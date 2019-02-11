Зримая и несмываемая двойственность Гонконга
Гонконг — бывшая колония Великобритании и нынешняя территория Китайской Народной Республики. Дух этих двух государств ощущается как и в образе жизни самих людей, так и в их окружении.
Проходя по узкой улице, испещрённой китайскими фонариками, по разным сторонам видишь чифаньки (кафе китайской кухни), а вдоль всего квартала торгуют шапками, телефонами и часами, что-то крича вслед — здесь концентрация жизни.
Выходя на главную трассу, немного теряешься от контраста с тем, что видел до этого: небоскрёбы, упирающиеся в облака, бросают блики на дорогу, по которой несутся двухэтажные автобусы. Люди в костюмах, говоря по телефону на английском языке, пропадают в бесконечном надземном переходе. Вот где чувствуется слияние Азии и Европы — на краю единого континента.
Небоскрёбов здесь больше, чем в Нью-Йорке, поэтому появляется какое-то странное ощущение «маленького человека», и отпускает от него, лишь тогда, когда садишься на паром, соединяющий части Гонконга. Только находясь в воде, появляется чувство некой свободы.
Ещё удивляло здесь то, что очень большую часть города можно пройти либо под городом, либо над ним. Это означает, что ты спасён и от жары, и от осадков — так можно добраться от метро прямиком до места своей работы или даже дома.