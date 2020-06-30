Глава 8— За 22 года на уровне российской элиты

СССР

Если белорусская правящая элита в описании вполне подходит под разделение её на старую советскую и современную неопределенную, то российскую правящую элиту впору делить на суверенную и внешнеподданную.

Формирование современной элиты в России происходило намного сложнее, чем в Белоруссии. В данном процессе всё было настолько противоречиво и неоднозначно, что в получившемся «клубке» попросту не найти концов. В этой связи для нахождения отличительных качеств российской элиты, её следует сравнить по ряду критериев с белорусской элитой.

Во-первых, после развала СССР десятикратно умножились варианты попадания в элиту в Белоруссии и стократно в России. Такая значительная разница в многообразии путей формирования элиты обусловлена разницей параметров многонациональной, многорелигиозной, многоуровневой и разноплановой во всех отношениях России и моноэтнической, монорелигиозной, достаточно простой и понятной Белоруссии.

Во-вторых, пути формирования элит имеют еще один отличительный параметр, а именно возможности реализации (широту связей, политический вес, длительность нахождения у власти и так далее). В России возможности реализации не были ничем ограничены, кроме как способностями того, кто во что горазд, в то время как в Белоруссии формирование элит по данному параметру подверглось жёсткому регулированию и ограничению со стороны А. Г. Лукашенко.

Vladimir Rodionov Президент РФ Борис Ельцин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время подписания договора об образовании Союза России и Белоруссии. Россия, Москва

В-третьих, появление после развала СССР свободы слова, действительно, повысило уровень человеческих свобод в России, что, в свою очередь, выразилось возникновением реального плюрализма мнений в элитах и разделением их по убеждениям на разные политические партии, чего не скажешь о Белоруссии. Иначе говоря, повышение уровня человеческих свобод отложилось характерной чертой в современной российской элите.

В-четвёртых, на входе в «плавильные котлы» формирования российской и белорусской элит сыграла свою роль разница в масштабах пространств, ресурсов, средств и так далее, из которых на выходе из этих «котлов» возникали соразмерные по масштабам — угрозы, проблемы и задачи, которые необходимо было решать. То есть существенным отличием между российской и белорусской элитами является разница в масштабности задач и, соответственно, способности их решать.

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В формировании российской элиты следует выделить две прошедшие волны. Первая волна пришлась на временной период с 1991 по 2000 год и сформировала «постсоветскую элиту». Вторая волна пришлась на временной период с 2000 по 2020 год и сформировала «современную элиту». Из чего следует, что сейчас мы находимся на пороге третьей волны формирования элиты, с подходящим для неё названием — «новая элита».

Символическим триггером третьей волны формирования российской элиты следует считать обращение В. В. Путина к Федеральному собранию в январе 2020 года. В данном обращении В. В. Путин фактически объявил о начале процессов по «суверенизации государства» и «национализации элит». Таким образом, третья волна должна существенно обновить не только и не просто состав элиты, но главным образом её предназначение.

Первая волна формирования российской элиты характерна тем, что элита в ней была «завязана» на деньги, которые являлись для неё главной целью. Вторая волна формирования российской элиты характерна тем, что деньги стали уже не столько главной целью, сколько средством для достижения целей, разнообразие которых увеличилось.

Борис Березовский

Естественным образом, изменился и характер действий российской элиты, если в первую волну представители российской элиты стремились побольше всего под себя «заграбастать», то уже на второй волне произошло «насыщение» и, соответственно, приоритетом стало сохранение и приумножение добытого капитала.

Для новой российской элиты, сформированной третьей волной, понимание денег должно занять своё третьестепенное место в иерархии человеческих, общественных и государственных ценностей, соответственно, сами деньги должны быть вытеснены другими возможностями в средствах достижения целей, разнообразие которых, в свою очередь, должно упорядочиться и выстроиться по масштабу и значимости.

Однако главное в этом следующее — «новая элита» третьей волны должна наполниться по содержанию новой идеологией и совершить принципиальный переход от действования в интересах самой себя к действованию в интересах прежде всего народа, государства и Союза государств. Этим и запомниться в будущей истории. Однако всему своё время, поэтому далее продолжим без забегания вперёд, а по порядку…

* * *

К развалу СССР привела определенная часть советского руководства, которая после самого развала оказалась у руля новой России и, соответственно, стала постсоветской российской элитой. Иначе как предателями их назвать нельзя. В свою очередь, данную категорию следует разделить на осознанных врагов народа и на неосознанных, то есть участвовавших в процессе, не зная того, что творят, проще говоря, на полезных предателям дураков.

С появлением после развала СССР частной собственности фактически началось разграбление всех союзных республик на местах и в первую очередь самой России. Соответственно, кто больше смог своровать, у того было больше шансов попасть в элиту. Патриотической части советского руководства, проигравшей предателям, ничего не оставалось, как принять новые правила игры и также принять участие в разграблении страны. В этой связи появилась ещё одна категория российской элиты — воры, которые, в свою очередь, разделились на «хороших», то есть патриотических (своеобразных «Робин-Гудов») и на «плохих», то есть всех остальных (обыкновенных).

Анатолий Чубайс и Егор Гайдар на обсуждении депутатами плана экономических реформ

Таким образом, первой волной формирования российской элиты следует обозначить период с момента развала СССР и до прихода Владимира Владимировича Путина к власти. В российской элите, сформированной первой волной, следует выделить четыре категории, а именно — предатели, полезные предателям дураки, «хорошие» воры и «плохие» воры. С пониманием, что так же, как у правил формирования элиты, так и у каждой из её категорий могли быть свои исключения. Иначе не стал бы возможным переход ко второй волне.

С приходом В. В. Путина к власти начался перехват управления государством с внешнего на суверенное. Это, в свою очередь, стало основой для второй волны формирования современной российской элиты. Вторую волну также можно назвать переформатированием сложившихся категорий до 2000 года в новые категории по новым правилам. Из которых следует выделить четыре основных категории по убеждениям.

