Гонконг — бывшая колония Великобритании и нынешняя территория Китайской Народной Республики. Дух этих двух государств ощущается как и в образе жизни самих людей, так и в их окружении.

Ксения Рябова ИА REGNUM
Видовая Victoria Pick
Ксения Рябова ИА REGNUM
Вид на Гонконг с Victoria Pick
Ксения Рябова ИА REGNUM
Дерево возле озера Inspiration

Проходя по узкой улице, испещрённой китайскими фонариками, по разным сторонам видишь чифаньки (кафе китайской кухни), а вдоль всего квартала торгуют шапками, телефонами и часами, что-то крича вслед — здесь концентрация жизни.

Ксения Рябова ИА REGNUM
Высокоурбанизированный район Mongkok
Ксения Рябова ИА REGNUM
Одно из кафе на Hennessy Road
Ксения Рябова ИА REGNUM
Кафе японской кухни
Ксения Рябова ИА REGNUM
Цветочный магазин в районе Wan Chai

Выходя на главную трассу, немного теряешься от контраста с тем, что видел до этого: небоскрёбы, упирающиеся в облака, бросают блики на дорогу, по которой несутся двухэтажные автобусы. Люди в костюмах, говоря по телефону на английском языке, пропадают в бесконечном надземном переходе. Вот где чувствуется слияние Азии и Европы — на краю единого континента.

Ксения Рябова ИА REGNUM
Небоскрёбы на торговой улице
Ксения Рябова ИА REGNUM
Туристы на видовой Victoria Pick
Ксения Рябова ИА REGNUM
Парк Tamar
Ксения Рябова ИА REGNUM
Вид на Leighton Hill
Ксения Рябова ИА REGNUM
Окно IFC Shopping Mall
Ксения Рябова ИА REGNUM
Парк AIA Vitality
Ксения Рябова ИА REGNUM
Невеста с подругами возле центрального паромного причала
Ксения Рябова ИА REGNUM
Дорога Man Kwong

Небоскрёбов здесь больше, чем в Нью-Йорке, поэтому появляется какое-то странное ощущение «маленького человека», и отпускает от него, лишь тогда, когда садишься на паром, соединяющий части Гонконга. Только находясь в воде, появляется чувство некой свободы.

Ксения Рябова ИА REGNUM
Рыбалка на набережной Central and Western District
Ксения Рябова ИА REGNUM
Бар-ресторан на воде Aqua Luna
Ксения Рябова ИА REGNUM
Паромный причал Tsim Sha Tsui
Ксения Рябова ИА REGNUM
Вид на Kowloon — северную материковую часть города
Ксения Рябова ИА REGNUM
Дети в Disneyland`е
Ксения Рябова ИА REGNUM
Катамаран на озере Inspiration

Ещё удивляло здесь то, что очень большую часть города можно пройти либо под городом, либо над ним. Это означает, что ты спасён и от жары, и от осадков — так можно добраться от метро прямиком до места своей работы или даже дома.

Ксения Рябова ИА REGNUM
Спуск в подземный переход
Ксения Рябова ИА REGNUM
Метро Disneyland Resort
Ксения Рябова ИА REGNUM
Одна из главных улиц Hennessy Road
Ксения Рябова ИА REGNUM
Пешеходы в одном из кварталов Kowloon
Ксения Рябова ИА REGNUM
Набережная напротив Hong Kong island
Ксения Рябова ИА REGNUM
Спортивные площадки Leighton Hill
Ксения Рябова ИА REGNUM
Вид на Hong Kong island