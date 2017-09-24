



Проект памятника, вид в перспективе. Автор и худ.рук. Белорусской Красноармейской Погони – Забавский Кирилл Сергеевич. Художник-исполнитель – Павлинич Василий Валерьевич

Часть 1. Может ли у Беларуси быть альтернативный флаг?

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О бело-красно-белом флаге. Впервые в истории бело-красно-белый флаг был изображен в Каталонском Атласе 1375 года как флаг крымско-татарского ханства, и попал он на территорию современной Беларуси вместе с крымскими татарами, которых переселил сюда Витовт в 1397 г. и разрешил им использовать их символику и флаги для обозначения своих ватаг в своём войске.

В Каталонском Атласе 1375 г, изображен бело-красно-белый флаг, как флаг крымско-татарского ханства

Именно бело-красно-белые флаги переселённых Витовтом крымских татар, в последующем их потомков как служивого сословия, были запечатлены в исторических хрониках, на картине «Битва под Оршей» 1514 г., также на картине Питера Снаерса, посвященной битве под Кирхгольмом 1605 г. и так далее.

Полотнище «Битва под Оршей 8 сентября 1514 года», Интересно, на полотнище изображен не бело-красный-флаг, а красный крест на белом фоне в форме треугольника, что по мнению свядомых историков одно и тоже. Вместе с тем, судя по изображению видно, что основными прапорами белорусских войск были красные

При этом бело-красно-белый флаг белорусскими националистами подается почему-то, как национальный символ белорусского народа, хотя, как уже было разобрано, ничего национального и ничего белорусского под собой не имеет.

Бело-красно-белый флаг изображен на картине Питера Снаерса, посвященной битве под Кирхгольмом 1605г, обозначающий татарскую ватагу, одного из отрядов в составе войска Кароля Яна Ходкевича

Справочно, флагом первых князей Полоцкой Руси Аскольда и Дира, как части Древнерусского государства, поставленных на княжение Рюриком, был монолитно красный флаг.

Миниатюра из Радзивиловской летописи. Знамя первых князей Полоцкой Руси Аскольда и Дира монолитно красное

Справочно, государственным флагом Великого Княжества Литовского, Русского и Жамойтского был красный флаг с изображенным на нём витязем Погони.

Поход Витовта на Литву. Миниатюра XVIв, на которой изображен монолитно красный флаг ВКЛРЖ. Внизу надпись гласит – «Витоуд много зла сотвори земли Литовское»

Чтобы заболтать данный подлог, белорусские националисты приплетают к этому польскую геральдическую традицию использования или чередования белого и красного цветов, соответствующих окрасу национального флага Польши. Но какое отношение может иметь польская геральдическая традиция к белорусской национальной традиции? Да, может иметь место естественным образом заимствование, равно как и культурная экспансия, однако по своей сути является чуждой, то есть соседской, не родной. Ведь неспроста слово «паланiзацыя» имеет один корень со словом «палон», что в переводе с белорусского означает — плен. Что является своеобразным лингвистическим кодом белорусского языка, заложенным нашими предками в качестве предупреждения, чтобы не попасть в этот самый плен. То есть не наступить на те же грабли, которые уже были в нашей истории.

На картине изображен Ян Кароль Ходкевич с монолитно красным флагом Речи Посполитой. Картина посвящена битве под Кирхгольмом в 1605 году

Справочно, государственным флагом Речи Посполитой принято считать флаг с доминирующим красным окрасом, вместе с тем белорусскими вождями использовался исключительно монархический монолитный красный флаг, как это изображено на картине, посвященной всё той же битве под Кирхгольмом 1605 г. под предводительством великого гетмана литовского Кароля Яна Ходкевича в войне Речи Посполитой против военной экспансии шведов.

Бело-красно-белый флаг, вывешенный на балконе квартиры, так называемой Белорусской Народной Республики,под опекой польской жандармерии (в центре) и немецких солдат (на переднем плане). Минск, 1918 г

Дальше в истории бело-красно-белого флага всё просто, как дважды два четыре, хотя и подаётся современной белорусской оппозицией как нечто выдающееся и замысловатое. Принято считать автором «нового» бело-красно-белого флага полуполяка-полутатарина Клавдия Дуж-Душевского, который, вероятно, при «изобретении» данного флага опирался на полупольскую-полутатарскую традицию. Либо таким образом хотел услужить основателю так называемой Белорусской Народной Республики 1918 г. поляку Язэпу Лёсику. Сложно судить внутренние разборки агентов влияния под внешним управлением, ведь ясно другое, создатели БНР явно хотели услужить немецкому кайзеру Вильгельму II, что отражено в официальном прошении на его имя, в котором говорится, что будущее Белоруссии возможно «только под опекой германской державы», то есть фактически предали Белоруссию и белорусский народ и собирались встроить их в вассальную зависимость от европейской метрополии.

Высшее руководство коллаборационистского правительства БЦР (официальным флагом, которой является бело-красно-белый флаг), комплиментарной с БНР, из числа белорусских националистов 1941-1944гг.

Далее, с опорой на идеи БНР, под бело-красно-белым флагом, быть европейской колонией, в годы Великой отечественной войны коллаборационисты, националисты и предатели всех мастей продолжили служить немецкому сапогу. Пользуясь моментом, помогали гитлеровцам сжигать непокорный белорусский народ целыми деревнями, жители которых сотрудничали с партизанами или сами уходили в партизаны бороться с немецко-фашистскими оккупантами за независимость Белоруссии, за Советскую власть, за Родину, за Сталина.

