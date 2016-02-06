



Вот уже несколько недель во Франции бастуют фермеры. Проводят демонстрации, блокируют трассы. Данные в прессе о масштабах происходящего весьма отрывочные, но общую картину составить можно.

Ежедневная Le Parisien пишет, что в городе Тарн-и-Гаронна на трассе ночуют 50−80 фермеров. В Финистере около сотни фермеров перегородили пищевыми отходами вход в здание администрации социального страхования и в один из супермаркетов города. В Морбиане бастующие заблокировали две дороги.

Другая ежедневная газета, 20 Minutes, сообщает, что в Булонь-сюр-мер на трассе стоят 500 тракторов и еще столько же фермеров приехало в город на автомобилях. В Шартре, в 100 км от Парижа, фермерами был заблокирован вход в администрацию города. На одном из плакатов ироническая надпись: «Рады, что вас выкормили». На другом — «Сколько еще смертей вам надо?». Согласно данным, опубликованным газетой Direct Matin, каждый второй день совершает самоубийство один француз, занятый в сельском хозяйстве.

Фермеры недовольны многим, в том числе войной санкций, от которой особенно пострадали французские животноводы. Другая важная причина недовольства — избыток нововведенных экологических норм, которые практически невозможно выполнить. В прошлом году государство обещало фермерам финансовую помощь, но многие ее так и не дождались.

Франсуа Фийон, бывший премьер-министр при Саркози и один из лидеров Республиканцев, считает, что в сложившейся ситуации необходимо снять санкции с России. В своем интервью региональному изданию Ouest-France Фийон назвал санкции глупостью, «которая ни в коем случае не заставит Россию изменить свою политику», но которая «убивает целые сельскохозяйственные отрасли Франции».

Сами французы не могут снять санкции, но Фийон считает, что президент Олланд мог бы убедить в этом европейских партнеров и, прежде всего, Ангелу Меркель. «Олланд объявил о своем желании заключить союз с Россией против Исламского государства; но трудно быть союзниками и сохранять санкции!», — говорит Фийон. В интервью бывшего премьера звучит и патетическая нота: «французское сельское хозяйство — это не только мужчины и женщины, заслуживающие уважения в виду выпавших на их долю испытаний, это еще и часть французской идентичности».

За снятие санкций выступает не только оппозиция, но и члены правительства. Министр сельского хозяйства социалист Стефан Ле Фолль: «Конечно же, я желаю снятия санкций, и президент Республики желает того же, я ездил в Россию и вел на эту тему переговоры с русскими».

Президент Олланд пока публично не высказался, но обещал сделать это перед международной Выставкой сельского хозяйства, которая пройдет в Париже с 27 февраля по 6 марта, и которую многие французские фермеры призывают бойкотировать. Глава Национальной федерации сельскохозяйственных профсоюзов, Ксавье Белен заявил: «если не будет сильного сигнала от Европы, то охладить пыл фермеров будет очень сложно».

И правительство, и находящихся в оппозиции Республиканцев крайне беспокоит недовольство фермеров. В большинстве своем консервативные католики, традиционный электорат правоцентристов, крестьяне сегодня со всё возрастающей симпатией смотрят на Марин Ле Пен. «Как убедить деревенских жителей не переходить на сторону Национального фронта?» — тревожится близкая к правительству Le Monde. Еще больше этой проблемой озабочены сторонники Саркози. 3 февраля Республиканцы провели «День сельского хозяйства». Главный обсуждаемый вопрос: как отвоевать голоса фермеров к президентским выборам 2017 года?

Европейские санкции против России и ответное российское эмбарго на европейские продукты стали внутриполитической проблемой Франции, которую ни одна из партий не может игнорировать.