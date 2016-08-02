



Французская политическая нация некогда получилась. Получится ли теперь французский политический ислам?

Радикальный ислам набирает силу во Франции. Террористами становятся французские граждане — не беженцы и не сегодняшние мигранты, а люди, родившиеся в стране или прожившие в ней большую часть жизни. Разворачивается битва за умы французов, потенциально восприимчивых к пропаганде исламистов. 31 июля газета Le JDD опубликовала сразу два текста на эту тему: статью премьер-министра Мануэля Вальса и обращение французских мусульман.

Главная идея статьи Вальса: необходимо создать альтернативный, «французский ислам». «Ислам, — пишет премьер-министр, — это вторая религия нашей страны, миллионы французов являются мусульманами или, даже не будучи религиозными людьми, принадлежат к арабо-мусульманский культуре». Прежде всего, по его мнению, следует внести принципиальные изменения в систему образования: «Франция должна стать передовым центром в Европе по преподаванию мусульманской теологии», «Отныне имамы и проповедники должны обучаться исключительно во Франции».

Второй по важности вопрос — финансирование. Вальс пишет: «Мы никак не можем разрешить некоторое противоречие. Будучи светским государством, мы не можем субсидировать строительство мечетей, но таким образом мы позволяем финансировать его другим». Как правительство собирается находить выход из этого противоречия, остается неясным; Вальс лишь подчеркивает необходимость «восстановить возможности французского финансирования».

Премьер не стесняется пафосной риторики: «Ислам излучал свой свет сквозь столетия. Благодаря ему развивался Человек», «Наша страна должна стать ярким примером для всего мира — примером того, что ислам совместим с демократией». Однако завершается его статья фразой, скорее напоминающей ультиматум: «Если ислам не поможет Республике бороться с теми, кто бросает вызов общественным свободам, Республике будет все тяжелее гарантировать свободу этого вероисповедания».

Мусульмане отвечают Вальсу в том же выпуске Le JDD, под обращением стоят имена известных врачей, актеров, глав компаний, политиков Франции. «Мы, мусульмане, молчали, потому что знаем, что во Франции религия является вопросом личным. Но сейчас нам приходится говорить, потому что ислам стал вопросом, касающимся общественности, и потому что ситуация стала неприемлемой».

В обращении жесткой критике подвергнута бездеятельность Французского совета мусульманского вероисповедания (CFCM, Conseil français du culte musulman). Авторы обращения считают, что эта структура, созданная в 2003 году тогдашним министром внутренних дел Николя Саркози, «никак не контролирует происходящее». Они указывают на возрастной и культурный разрыв между руководителями общин, входящих в CFCM, и новым поколением мусульман, которое выросло уже во Франции. Существование данной организации, по мнению авторов письма, могло иметь смысл, когда большинство мусульман еще были иммигрантами, но не сегодня.

Авторы обращения считают себя частью французского общества и берут на себя ответственность за создание новой организации мусульман Франции. Они также подчеркивают необходимость создания прозрачной системы финансирования мечетей, образования и оплаты имамов. Текст заканчивается словами: «Подписываемся как французы и как мусульмане. Потому что Франция в нас нуждается».

Эти две публикации — не единственные, посвященные проблеме исламского терроризма и поиска путей выхода. Экс-министр юстиции, ныне депутат Европарламента от партии «Республиканцы» Рашида Дати опубликовала в газете Le Figaro свое обращение к французской нации.

Дати пишет о необходимости найти взаимопонимание с Россией для организации совместных военных действий против «Исламского государства» (запрещено в России). Однако, по ее мнению, удары по ИГ в Сирии сами по себе не смогут предотвратить новые теракты: «Опасно наносить удары вовне, не признавая факта внутренней войны, которая происходит сегодня во Франции», «Мы проигрываем эту войну на нашей собственной земле».

Дати видит выход в создании «репрезентативной организации мусульман Франции, которая была бы заслуживающей доверия» и могла бы увлечь молодых мусульман «в поисках духовной идентичности».

Примечательно, что сама Рашида Дати — арабского происхождения: отец — марокканец, мать — из Алжира. Выходцы из мусульманских семей, нашедшие свое место во французском обществе и тем более достигшие определенного социального статуса, возможно, острее других французов воспринимают угрозу исламского радикализма.

Удастся ли Франции нейтрализовать радикальный ислам, прибегнув к помощи умеренных мусульман? Невозможно дать точный прогноз. Может получиться и так, как это описано в книге Мишеля Уэльбека «Покорность», где умеренная на первый взгляд партия «Мусульманское братство» приходит к власти во Франции и начинает постепенную исламизацию страны…