ксения Рябова ИА REGNUM Бар с атмосферой рока 80-х Frankie’s Pizza

Ксения Рябова ИА REGNUM Винодельня Bird in Hand

Ксения Рябова ИА REGNUM Парк Cleland Wildlife

Ксения Рябова ИА REGNUM Ферма на юге Австралии в городе Harrogate

Ксения Рябова ИА REGNUM Кактусы возле Голубого озера

Из Сиднея я полетела в Аделаиду на юг и затем на машине отправилась на восток, в Мельбурн. Меня удивляло, что несмотря на то, что все австралийцы понимают: «Наша страна не родная», — всё равно стараются проявлять уважение к окружающему пространству. Даже в шумных мегаполисах можно наблюдать симбиоз с природой: помимо вездесущего океана и лесных диких парков, на трассах повсюду знаки: «Осторожно, кенгуру»; как только ты заходишь в лес — над тобой пролетает стая попугаев, а на дереве лениво спит коала. Некоторые люди живут на пустынной ферме, а их ближайшие соседи — в двух километрах от них, природа, действительно, существует наравне с городом.

Ксения Рябова ИА REGNUM Вид на мост Harbour

Ксения Рябова ИА REGNUM Круизный лайнер на набережной Circular

Ксения Рябова ИА REGNUM Ботанические сады Royal

Ксения Рябова ИА REGNUM Второй этаж в Национальной галерее Виктории

Ксения Рябова ИА REGNUM Рынок Королевы Виктории

Ксения Рябова ИА REGNUM Набережная района Southbank

Ксения Рябова ИА REGNUM Стрит-арт в CBD