С бело-красно-белым флагом и плакатами Гитлера полицаи, из числа белорусских националистов и коллаборационистов и все вместе на службе немецкому сапогу. На переднем плане, в центре – Борис Рагуля, командир 68-го карательного белорусского батальона. Батальон сжёг около 20 деревень

Справочно, штаб партизанского движения находился в Москве и подчинялся ставке Верховного Главнокомандующего. Следствием этого, победа белорусского народа в составе семьи советских народов увенчана национальным Днём Независимости Республики Беларусь, приуроченным ко дню освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков и их прихвостней.

Почтовая марка Белоруссии. 1992

Далее, с развалом СССР и наступлением смутного времени, различными политическими проходимцами и авантюристами бело-красно-белый флаг был подан как национальный, на изломе эпох и мировоззрений, в нарушение ряда законов, на короткое время ещё стал и государственным.

Hokay Берет ВДВ Белоруссии до 1995 года

Справочно, смутное время закончилось с выбором первого Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко в 1994 году и в 1996 году на всенародном референдуме, народом в этом вопросе была поставлена окончательная точка в виде возвращения белорусского флага, преемника флага БССР с доминирующим красным цветом, зелёной полосой и народным орнаментом у древка.

Таким образом, если здраво мыслить и отбросить татарские истоки бело-красно-белого флага на белорусской земле, польскую геральдическую традицию использования белого и красного цветов в разных вариантах, а также бело-красно-белые фрагменты звездно-полосатого флага США, как спонсора множества политических авантюр по всему миру, то в сухом остатке остается единственная закономерность, объясняющая появление бело-красно-белого флага.

Mariusz Kubik Зянон Поздняк (католик-униат) последний предводитель КХП-БНФ-БНР с 1991г. В 1996 году после поражения на парламентских выборах и беспорядков — выехал на Украину, а затем эмигрировал в США, под предлогом грозящего физического уничтожения. Властями США ему было предоставлено политическое убежище

Эта закономерность заключается в следующем — во все времена, у всех народов, при любых строях, были, есть и будут — либерасты, […] и предатели. И к сожалению, белорусский народ в этом не исключение. Появление бело-красно-белого флага в нашей истории каждый раз напрямую связано с активизацией этой группы лиц.

Цель у них одна — навязать белорусам, под разными предлогами, подлогами, обманными путями, любыми способами и методами, не мытьём, так катаньем — западную метрополию.

Valer Pałściuk Митинг Белорусского народного фронта. 1989 год

В настоящее время идеологические последователи полицаев из числа белорусских националистов под бело-красно-белым флагом в составе неонацистских и бандеровских батальонов занимаются наёмничеством и участвуют в уничтожении мирных жителей Донбасса, сплотившихся в народное ополчение против киевской хунты, пришедшей к власти на Украине вследствие антиконституционного государственного переворота, хорошо спонсируемого их европейскими и американскими хозяевами и польско-литовскими прислужниками.

Вывод: бело-красно-белый флаг по праву может считаться флагом смуты, то есть альтернативой здравому смыслу и никаким национальным, традиционным или белорусским для белорусского народа не является и являться не может.

Kasia_Jot Бело-красно-белые флаги. Варшава. 2006 год

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О бело-красно-черном флаге. Вероятно, сейчас мы находимся на пороге нового времени, новой эпохи. В окно давно стучит финальный этап ратификации Союзного Государства. Для нового времени нужен новый альтернативный флаг. Таким флагом может быть бело-красно-черный флаг. Но, как известно новое — это хорошо забытое старое. Использование бело-красно-черных цветов относит нас в начало XX века на заре образования БССР и революционной борьбы рабочего класса, а также к символике Белорусской партии социалистов-революционеров, связанной через интернационал с российскими эсерами и все вместе опирающиеся на русское народничество. Вот такой ядрёный симбиоз из обстоятельств, движений и направлений.

Черный – земля, красный – рабоче-крестьянский класс, белый – светлое будущее, воля и свобода. Агитационный плакат революционного времени

Цель партии заключалась в борьбе рабочего класса за свои интересы под лозунгом «Земля и воля». БПСР была реальной политической силой на белорусской земле, насчитывающей свыше 20 000 членов из числа творческой интеллигенции и в большей степени рабоче-крестьянского класса. Руководство партии было решительно против БНР и в союзе с Коммунистической партией Западной Белоруссии, комплементарной с Коммунистической партией (большевиков) Белоруссии, превышая все политические силы того времени в Белоруссии вместе взятые.

Черный – земля, красный – рабоче-крестьянский класс, белый – светлое будущее, воля и свобода. Агитационный плакат революционного времени

Итогом деятельности БПСР был вклад участия рабочего класса в создание БССР и впоследствии формальный самороспуск, а фактически в межпартийной борьбе нового времени своеобразная инкорпорация Коммунистической партией (большевиков) Белоруссии, в последующем большинство членов из БПСР стали коммунистами и перешли в КП (б)Б, иных арестовали, другие стали перебежчиками в другие политические движения.

Черный – земля, красный – рабоче-крестьянский класс, белый – воля. Агитационный плакат социалистов-революционеров.

Так вот, бело-красно-черный окрас в агитационных листовках БПСР символизирует, черный — Землю, красный — трудовой класс, белый — волю или свободу, еще раз напомню девиз — «Земля и воля». Партии той уж нет, зато лозунги и символика актуальны как тогда, так и сейчас.

Черный – земля, красный – рабоче-крестьянский класс, белый – воля. Агитационный плакат социалистов-революционеров

Кстати, любопытно будет отметить, что в своё время Кастусь Калиновский возглавлял «левые» силы в лагере «красного» движения. