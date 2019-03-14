Внутренняя стена: Япония
Моё знакомство с Японией началось ещё с того момента, когда по заданию в университете я редактировала рукописи моего преподавателя, изучающего азиатскую культуру около 40 лет. Меня очень многое на тот момент поразило, но более всего — бескрайнее уважение к, казалось бы, устаревшим традициям. Немного узнав страну в теории, я решила проверить свои выводы на практике.
Проезжая местные деревни, расположенные возле величественной горы, я узнала, что скоро ожидается извержение вулкана. Люди знают это, но всё равно, сохраняя спокойствие, продолжают жить у самого подножья.
Меня удивил склад характера японцев, сформированный ещё в прошлых веках. Откуда появилось искусство гейши? Мало того, что эти женщины должны были быть образованны, эрудированны и обладать различными творческими способностями и навыками, но зачастую они также выступали в роли психолога для мужчин на различных светских вечерах.
И сегодня японцы не склонны делиться ни горестями, ни радостями со своими близкими: своеобразная внутренняя стена, сдержанность и приверженность правилам проявляется как в общественной жизни, так и в архитектуре, в технологиях этой страны, совмещая в себе качественно новые формы.