Просоветская часть российской элиты(примерно ¼ представителей) — представляет собой сторонников суверенного курса развития России — за восстановление Советского Союза, с переходом от капиталистического к социалистическому строю.

Большое видится издалека. Поэтому, чем дальше мы отходим по времени от СССР, тем яснее начинаем понимать, какую страну потеряли. В этой связи данную часть современной российской элиты следует считать не только органически, но и духовно неделимой частью русского народа, и вместе с ним разделяющую горечь поражения.

Перехват управления государством с внешнего на суверенное — это результат, который достигается не по щелчку пальцев. За этим стоит многолетний кропотливый труд с риском для жизни. При том, что даже с учётом перехваченного управления, само государство всё ещё не обладает должным суверенитетом, который был утрачен с развалом СССР.

Благодаря пониманию того, что внутренняя политика постсоветской России является следствием внешнего управления, выстроились правильные приоритеты и способы в решении этой проблемы. А именно: в первую очередь нужно было возвратить суверенитет в управлении, и сделать это через внешнюю политику. По ходу достижения данной, ещё не конечной цели, стало обращение части правящей элиты к советскому опыту решения вопросов на международном уровне.

Решительные действия военно-политического руководства России на международном уровне, а именно — принуждение к миру Грузии, возврат Крыма, взятие под защиту Донбасса, сирийская кампания и другие, открыли удивительную формулу — рост экономической мощи России, включая рост цены за нефтяной баррель и так далее, зависит в большей степени не от деятельности Министерства экономики (по-прежнему подчинённого в большей степени международным финансовым институтам), а от успешных действий Министерства обороны и силового блока (представляющего собой авангард суверенной группы).

Вероятно, всё вместе привело представителей данной части российской элиты к ясному пониманию необходимости реванша за развал СССР. Благодаря этому сформировалось наиболее подходящее для них название — реваншисты.

В качестве рекомендации по работе с данной частью элиты — путь реваншистов к своей цели всегда будет длиннее и труднее, потому что они его начинают не с ровного места, а из глубокой ямы прошлых поражений. Тот же путь, если его начинать с ровного места, будет короче и легче. Именно эта аллегорическая разница в длине пути отличает обычных людей от реваншистов. Иначе говоря, разница в длине пути отличает людей «короткой воли» от людей «длинной воли» (согласно определению Л. Н. Гумилёва). Таким образом, следует уяснить, что только реваншисты, или люди «длинной воли», способны обеспечить достижение цели и жизнестойкость государства, даже в проигранных обстоятельствах. Поэтому именно с них должно начаться перерождение нашего Отечества.

Цитата из видео Снятие флага СССР с кремля(antichnost .t) Момент снятие флага СССР с кремля. 1991

Проимперская часть российской элиты(примерно ¼ представителей) — представляет собой сторонников суверенного курса развития России — за сохранение сложившегося капиталистического строя.

За время, прошедшее после развала СССР, из России на Запад было вывезено, по некоторым оценкам, (по меньшей мере) несколько триллионов долларов. Однако спустя некоторое время возникла проблема — грабители России не всегда, а то и вовсе не могли воспользоваться награбленными деньгами, они выезжали в западные страны на ПМЖ, однако умирали естественной и неестественной смертью либо не могли доказать, что награбленное принадлежит им и так далее.

То есть грабители России, вывозя триллионы долларов на Запад, использовались самим Западом, говоря на «сленге» элиты 90-х, как «дойные коровы», которых, когда они становились ненужными, «съедали». Что, в свою очередь, и, вероятно, в большей степени повлияло на формирование «суверенного» мировоззрения среди данной части элиты.

Таким образом, самостоятельное управление государством открыло закономерную истину, собственно благодаря суверенитету — прибыль новой российской элиты увеличилась. Соответственно, чтобы сохранить и приумножить богатства, следует придерживаться суверенного курса.

Вместе с этим любая система имеет свои преимущества и недостатки. В Советском Союзе в большей степени результатами трудов всей страны пользовался весь народ. В современной России благами в основном пользуется элита общества и государства.

Перераспределение благ от народа в пользу элит обусловлено переходом с советского социалистического на современный капиталистический курс развития страны. Данный переход был достаточно болезненным для народа и государства. Логично предположить, что обратный переход будет не менее болезненным для страны и в данном случае, безусловно, для самой элиты.

Вероятно, всё вместе привело данную часть российской элиты к пониманию необходимости сохранения капиталистического строя, но при этом с продолжением развития суверенного курса государства.

Однако в этом кроется недоразумение, которое заключается в том, что капитализм для России может быть суверенным — это в принципе невозможно потому, что идеологический, физический и исторический центр капитализма находится на Западе.

Данное недоразумение российской элиты говорит о её представителях как о людях «короткой воли» (согласно определению Л. Н. Гумилёва) и не очень далёких взглядов.

В качестве рекомендации по работе с данной частью элиты — следует привести её к пониманию того, что суверенный курс Российского государства может быть основан на социалистическом или коммунистическом государственном строе с идеологическим, физическим и историческим центром в самой России, а никак не на Западе. В случае если всё же продолжить суверенный курс Российского государства с опорой на капиталистической строй, то на этом пути следует отказаться от любого влияния Запада. А именно: отказаться от использования доллара и других валют в пользу суверенной валюты (экономически принудить США и другие западные страны рассчитываться в российских рублях), создать собственную идеологию, альтернативную западной, интеллектуально превосходящую идеи капитализма и индивидуализма, и так далее. Реализация любого из этих вариантов будет означать для людей «короткой воли» их становление в качестве людей «длинной воли», а значит, и становление самой России в качестве долгого государства.

ИА REGNUM Рубль и доллар

Проденежная часть российской элиты(примерно ¼ представителей) — представляет собой воров, внешнеподданных западных метрополий, агентов влияния коллективного Запада — за сохранение сложившегося капиталистического строя.

Сама по себе тема воровства достаточно обширная и глубокая, вряд ли её изложение можно уместить в целую книгу. Поэтому в рамках данной главы следует ограничиться лишь описанием некоторых моментов.

На протяжении всей истории во всех странах мира воровство как социальное явление и, соответственно, воры как социальный класс были практически везде и всегда, и, вероятно, будут везде и всегда. Разные исторические периоды, общественные уклады и государственные строи вместе с другими обстоятельствами по-разному влияют на формирование среды для воровства, делая её более или менее благоприятной для воров.

Так, например, несмотря на высокий уровень жандармерии и одновременно нищенское существование значительных слоев населения, потребность в выживании будет подталкивать большинство людей к занятию воровством; либо иначе, благодаря высокому уровню моральных устоев в обществе и одновременно наличию возможности трудиться и получать достойное вознаграждение за труд, будут сдерживать людей заниматься воровством; и так далее.

Капиталистический строй жёстче делит общество на сословия по распределению капитала, а именно: на господствующий класс капиталистов и на угнетённые классы трудового народа, стравливая их пассионарность промежуточными классами мелкой буржуазии. Соответственно, практически всё скопление капитала будет находиться в руках господствующего класса капиталистов. А где много богатств, там больше соблазнов его своровать.

При этом следует понимать, что капиталистический строй существенно расширил и трансформировал само понятие воровства, создал для него множество завуалированных и даже опосредованных инструментов и способов, размыл форму и содержание этого явления, однако не изменил его глубинной сути — присвоение чужого.

Коллективизм является основой социалистического строя, одним из принципов которого принято считать — «от каждого — по способностям, каждому — по труду». Данный принцип был внесён и использовался в Конституции СССР 1936 года и 1977 года.

Индивидуализм является основой капиталистического строя, наиболее соответствующим принципом которого принято считать — «всё для меня, ничего от меня». Данный принцип указывает на образ мышления воров.

Западный или либеральный курс развития современной России направлен на подавление коллективизма и на формирование индивидуализма в обществе. Соответственно, с целью подавления среди граждан настроений за восстановление СССР и внедрения в народ западных ценностей, ведущих к западной метрополии.

Таким образом, капиталистический строй, либеральный курс, западные ценности, индивидуализм и другие комплементарные параметры общественного и государственного устоев в современной России формируют благоприятную среду для занятия воровством.

Уровень элиты благодаря тому, что создаёт дополнительные условия для воров, через эшелонированную правовую защиту, предоставление больших возможностей, привилегий, преференций и так далее, также является для них притягательным местом сборища.

Вместе с этим у данной части российской элиты есть то, что нужно коллективному Западу — доступ к управлению государством.

В этой связи у коллективного Запада есть то, что нужно данной части российской элиты — обеспечение сохранности украденных и вывезенных из России богатств и вслед за этим, в случае необходимости, предоставление ворам политического убежища.

Таким образом, уровень элиты может трансформироваться в своеобразный рынок государственных возможностей, политики и суверенитета, которые можно обменять на деньги западных покупателей. Соответственно, данная часть современной российской элиты способна трансформироваться из обычных воров в разных барыг и тому подобное.

Дополнительно необходимо отметить, что в природе каждого человека заложены инстинкты самосохранения и адаптации к угрозам уничтожения. Воры такие же люди, как и все остальные, но ввиду системного занятия опасным делом у них, должно быть, эти качества развиты выше среднего. Поэтому, чем длительнее их нахождение на уровне элиты, тем лучше они приспосабливаются к выживанию, прикрываясь разными формами, от патриотизма до высокой морали.

Однако постольку, поскольку воры тоже люди, то и им не чуждо ничего человеческое, а значит, они могут изменить своё мышление в соответствии с высокими моральными и нравственными принципами и, таким образом, исправить свои недостатки.

В качестве рекомендации по работе с данной частью элиты — следует для начала понять, что полностью искоренить воровство, как одно из проявлений человеческой природы, не удастся, но к этому нужно стремиться. Что касается искоренения воров в российской элите, то тут необходимо бить по благоприятной среде для них. То есть по капиталистическому строю, либеральному курсу, индивидуалистическим устоям общества. Создание неблагоприятной среды для воров должно вынудить их покинуть уровень элиты или исправиться.

Виктор Дени. Капитал. 1920

Прозападная часть российской элиты(примерно ¼ представителей) — представляет собой предателей, внешнеподданных западных метрополий, агентов влияния коллективного Запада, которые радеют — за продолжение сложившегося капиталистического строя, за подчинение западным финансовым институтам, за приоритет международного права над суверенным и т. д.

В средние века, в то время, когда русские княжества находились в стадии феодальной раздробленности и междоусобных войн, с юго-востока на Русь волнами накатывались татаро-монгольские нашествия, с юго-запада на Евразию стала усиливать свой натиск Османская империя.

Османские войска вели захватнические войны в Грузии, Армении, на Кавказе, на Балканах, а также на территории современной Украины. В этой связи захватчики применяли по отношению к ряду евразийских народов, в том числе и к славянам, изуверскую «технологию» — детей бедняков, то есть из нижних слоёв населения на завоёванных территориях, брали в рабство, воспитывали у них ненависть к своим соплеменникам, беспрекословное подчинение новым хозяевам и с опорой на такое воспитание создавали из них к моменту взросления свирепых воинов — известных всему миру как янычары.

Вместе с этим детей князей и аристократии, то есть из верхних слоёв общества на подконтрольных территориях, османские правители отрывали от родителей и приближали к себе, несколько смещали акценты в воспитании, военную подготовку заменяли гуманитарной и так далее, в итоге создавали из них к моменту взросления своих ставленников для управления их бывшими родными землями, а теперь новыми османскими колониями. Формально за ними не закрепилось название низших сословий ввиду ряда понятных отличий, однако по содержанию их также следует считать (политическими) янычарами.

