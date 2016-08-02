Ксения Линдерман
Последние публикации
Удастся ли создать «французский ислам»?
Радикальный ислам набирает силу во Франции. Террористами становятся французские граждане — не беженцы и не сегодняшние мигранты, а люди, родившиеся в стране или прожившие в ней большую часть жизни. Разворачивается битва за умы французов, потенциально восприимчивых к пропаганде исламистов. 31 июля...
2 августа 2016
Санкции против России убивают французские сельское хозяйство и идентичность
Вот уже несколько недель во Франции бастуют фермеры. Проводят демонстрации, блокируют трассы. Данные в прессе о масштабах происходящего весьма отрывочные, но общую картину составить можно. Ежедневная Le Parisien пишет, что в городе Тарн-и-Гаронна на трассе ночуют 50−80 фермеров. В Финистере около...
6 февраля 2016
Франция правеет, террористов хотят лишать гражданства
Еще в конце прошлого года президент Франсуа Олланд предложил внести в Конституцию поправку, которая позволила бы применять эту меру к лицам с двойным гражданством, совершившим террористические действия. (Лишать гражданства тех, у кого оно единственное, запрещает Конвенция о сокращении...
22 января 2016