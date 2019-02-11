Гонконг — бывшая колония Великобритании и нынешняя территория Китайской Народной Республики. Дух этих двух государств ощущается как и в образе жизни самих людей, так и в их окружении.

Ксения Рябова ИА REGNUM Видовая Victoria Pick

Ксения Рябова ИА REGNUM Вид на Гонконг с Victoria Pick

Ксения Рябова ИА REGNUM Дерево возле озера Inspiration

Проходя по узкой улице, испещрённой китайскими фонариками, по разным сторонам видишь чифаньки (кафе китайской кухни), а вдоль всего квартала торгуют шапками, телефонами и часами, что-то крича вслед — здесь концентрация жизни.

Ксения Рябова ИА REGNUM Высокоурбанизированный район Mongkok

Ксения Рябова ИА REGNUM Одно из кафе на Hennessy Road

Ксения Рябова ИА REGNUM Кафе японской кухни

Ксения Рябова ИА REGNUM Цветочный магазин в районе Wan Chai

Выходя на главную трассу, немного теряешься от контраста с тем, что видел до этого: небоскрёбы, упирающиеся в облака, бросают блики на дорогу, по которой несутся двухэтажные автобусы. Люди в костюмах, говоря по телефону на английском языке, пропадают в бесконечном надземном переходе. Вот где чувствуется слияние Азии и Европы — на краю единого континента.

Ксения Рябова ИА REGNUM Небоскрёбы на торговой улице

Ксения Рябова ИА REGNUM Туристы на видовой Victoria Pick

Ксения Рябова ИА REGNUM Парк Tamar

Ксения Рябова ИА REGNUM Вид на Leighton Hill

Ксения Рябова ИА REGNUM Окно IFC Shopping Mall

Ксения Рябова ИА REGNUM Парк AIA Vitality

Ксения Рябова ИА REGNUM Невеста с подругами возле центрального паромного причала

Ксения Рябова ИА REGNUM Дорога Man Kwong

Небоскрёбов здесь больше, чем в Нью-Йорке, поэтому появляется какое-то странное ощущение «маленького человека», и отпускает от него, лишь тогда, когда садишься на паром, соединяющий части Гонконга. Только находясь в воде, появляется чувство некой свободы.

Ксения Рябова ИА REGNUM Рыбалка на набережной Central and Western District

Ксения Рябова ИА REGNUM Бар-ресторан на воде Aqua Luna

Ксения Рябова ИА REGNUM Паромный причал Tsim Sha Tsui

Ксения Рябова ИА REGNUM Вид на Kowloon — северную материковую часть города

Ксения Рябова ИА REGNUM Дети в Disneyland`е

Ксения Рябова ИА REGNUM Катамаран на озере Inspiration

Ещё удивляло здесь то, что очень большую часть города можно пройти либо под городом, либо над ним. Это означает, что ты спасён и от жары, и от осадков — так можно добраться от метро прямиком до места своей работы или даже дома.

Ксения Рябова ИА REGNUM Спуск в подземный переход

Ксения Рябова ИА REGNUM Метро Disneyland Resort

Ксения Рябова ИА REGNUM Одна из главных улиц Hennessy Road

Ксения Рябова ИА REGNUM Пешеходы в одном из кварталов Kowloon

Ксения Рябова ИА REGNUM Набережная напротив Hong Kong island

Ксения Рябова ИА REGNUM Спортивные площадки Leighton Hill