Бывшие собратья, сородичи, соплеменники, столкнувшись однажды с янычарами, родными по происхождению и зверьми по сути, если, конечно, оставались живы, то навсегда сохраняли о них ненавистные впечатления. Бывало, пленённые славянские женщины, подвергшиеся жестокому насилию, возвращались назад в родную землю, продолжали как-то жить, рожать, воспитывать детей и вольно или невольно переносили на них свои испытанные страдания. Бывало, сами янычары возвращались в места, откуда были родом и оседали в них жить. Бывало по-разному — пути Господни неисповедимы.

Однако любая сопричастность с янычарами, через самые яркие от жестокости и глубокие по трагедии впечатления, восприятие, сочувствие, ассимиляцию, телегонию и тому подобное, зародилось в наших предках славянах, в тёмных областях души, на уровне генокода — самобытным зерном.

«Янычарское зерно», передаваясь от поколения к поколению, от эпицентра на территории современной Украины, постепенно распространилось географически на всю территорию расселения нашего русского племени и восточных славян — русских, белорусов, украинцев.

Со временем это «зерно» утратило свои исторические связи и некоторые другие параметры, но в то же время из века в век усиливалось новыми волнами проявлений и в итоге выкристаллизовалось до своей главной сути, состоящей из двух частей — во-первых, услужливости инородным хозяевам и, во-вторых, ненависти к своему народу, своему племени, себе подобным.

Данное «зерно», посеянное в наших предках, в наши дни проросло «плодовитым деревом» и стало уже для нас современных, сложившимся характерным качеством, отличающим наш народ от других на Земле.

Где еще найти такие нации, этносы, племена, представители которых так ненавидели бы себе подобных, как ненавидят на уровнях нации, этноса, племени — сами себя и друг друга — белорусы, россияне, украинцы, разные по национальности, но одного русского племени и одного восточнославянского субэтноса?!

В качестве примера нужно обратить внимание на современных российских либералов, белорусских националистов или украинских неонацистов. Особенно считающих себя представителями высших сословий, то есть элиты общества и государства.

Вместе с этим следует отметить, что наличие у нас «ненавистнического к самим себе» качества, также со временем выработало по отношению к нему иммунный ответ в виде взаимопомощи, сплочённости, самопожертвования и других подобных качеств. При этом данные положительные качества проявляются в белорусах, великорусах (россиянах), новорусах (бывших украинцах), во всём нашем русском племени и славянском этносе, согласно гиперкомпенсации, зачастую многократно сильнее, чем «ненавистнические» качества. В подтверждение этого существует множество примеров исторических событий и целых исторических периодов, которые характеризуются царящими в них миром и дружбой среди народов, но также достаточно и антипримеров этого. Понимание своих недостатков, делает нас вооруженными против них для исправления. Поэтому вне зависимости от того, что было в прошлом, наша задача работать над совершенствованием себя в будущем.

С пониманием, что наличие «ненавистнического» качества, в принципе, не должно руководить человеком, однако благодаря или вопреки, осознанно или неосознанно, так или иначе, бывает, что оно оказывает влияние (предрасположение) на сделанный свободной волей, голосом разума и зовом сердца — выбор в жизни человека и, таким образом, превращает носителей этого качества в современных «янычар».

В этой связи данное в нас «ненавистническое к самим себе» качество ищет перспективную возможность для максимальной реализации. То есть когда обозначают себя могущественные силы, имеющие намерения, направленные против нашего народа или государства, то «ненавистническое» качество с этой же целью пробуждается и предрасполагает своего носителя осознанно или неосознанно присоединиться к этим враждебным силам.

Настоящее время характерно тем, что коллективный Запад враждебно настроен к России и русским, ведёт активную антирусскую пропаганду по всему миру и действует злонамеренно в этом ключе.

Соответственно, представители данной части российской элиты характеризуются тем, что являются не просто носителями «ненавистнического» или «янычарского» по отношению к «своему» народу и России качества, но оно настолько завладело ими, что стало для них настоящим смыслом жизни.

Таким образом, данная часть элиты осознанно или неосознанно фактически присоединилась к враждебным силам Запада и действует в его интересах.

Вместе с этим подобно тому, что «янычарское» зерно является дремлющим до поры в своих носителях, так же и для большинства представителей данной части элиты наиболее подходящим названием является «спящие», постольку, поскольку они ждут своего времени пробуждения и реализации своей животной ненависти к русскому народу и России.

В качестве рекомендации по работе с данной частью элиты — следует отметить, что уничтожить «ненавистническое» качество в людях возможно только двумя способами, во-первых, уничтожением самих носителей этого качества, но тогда велика вероятность перенять данное качество самим себе, что отложится скрытой угрозой до нового витка, и, во-вторых, путём изжития, выдворения и забвения носителей «ненавистнического» качества за пределы элиты, народа и государства, что является более эффективным и гуманным.

Дарья Антонова ИА REGNUM Эльвира Набиуллина, Алексей Кудрин и Антон Силуанов

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Таким образом, следует отметить, что если строительство Союзного государства России и Белоруссии в большей степени зависит от решений на уровне президентов двух стран, то попытки взаимодействия и интеграции России и Украины в большей степени предпринимались на уровне российской и украинской элит.

В этой связи оформление украинского пути в Европу после майдана в 2014 году показало всю несостоятельность, а может, и вредоносность подходов российской элиты договориться со своими украинскими «коллегами» о сближении стран по барыжным схемам. Иначе говоря, «барыги» на своём уровне попросту не способны решать такие вопросы.

Очевидно, что «пробуксовка» или даже саботаж строительства Союзного государства также происходит по вине элит. В большей степени это заметно со стороны России. Всё дело в том, что Белоруссия, со своей стороны, вступает в союзные отношения с «прицепом» расширенного социального обеспечения белорусского народа.

Согласно логике равноправного союза, социальные пакеты российского и белорусского народов подлежат уравниванию. В случае принятия логики неравноправного союза, Белоруссия сохранит социальную ответственность перед своим народом, в то время как российский народ будет иметь меньшее обеспечение в социальной сфере.

