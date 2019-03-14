Моё знакомство с Японией началось ещё с того момента, когда по заданию в университете я редактировала рукописи моего преподавателя, изучающего азиатскую культуру около 40 лет. Меня очень многое на тот момент поразило, но более всего — бескрайнее уважение к, казалось бы, устаревшим традициям. Немного узнав страну в теории, я решила проверить свои выводы на практике.

Ксения Рябова ИА REGNUM Гейша в деревянных сандалиях (гэта)

Ксения Рябова ИА REGNUM Лодочник на озере Саико

Ксения Рябова ИА REGNUM Культурная деревня Ияси но сато, восстановленная после войны

Ксения Рябова ИА REGNUM Священные ворота (тории) при входе в синтоистский храм Мейдзи

Проезжая местные деревни, расположенные возле величественной горы, я узнала, что скоро ожидается извержение вулкана. Люди знают это, но всё равно, сохраняя спокойствие, продолжают жить у самого подножья.

Ксения Рябова ИА REGNUM Канатная дорога Качи-качи над озером Кавагути

Ксения Рябова ИА REGNUM Вершина горы Фудзияма

Ксения Рябова ИА REGNUM Миниатюрное дерево (бонсай) — 175-летняя чёрная сосна в парке Хаппоен

Ксения Рябова ИА REGNUM Поле возле леса самоубийц (Аокигахара)

Меня удивил склад характера японцев, сформированный ещё в прошлых веках. Откуда появилось искусство гейши? Мало того, что эти женщины должны были быть образованны, эрудированны и обладать различными творческими способностями и навыками, но зачастую они также выступали в роли психолога для мужчин на различных светских вечерах.

Ксения Рябова ИА REGNUM Ворота Каминаримон на улице Накамисе

Ксения Рябова ИА REGNUM Дощечки Эма, на которых синтоисты записывают свои прошения или молитвы

Ксения Рябова ИА REGNUM Выставка местных художников в «Park Hotel Tokyo

Ксения Рябова ИА REGNUM Ресторанная улица района Минато

И сегодня японцы не склонны делиться ни горестями, ни радостями со своими близкими: своеобразная внутренняя стена, сдержанность и приверженность правилам проявляется как в общественной жизни, так и в архитектуре, в технологиях этой страны, совмещая в себе качественно новые формы.

Ксения Рябова ИА REGNUM Торговая улица в районе Симбаси

Ксения Рябова ИА REGNUM Вид на станцию метро Симбаси

Ксения Рябова ИА REGNUM Рабочий в парке Хаппоен

Ксения Рябова ИА REGNUM Машина «Порше» в одном из японских кварталов

Ксения Рябова ИА REGNUM Видовая площадка в здании Токийской мэрии

Ксения Рябова ИА REGNUM Вид на станцию метро Симбаси

Ксения Рябова ИА REGNUM Уличное кафе

Ксения Рябова ИА REGNUM Детали экстерьера японского бара

Ксения Рябова ИА REGNUM Ночная жизнь квартала Роппонги

Ксения Рябова ИА REGNUM Демонстрация меню ресторана

Ксения Рябова ИА REGNUM Пешеходный переход