Ксения Рябова ИА REGNUM
Река водопада Gully
Ксения Рябова ИА REGNUM
Дизайн-исследование Frame Melbourne на улицах города

Когда в одной части земного шара два с половиной века назад воевали за прибрежные территории, на другой — начала строиться «новая Европа»: именно тогда австралийское общество стало колониальным. Однако в течение почти полутора веков цивилизация продолжает развивать свою самобытность.

До сих пор австралийцы стараются одинаково ценить культуру своих предков и традиции Великобритании, а свои ошибки переплавляют в трогательные арт-объекты: истребление редких птиц — в Аллею забытых песен, а теракт на одной из главных улиц — в Площадь цветов.

Ксения Рябова ИА REGNUM
Остановка в районе The Rocks
Ксения Рябова ИА REGNUM
Аллея забытых песен
Ксения Рябова ИА REGNUM
Фитнес-клуб Bondi Icebergs
Ксения Рябова ИА REGNUM
Набережная пляжа Coogee Beach
Ксения Рябова ИА REGNUM
Пляж Bondi
Ксения Рябова ИА REGNUM
Одна из 67 инсталляций художницы Tracey Emin «Расстояние к твоему сердцу», встречающихся по всей Австралии
Ксения Рябова ИА REGNUM
Скалы The Grotto на Great Ocean Road
Ксения Рябова ИА REGNUM
Bay of Islands

Здесь нет собственной идентичности в архитектуре, это смесь старинной и современной Европы — однако особенности Австралии следует замечать в деталях. Жители настолько заботятся о своей стране, что сами для себя научились выращивать и производить всё необходимое: от продуктов питания до крупной промышленности. Сколько бы ни было людей вокруг, даже в городе-миллионнике, совершенно не чувствуется бешеный ритм мегаполиса, всё без спешки, в своём темпе развивается и пульсирует жизнью.

Ксения Рябова ИА REGNUM
Вертолёт, пролетающий над Мельбурном
Ксения Рябова ИА REGNUM
Мемориальный мост Sandridge
Ксения Рябова ИА REGNUM
Стрит-арт в центральном бизнес-районе (CBD) Мельбурна
Ксения Рябова ИА REGNUM
Переход в Национальной галерее Виктории
Ксения Рябова ИА REGNUM
Мурал из мозаики художницы Мирки Моры на улице Flinders
Ксения Рябова ИА REGNUM
Подземный бар Palmer&Co
Ксения Рябова ИА REGNUM
Бар с атмосферой рока 80-х Frankie’s Pizza
Ксения Рябова ИА REGNUM
Винодельня Bird in Hand
Ксения Рябова ИА REGNUM
Парк Cleland Wildlife
Ксения Рябова ИА REGNUM
Ферма на юге Австралии в городе Harrogate
Ксения Рябова ИА REGNUM
Кактусы возле Голубого озера

Из Сиднея я полетела в Аделаиду на юг и затем на машине отправилась на восток, в Мельбурн. Меня удивляло, что несмотря на то, что все австралийцы понимают: «Наша страна не родная», — всё равно стараются проявлять уважение к окружающему пространству. Даже в шумных мегаполисах можно наблюдать симбиоз с природой: помимо вездесущего океана и лесных диких парков, на трассах повсюду знаки: «Осторожно, кенгуру»; как только ты заходишь в лес — над тобой пролетает стая попугаев, а на дереве лениво спит коала. Некоторые люди живут на пустынной ферме, а их ближайшие соседи — в двух километрах от них, природа, действительно, существует наравне с городом.

Ксения Рябова ИА REGNUM
Вид на мост Harbour
Ксения Рябова ИА REGNUM
Круизный лайнер на набережной Circular
Ксения Рябова ИА REGNUM
Ботанические сады Royal
Ксения Рябова ИА REGNUM
Второй этаж в Национальной галерее Виктории
Ксения Рябова ИА REGNUM
Рынок Королевы Виктории
Ксения Рябова ИА REGNUM
Набережная района Southbank
Ксения Рябова ИА REGNUM
Стрит-арт в CBD
Ксения Рябова ИА REGNUM
Кафедральный собор St Paul’s