Данная социальная рознь, установленная «верхами», повлечёт за собой взаимную раздражённость на уровне «низов» между белорусским и российским народами. В этой связи неравноправный союз будет нести больше вреда, чем его отсутствие. Таким образом, единственно правильной основой Союзного государства России и Белоруссии должны быть равноправные и справедливые отношения.

То есть либо придётся понизить уровень социального обеспечения белорусского народа до уровня российского народа, что с большой вероятностью вызовет в Белоруссии народные волнения и усилит аналогичные социальные возмущения в России. Либо, наоборот, придётся повысить уровень жизни российского народа до уровня белорусского народа, социальное обеспечение которого более-менее сохранилось ещё с советских времён.

ИА REGNUM Пикет приуроченный ко Дню единения народов России и Белоруссии

Понятное дело, что современной российской элите в союзных отношениях не нужен социальный «прицеп» ответственности перед народом Белоруссии. И тем более та её часть, которая «помешана» на деньгах, не собирается повышать уровень благосостояния российского народа, потому что это напрямую снизит благосостояние её самой. Поэтому российская элита будет всячески пытаться «забуксовать» создание равноправного союза.

Вместе с этим та часть российской элиты, которая является агентами влияния коллективного Запада, будет стараться любым способом саботировать создание Союзного государства России и Белоруссии в любой перспективной форме, потому что любое укрупнение и укрепление двух братских народов и государств противоречит интересам западных метрополий.

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Самые главные в жизни вещи — это не вещи. В этой связи необходимо разобраться с тем, что же тогда является для человека главным в жизни. Очевидно, это ценности, имеющие определенное значение для человека, общества и государства, которые далее разделим на три основных категории по их типу.

Во-первых, главными ценностями в жизни являются те, которые нельзя купить за деньги и заработать одними лишь физическими и интеллектуальными усилиями. К этой категории следует отнести высокие морально-нравственные принципы, вырабатываемые во взаимодействии с микро-макро-космосом человека и ведущие его к просветлению в духовном плане. Это является главным приоритетом для человека.

Во-вторых, жизненно важными ценностями являются те, которые нельзя купить за деньги или материальные средства. К этой категории следует отнести волевые усилия, формирующие мужество, храбрость, отвагу и так далее, вырабатываемые в основном во взаимодействии с внешней средой и ведущие человека к достижениям в физическом и интеллектуальном плане. Это является вторым по значимости приоритетом для человека.

В-третьих, универсальными ценностями, пока принято считать деньги. За деньги в рамках нашей цивилизации можно приобрести практически всё, в частности ощущение сытости, тепла, комфорта и так далее. При этом в плане потребностей человека приобретение благ осуществимо без особых его духовных, физических и интеллектуальных усилий. Поэтому деньги ведут к духовной, физической и интеллектуальной деградации личности.

Борис Кустодиев. Купец, считающий деньги (фрагмент). 1918

За деньги нельзя купить свою жизнь у голодного льва при встрече с ним в дикой природе один на один. За деньги нельзя купить победу в войне, разве только «бумажный мир» — и то ненадолго. За деньги нельзя купить любовь женщины, иначе это будет проституция. Таким образом, деньги не могут и не должны быть приоритетом для человека.

Формирование элиты должно происходить на основе отбора людей по трём основным принципам. Согласно первому принципу, элитой может стать человек, достигший высоких значений исходя из вышеизложенной системы ценностей. Согласно второму принципу, он должен обладать приоритетами в этой системе. Согласно третьему принципу, достижения человека должны иметь значение в масштабе не столько для него самого, сколько для общества и государства.

Люди, сколотившие огромные богатства либо «завязанные» на категории денег, по определению не могут быть элитой общества и государства, постольку, поскольку деньги являются лишь третьестепенной ценностью в жизни человека, общества и государства. В случае если элитой общества и государства становятся представители «денежной» категории, то такое общество и государство рано или поздно обречено прийти в упадок.

В современной России правящей элитой в большей степени являются люди как раз «завязанные» на деньгах. Вместе с этим такое положение дел не является удивительным, а является закономерным, ввиду того что сама современная Россия является капиталистическим государством. Это значит, что при таком раскладе российские народ, общество и государство ждёт неминуемая деградация.

В качестве общей рекомендации по работе на данном уровне — на третьей волне, следует пересобрать новую российскую и белорусскую элиты в строгом соответствии с вышеизложенными принципами их формирования, а именно: исходя из системы ценностей, приоритетов в ней и масштаба значений. Естественным образом, в перспективе это снимет на уровне элит все проблемы в создании Союзного государства России и Белоруссии.

Глава 9 — За 22 года на уровне белорусской элиты

Согласно классическому определению, элита — это совокупность людей, занимающих высокое положение в обществе, руководящие должности в управлении государством, союзом государств. Элита представляет собой устойчивую общность с глубокими связями входящих в неё людей, имеющих общие интересы и доступ к рычагам реальной власти и экономике. Всякая элита осуществляет функции управления социумом, а также регламентирует выработку новых моделей (стереотипов) поведения в условиях смены парадигм общественной жизни, чтобы адаптироваться к неожиданным изменениям в окружающей среде либо в этническом ландшафте. При этом структурно элита может быть открытой для влияния извне («власть демократии») или же оказаться полностью закрытой от постороннего вмешательства («авторитарное общество»). Если с понятием элиты есть ясность, то с её категориями, составом и принципами формирования следует разобраться отдельно, всё сильно изменилось вместе со временем.

President.gov.by Александр Лукашенко провел совещание по актуальным вопросам экономики. 21 мая 2019 года

В Советском Союзе элита общества формировалась в основном — снизу вверх, благодаря своим боевым, трудовым, научным, творческим, спортивным заслугам и достижениям перед партией, народом и государством. Тогда как с развалом СССР и переходом от социалистического строя к капиталистическому, элита общества стала формироваться в духе времени любыми способами, в жёсткой конкурентной борьбе, благодаря личным качествам, связям и деньгам. Но главным проходным билетом в новую белорусскую элиту стало одобрение главы государства, необязательно напрямую, а скорее через социальные институты, сложившиеся с ходом времени в общественные устои. Иначе говоря, инициация белорусской элиты стала происходить — сверху вниз. В наши дни белорусская элита включает в себя пока ещё две формации — советскую и современную; с пониманием, что с течением времени и естественным образом старые формации уходят, а на их место приходят новые.

Пример элиты общества, сформированной снизу вверх, — Владимир Семёнович Высоцкий, как бы он нравился или не нравился руководству страны, он не был под запретом и мог свободно реализовываться как исполнитель в рамках устоев государства и того времени в котором жил, что также говорит и об уровне человеческих свобод в СССР. Современный пример формирования элиты сверху вниз, говорит о другом — так, например, легендарный боец Виталий Гурков, известный исполнитель Сергей Михалок, нобелевский лауреат Светлана Алексиевич из-за своей нелояльности к А. Г. Лукашенко, не были им одобрены и не стали элитой. При этом сложность определения и обстоятельств заключается в том, что данные современные деятели, находясь, вероятно, в смуте, выражают свои взгляды под бело-красно-белым флагом белорусских полицаев времён Великой Священной Отечественной войны (1941−1945 гг). С этого ракурса, какими бы выдающимися они ни были, белорусской элитой они не должны быть по определению, и тогда инициация или запрет сверху вниз вполне оправдан. Однако ещё одна сложность в том, что сам А. Г. Лукашенко не имеет доверия у народа и поэтому в этом вопросе не является авторитетом.

Естественно, ни к каким рычагам управления государством или финансовым потокам белорусская элита общества не допущена. Максимум, что дозволено, это собирать «крохи со стола». Её функция заключается в том, чтобы выражать свою лояльность по отношению к А. Г. Лукашенко и в качестве обратной связи, используя свой общественный авторитет, проводить через себя до низов общества правильность политического курса.

В Белоруссии, как и в любом капиталистическом государстве, в правящую элиту стремится попасть буржуазный класс. Правда, это у него не очень получается. Да и речь, скорее, не о попадании в элиту, а о приближении или отдалении от А. Г. Лукашенко. Функция бизнеса заключается в обеспечении «социальной ответственности перед государством» и в качестве обратной связи продлении возможности заниматься своим делом. Шаг влево или вправо в основном заканчивается отдалением.

Формирование правящей элиты Белоруссии сложнее, чем элиты общества. Всё потому, что в одном ряду можно встретить силовиков, совершивших подвиг, спортсменов, завоевавших награды, депутатов 20 лет отроду — со статусом «Мисс Беларусь», а также банкиров — «героев Беларуси», и чем дальше этот список, тем он разнообразнее. Но в данной главе мы будем стараться придерживаться только классовых категорий.

Правящая элита Белоруссии в основном сформировалась и формируется из класса государственных служащих, который сохранил все традиции, механизмы и этапы карьерного роста с советского времени и, безусловно, в своём большинстве представляет собой людей с безупречной выслугой, высокими профессиональными навыками и управленческим опытом. При этом следует отметить, что акцент делается на крепких хозяйственников.

Пресс-служба правительства Белоруссииъ Заседание президиума Совета министров Белоруссии

Переход руководителя с уровня государственной службы на уровень правящей элиты может быть обусловлен как минимум одним из трёх критериев отбора:

Служащий должен обладать высокими качествами, авторитетом и опытом в своей профессиональной сфере.

Не иметь никаких идеологических взглядов, политических амбиций и в принципе возможности конкурировать за пост главы государства. Под этим следует понимать, согласно статье 80 Конституции Республики Беларусь — «Президентом может быть избран гражданин Республики Беларусь по рождению, не моложе 35 лет, обладающий избирательным правом и постоянно проживающий в Республике Беларусь не менее десяти лет непосредственно перед выборами». Таким образом, все граждане Республики Беларусь, которые родились за её пределами, при этом отдали свою жизнь служению Белоруссии — не имеют возможности стать главой государства, соответственно, не могут составлять в этом конкуренции А. Г. Лукашенко, и значит, являются подходящими по данному критерию отбора.

Обладать верноподданными качествами либо быть отобранным по другим личным критериям А. Г. Лукашенко. В качестве примера следует привести обращение в присутствии государственных СМИ одного из высоких чиновников к А. Г. Лукашенко — «Вы чуть выше Бога», и, таким образом, получившим одобрение со стороны последнего на вхождение в современную белорусскую правящую элиту. При этом следует понимать, что у изложенных правил могут быть исключения.

Полтора из трёх критериев данного отбора в элиту в большей степени соответствуют вождизму, то есть системе управления государством, во главе которого находится всеми признанный вождь. Однако А. Г. Лукашенко не является вождём народа, а является по факту президентом страны. В этой связи видится определённое несоответствие между формой и содержанием системы управления белорусским государством. Более подробно данный момент разберём в отдельной главе.

Для того чтобы одни представители правящей элиты не набрали большего влияния на местах, регулярно проводится перетасовка кадров. Другим выставляются дополнительные требования или условия от А. Г. Лукашенко, и в случае их невыполнения представителей правящей элиты выводят из управления государством. Третьи пропадают без вести.

Глава любого государства в идеале должен быть лучшим из народа, по крайней мере лучшим из руководителей, и подтягивать до своего высокого уровня развития личности и профессиональных качеств за собой остальных. Особенность правящей элиты Белоруссии заключается в том, что её представители не должны казаться выше уровня личности А. Г. Лукашенко, если это начинает проявляться, они задвигаются. Так, например, как это произошло с С. С. Сидорским, В. А. Мацкевичем, О. А. Божелко, Л. Т. Ериным, У. Р. Латыповым, В. В. Ермошиным, В. Г. Рахманько, А. П. Войтовичем и многими другими.

