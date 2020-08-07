Кирилл Забавский
Последние публикации
Судьба Союзного государства России и Белоруссии: Лукашенко
Глава 11 — За 22 года на уровне президента Белоруссии Часть 1 — Введение Прошло уже достаточно много времени, за которое можно было построить с опорой на опыт нашего народа пять раз Советский Союз, с опорой на современный опыт европейских стран — не менее трёх раз Евразийский союз. Однако даже...
7 августа 2020
Судьба Союзного государства России и Белоруссии. Часть 4: Россия
Глава 10 — За 22 года на уровне Президента России Часть 1 — Введение В строительстве Союзного Государства важен результат, а не процесс. Результат считался-бы положительным, если бы Союзное Государство уже было бы построено. В свою очередь, это открыло бы новые горизонты для новых проектов...
30 июня 2020
Судьба Союзного государства России и Белоруссии. Часть 3: Элиты
Глава 8 — За 22 года на уровне российской элиты Если белорусская правящая элита в описании вполне подходит под разделение её на старую советскую и современную неопределенную, то российскую правящую элиту впору делить на суверенную и внешнеподданную. Формирование современной элиты в России...
29 июня 2020
Судьба Союзного государства России и Белоруссии. Часть 2
Глава 6 — За 22 года на уровне российского народа Путь перехода России и российского народа с советского на либеральный курс развития государства и общества был сложным. На этом пути следует отметить несколько моментов, говорящих сами за себя. Во-первых, большинство российского народа (советского...
28 июня 2020
Судьба Союзного государства России и Белоруссии. Часть 1
Глава 1 — Введение Наши западные оппоненты — структурно хорошо развиты, количественно находятся в подавляющем большинстве, качественно превосходят по силе и интеллекту, а также обладают большими ресурсами и современными технологиями. Всё это, вероятно, путём математического сложения привело их к...
27 июня 2020
Молитва за Беларусь против коронавируса COVID-19
В начале апреля 2020 года белорусы через платформу петиций собрали около 150 000 подписей, адресованных во Всемирную организацию здравоохранения с целью, цитата: «Эта петиция как крик души. Нам срочно нужно ввести карантин. Мы требуем карантина. Мы хотим жить!». Данная петиция размещена по адресу...
8 апреля 2020
Есть ли перспективы белорусского «нейтралитета»?
Государя уважают также, когда он открыто заявляет себя врагом или другом, то есть когда он без колебаний выступает за одного против другого — это всегда лучше, чем стоять в стороне. …И всегда недруг призывает отойти в сторону, тогда как друг зовет открыто выступить за него с оружием в руках...
1 января 2019
Есть ли перспективы белорусского «нейтралитета»?
Государя уважают также, когда он открыто заявляет себя врагом или другом, то есть когда он без колебаний выступает за одного против другого — это всегда лучше, чем стоять в стороне. …И всегда недруг призывает отойти в сторону, тогда как друг зовет открыто выступить за него с оружием в руках...
29 декабря 2018
В Беларуси хотят взять бело-красно-белый флаг под защиту государства
Недавно из СМИ стало известно о том, что депутат парламента Республики Беларусь Анна Канопацкая провела презентацию законопроекта «об использовании и охране бело-красно-белого флага». Мероприятие прошло 14 мая в 18:00 в минской гостинице «Виктория» (г. Минск, пр-т Победителей, д. 59). Следующим...
15 мая 2018
Донецк к 135-летию Якуба Коласа
Практически за две недели до 135-летия со дня рождения Якуба Коласа и 100-летия Великой Октябрьской Революции, 22 октября 2017 года в Донецке министерством культуры ДНР совместно с обществом белорусов «Неман» был организован и проведен торжественный вечер памяти выдающегося советского поэта...
3 ноября 2017
О флаге, Погоне и трёх путях Беларуси
Часть 1. Может ли у Беларуси быть альтернативный флаг? * * * О бело-красно-белом флаге. Впервые в истории бело-красно-белый флаг был изображен в Каталонском Атласе 1375 года как флаг крымско-татарского ханства, и попал он на территорию современной Беларуси вместе с крымскими татарами, которых...
24 сентября 2017
Белосточчина
Этот вопрос возник у меня в связи с памятной датой, 28 июля 1944 года, знаменующей о завершении освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. В этот день был освобождён город Брест, с которого в общественном сознании и началась Великая Отечественная война. Обычно, на этом месте...
28 июля 2015