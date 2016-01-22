Еще в конце прошлого года президент Франсуа Олланд предложил внести в Конституцию поправку, которая позволила бы применять эту меру к лицам с двойным гражданством, совершившим террористические действия. (Лишать гражданства тех, у кого оно единственное, запрещает Конвенция о сокращении безгражданства 1961 г. и Европейская конвенция о гражданстве 1997 г.).

Александр Горбаруков, ИА REGNUM Николя Саркози испытывает острое чувство исторической правоты

В принципе, лишать французского гражданства за совершение теракта позволяет и действующее законодательство. Но только тех, кто получил гражданство путём натурализации менее 10−15 лет назад. Новаторство Олланда заключается в том, что гражданство теперь можно будет отнять и у того, кто родился французом, и у того, кто им стал более 15 лет назад.

Подсчитать количество людей, которых новый закон может теоретически затронуть, сложно, так как во Франции никто не обязан декларировать свой иностранный паспорт. Из тех, кто совершил теракты в последние годы, только двое обладали двойным гражданством. СМИ пишут, что изгнать из Франции террориста, даже лишенного гражданства, практически невозможно. Для этого придётся идти на конфликт с Европейским судом по правам человека, который противится высылке джихадистов на их вторую родину.

Единственное, что позволит предлагаемая поправка, — это оставить террориста под домашним арестом по отбытии срока заключения и навсегда лишить его политических прав. «Эта мера, — заявил премьер-министр Франции Манюэль Вальс, — в высшей степени символична. Это суровое наказание, которое Нация имеет полное право наложить на того, кто ее предал».

Следует напомнить, что несколько лет назад Вальс и Олланд придерживались иного мнения. После беспорядков в Гренобле в 2010 году тогдашний президент Николя Саркози предлагал лишать французского гражданства людей нефранцузского происхождения за «нападение на полицейского, жандарма или любого другого представителя государства». Вальс назвал тогда саму дискуссию о лишении гражданства «тошнотворной и абсурдной», а Олланд заявил, что лишение гражданства «посягает на республиканские традиции» и «никак не может защитить граждан».

Значительная часть французских левых и сегодня осталась на тех же позициях. Среди противников поправки о лишении гражданства мэр Парижа Анн Идальго, министр юстиции Кристиан Тобира, партия Зелёных (EELV) и многие другие. На их нападки Вальс отвечает, что Франция находится в «состоянии войны».

Чтобы внести поправку в Конституцию, её должны поддержать 3/5 депутатов парламента. Республиканцы готовы проголосовать «за». Их лидер Саркози уже заявил об этом. Более того, он предложил ужесточить формулировку: лишать гражданства не только за террористические «преступления» (crimes, имеются в виду убийства, физическое насилие), но и за более лёгкие «правонарушения» (délits, например, моральное давление).

Возглавляемый Марин Ле Пен Национальный фронт однозначно выступает за принятие поправки и за ужесточение закона о гражданстве вообще. Как сказал главный секретарь НФ Николя Бе, «пора заканчивать раздавать французское гражданство, как булочки».

Дискуссия обозначила тенденцию: левые вынуждены праветь, потому что быстро правеет напуганный терактами избиратель.