Kremlin.ru Александр Лукашенко и Владимир Путин

Отдельной категорией следует выделить ЦИК и медийно-экспертное сообщество. ЦИК технически обеспечивает проведение выборов А. Г. Лукашенко в качестве главы государства, а медийно-экспертное сообщество обеспечивает снятие всех сомнений в правильности всей системы. При огромных стараниях и важности выполняемых функций данные категории никак не относятся к правящей элите. Они только обслуга.

Статус обслуги можно сравнить с ямой, которую вольно или невольно вырыли старатели сами себе в прошлом. В Белоруссии история с этой ямой ещё не закончена. В этой связи от самих старателей зависит, станет ли вырытая яма, в которой они очутились, — для народа отхожим местом, а для них погребальным либо они смогут своими обратными действиями из неё всё же выбраться в будущем. Но пока следует продолжить о делах нынешних.

Вероятно, все в мире уже знают, как в Белоруссии проходят выборы, поэтому комментарии здесь излишни. Но ещё не многие понимают, кто или что такое А. Г. Лукашенко. О нём мы поговорим отдельно в соответствующем разделе, в этой главе на примере его медийно-экспертной обслуги рассмотрим лишь значение данной категории. Тут всё без интриг, работает старое правило — короля делает его свита, с поправкой на местный колорит — Белоруссия это не королевство и свита в ней не свита, а обслуга.

Обслуга как класс была и, вероятнее всего, будет всегда. Сферы деятельности и специфика задач для данного класса могут быть разными, но зачастую это выполнение чистой по форме, но «грязной работы» по сути. Во время оккупации Белоруссии немецко-фашистскими захватчиками представители данного класса работали в немецкой администрации, служили в отрядах фашистской полиции и так далее. Того же самого следует от них ожидать и в будущем, тогда, например, когда войска НАТО придут на наши земли, оккупантов представители обслуживающего класса так же, как их предшественники, будут встречать с цветами.

В наши дни, в преддверии юбилея Союзного государства 8 декабря 2019 года, А. Г. Лукашенко выступил с обращением о том, что Отечественная война 1812 года, Первая мировая 1914−1918 годов, Великая Октябрьская социалистическая революция 1917 года и Великая Отечественная война 1941−1945 годов — не наши войны и не наши события (то есть не белорусского народа). Данные глумливые по смыслу и ненавистнические по сути в отношении белорусского народа высказывания возмутили общественность.

Фашисты с националистическим лицом и идеологические последователи полицаев этому сильно обрадовались, ведь он выразил их давнюю позицию. В то же время белорусский народ ещё сильнее сжал зубы. Нет необходимости разбираться в сказанном, А. Г. Лукашенко достаточно предсказуем, он многократно ещё переиначит свои слова и обвинит всех в том, что его неправильно поняли. Чтобы ни было сказано, он делает своё дело, вносит смуту в народ для разделения его на части с тем, чтобы им было легче управлять.

President.gov.by Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с активом Минской области

В этой связи медийно-экспертная обслуга А. Г. Лукашенко в лице Дмитрия Семченко, ведущего программы «Будет дополнено» на телеканале ОНТ, в эфире 5 ноября 2019 года с твёрдой уверенностью и подобострастием вдоль и поперёк разъяснила зрителям «правильность» слов А. Г. Лукашенко. Ряд комментариев (если их ещё не удалили) к данному видео телеканала ОНТ на «Ютубе», наиболее точно выражают мнение людей — «Геббельс отдыхает» и «расплата неизбежна».

Белорусская элита является органически неделимой частью народа. Поэтому так же, как и народ, её следует разделить на категории по убеждениям и подсветить её проблемы с целью их исправления.

Большая часть белорусской элиты(примерно ½ представителей) — соответствует неопределённому классу «многовекторных».

Данная часть элиты развилась практически из незначительной части, в основном через замещение старой советской элиты новыми кадрами. Это началось с приходом А. Г. Лукашенко к власти, постепенно продолжалось на протяжении длительного времени его правления, и к концу этого периода в наши дни, белорусская элита практически полностью обновилась и выстроилась в рамках созданной им системы.

В итоге представители большей части элиты, при строительстве Союзного государства, подражают стилю управления А. Г. Лукашенко и, таким образом, перенимают себе «многовекторность» как качество личности. Суть «многовекторности» таких деятелей можно выразить народным замечанием — «и нашим и вашим, и споём и спляшем» либо, как пел про таких В. С. Высоцкий, — «И не друг, и не враг, а так». Создание Союза, с участием «многовекторных» предполагает постоянные склоки, ревизию отношений и шантаж на предмет их разворота на Запад. Таким образом, будущее Союза становится нестабильным и неопределённым.

В качестве рекомендации по работе с данной частью элиты — ничего не сделаешь, представители класса «многовекторных» недоговороспособны, а, если договор с ними состоится, его исполнение будет зависеть от новых ветров. Данный класс в интересах, прежде всего, Белоруссии остаётся только перевоспитывать или переформатировать, чтобы от него не осталось даже духа.

Средняя часть белорусской элиты(примерно 1/3 представителей) — является скрытыми сторонниками Русского мира. Именно данная часть на старте строительства Союзного государства, при поддержке большинства белорусского народа, привела А. Г. Лукашенко к власти, а затем вложилась всеми своими силами и средствами в укрепление его власти для того, чтобы он выполнил возложенные на него обязательства и свои обещания.

Следует также отметить, что в начале этого пути сторонники Русского мира и создания Союзного государства в белорусской правящей элите не скрывали своих взглядов и представляли собой большую её часть, но к нынешнему времени уменьшились до средней части.

Личность А. Г. Лукашенко не является государствообразующей, при этом сама должность главы государства является высшим, представительным, законодательным и исполнительным органом власти Республики Беларусь. Однако, с ходом долгого времени, многим стало казаться, что одно неотделимо от другого. Таким образом, правящая элита патриотических взглядов, невольно служа А. Г. Лукашенко, видит в этом — служение государству, а в служении государству не видит — служения личным интересам личности А. Г. Лукашенко в должности главы государства.

