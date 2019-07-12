Человеческая Австралия
Когда в одной части земного шара два с половиной века назад воевали за прибрежные территории, на другой — начала строиться «новая Европа»: именно тогда австралийское общество стало колониальным. Однако в течение почти полутора веков цивилизация продолжает развивать свою самобытность.
До сих пор австралийцы стараются одинаково ценить культуру своих предков и традиции Великобритании, а свои ошибки переплавляют в трогательные арт-объекты: истребление редких птиц — в Аллею забытых песен, а теракт на одной из главных улиц — в Площадь цветов.
Здесь нет собственной идентичности в архитектуре, это смесь старинной и современной Европы — однако особенности Австралии следует замечать в деталях. Жители настолько заботятся о своей стране, что сами для себя научились выращивать и производить всё необходимое: от продуктов питания до крупной промышленности. Сколько бы ни было людей вокруг, даже в городе-миллионнике, совершенно не чувствуется бешеный ритм мегаполиса, всё без спешки, в своём темпе развивается и пульсирует жизнью.
Из Сиднея я полетела в Аделаиду на юг и затем на машине отправилась на восток, в Мельбурн. Меня удивляло, что несмотря на то, что все австралийцы понимают: «Наша страна не родная», — всё равно стараются проявлять уважение к окружающему пространству. Даже в шумных мегаполисах можно наблюдать симбиоз с природой: помимо вездесущего океана и лесных диких парков, на трассах повсюду знаки: «Осторожно, кенгуру»; как только ты заходишь в лес — над тобой пролетает стая попугаев, а на дереве лениво спит коала. Некоторые люди живут на пустынной ферме, а их ближайшие соседи — в двух километрах от них, природа, действительно, существует наравне с городом.