Моё знакомство с Японией началось ещё с того момента, когда по заданию в университете я редактировала рукописи моего преподавателя, изучающего азиатскую культуру около 40 лет. Меня очень многое на тот момент поразило, но более всего — бескрайнее уважение к, казалось бы, устаревшим традициям. Немного узнав страну в теории, я решила проверить свои выводы на практике.

Ксения Рябова ИА REGNUM
Гейша в деревянных сандалиях (гэта)
Ксения Рябова ИА REGNUM
Лодочник на озере Саико
Ксения Рябова ИА REGNUM
Культурная деревня Ияси но сато, восстановленная после войны
Ксения Рябова ИА REGNUM
Священные ворота (тории) при входе в синтоистский храм Мейдзи

Проезжая местные деревни, расположенные возле величественной горы, я узнала, что скоро ожидается извержение вулкана. Люди знают это, но всё равно, сохраняя спокойствие, продолжают жить у самого подножья.

Ксения Рябова ИА REGNUM
Канатная дорога Качи-качи над озером Кавагути
Ксения Рябова ИА REGNUM
Вершина горы Фудзияма
Ксения Рябова ИА REGNUM
Миниатюрное дерево (бонсай) — 175-летняя чёрная сосна в парке Хаппоен
Ксения Рябова ИА REGNUM
Поле возле леса самоубийц (Аокигахара)

Меня удивил склад характера японцев, сформированный ещё в прошлых веках. Откуда появилось искусство гейши? Мало того, что эти женщины должны были быть образованны, эрудированны и обладать различными творческими способностями и навыками, но зачастую они также выступали в роли психолога для мужчин на различных светских вечерах.

Ксения Рябова ИА REGNUM
Ворота Каминаримон на улице Накамисе
Ксения Рябова ИА REGNUM
Дощечки Эма, на которых синтоисты записывают свои прошения или молитвы
Ксения Рябова ИА REGNUM
Выставка местных художников в «Park Hotel Tokyo
Ксения Рябова ИА REGNUM
Ресторанная улица района Минато

И сегодня японцы не склонны делиться ни горестями, ни радостями со своими близкими: своеобразная внутренняя стена, сдержанность и приверженность правилам проявляется как в общественной жизни, так и в архитектуре, в технологиях этой страны, совмещая в себе качественно новые формы.

Ксения Рябова ИА REGNUM
Торговая улица в районе Симбаси
Ксения Рябова ИА REGNUM
Вид на станцию метро Симбаси
Ксения Рябова ИА REGNUM
Рабочий в парке Хаппоен
Ксения Рябова ИА REGNUM
Машина «Порше» в одном из японских кварталов
Ксения Рябова ИА REGNUM
Видовая площадка в здании Токийской мэрии
Ксения Рябова ИА REGNUM
Вид на станцию метро Симбаси
Ксения Рябова ИА REGNUM
Уличное кафе
Ксения Рябова ИА REGNUM
Детали экстерьера японского бара
Ксения Рябова ИА REGNUM
Ночная жизнь квартала Роппонги
Ксения Рябова ИА REGNUM
Демонстрация меню ресторана
Ксения Рябова ИА REGNUM
Пешеходный переход
Ксения Рябова ИА REGNUM
Такси на торговой улице