Такое восприятие является для народа, элиты и государства опасным заблуждением, от которого необходимо избавиться. А. Г. Лукашенко существует отдельно от народа, он сам это выражает в своих действиях и высказываниях на протяжении длительного времени, в частности «о не наших войнах». Поэтому, не являясь частью белорусского народа и, соответственно, истории белорусского народа, — он так же не должен олицетворяться и с государством.

В качестве рекомендации по работе с данной частью элиты и в целом с народом Белоруссии — в России необходимо во всех сферах и на всех уровнях, особенно в СМИ, в новостях, телепередачах, официальных формулировках, обращениях и так далее — ясно отделить личность А. Г. Лукашенко от белорусского народа. В Белоруссии каждому представителю элиты и народа это следует сделать самостоятельно на личном уровне, у всех свои родители, А. Г. Лукашенко не является отцом народа. Сложившийся по недоразумению культ личности А. Г. Лукашенко вредит всем и, прежде всего, ему самому.

President.gov.by Александр Лукашенко на параде 9 мая 2020 года

Незначительная часть белорусской элиты(примерно ¼ представителей) — в большей степени принадлежит к капиталистическому классу, считает себя шляхтой, её представители являются оболваненными националистическими идеями или прямыми агентами влияния Польши, США и ЕС.

Белорусская правящая элита, вероятнее всего, тормозит интеграционные процессы с Россией на своём уровне в большей степени из-за опасений, что её поглотит и задвинет более могущественная российская олигархия. Эти опасения вполне справедливы, вероятнее всего, так и произойдёт, если олигархия в России не будет уничтожена как класс.

В качестве рекомендации по работе с данной частью элиты — тут нечего что-либо особо выдумывать, в случае доказательства и в зависимости от степени вины любого представителя данной группы, если не будет раскаяния и возмещения ущерба, тогда работы найдётся для каждого, места в Сибири хватит для всех, а времени должно хватить, чтобы исправиться.

* * *

В Белоруссии государственный строй является капиталистическим, при этом с фасадом «социально ответственного государства». Собственность в стране разделена по форме на государственную и частную. Соответственно, есть два буржуазных класса — это государственные капиталисты и частные капиталисты. У этих классов могут быть между собой союзы или конфликты интересов, то же самое может быть между ними и более значительным классом российской олигархии, но какие бы между ними всеми ни возникали союзы или конфликты интересов, все они имеют идейный, физический и исторический центр управления мировым капитализмом на Западе.

Зависимость буржуазных классов от центра на Западе может проявляться по-разному. Например, в виде хранения денег в долларах США и других валютах — что работает на укрепление западной финансовой системы; в виде вывоза из своей страны денег и ценностей географически в западные страны, что способствует обогащению западных денежных центров; в виде вложения денег и средств в виллы, яхты, недвижимость и промышленность на Западе — что работает на развитие экономики западных стран и фактически разрушает экономику в своей стране; в виде обучения, проживания, продвижения детей капиталистов в страны коллективного Запада — это ясно показывает, что капиталисты своё и будущее своих детей видят на Западе, а не у себя на Родине и так далее.

Таким образом, при капиталистическом строе, буржуазные классы, в том числе относящиеся к правящей элите совершенно не заинтересованы в создании Союзного государства. Ведь оно призвано стать конкурентом на мировой арене капиталистическому Западу. Конкуренция предполагает то, что наше Союзное государство должно укрепляться, а его укрепление, соответственно, должно вести к ослаблению центра на Западе. В этой связи коллективный Запад будет всячески противостоять созданию Союзного государства, используя для этого буржуазные классы в качестве своих агентов влияния.

Решение данной проблемы заключается в изменении государственного строя с капиталистического на коммунистический. Тогда капиталистический Запад должен перестать быть для нас управляющим центром и стать антагоном, в это же время у нас должен появиться свой суверенный идеологический центр, который необходимо будет развивать. Таким образом, установление противоположных идеологических центров в мире будет подобно устройству противоположных полюсов на нашей планете, обеспечивающих её движение и жизнь на ней, в соответствии с первым законом диалектики, который гласит: «Основой всякого развития, является единство и борьба противоположностей».

Либо то же самое, но не сразу, а поэтапно — для начала следует восстановить советский принцип формирования правящих элит снизу вверх, с главенствующей ролью в этом деле партии. Для этого от низов до верхов и навершия в виде главы государства, для организации в единую систему нужна стержневая идеология. Для этого подойдёт старая советская коммунистическая, с опорой на наш исторический опыт, либо необходимо создавать новую идеологию и начинать над собой новый исторический эксперимент.

Плакат времен СССР

Но прежде, чем что-либо решать, белорусская элита должна разобраться сама в себе, откуда она появилась, что из себя представляет и куда стремится — является ли она настоящей элитой своего белорусского народа и русского племени, органически и духовно неделимой его частью, достойными потомками наших героических предков или является бедными родственниками западных капиталистов, вечными подпанками польской шляхты, временными и случайными фигурами в истории государства.

В любом случае строительство Союзного государства должно проводиться его сторонниками из числа правящей элиты с Суворовским натиском, руководствоваться Стальной волей вождей и железной логикой — если интересы народа и элиты не совпадают, интеграция должна проводиться в интересах 90% простого народа, а не буксовать в интересах 2% элиты, всё остальное — от лукавого.

В качестве общей рекомендации по работе на данном уровне — России следует помочь белорусской элите выйти за рамки масштаба задач уровня огородного национализма и предоставить возможность участия в масштабных проектах — в атомных и космических сферах, а также в добыче ископаемых из недр Земли, освоении Арктики, Антарктиды, создании океанических электростанций, искусственного интеллекта и так далее.

Глава 8 — За 22 года на уровне российской элиты

Глава 9 — За 22 года на уровне белорусской элиты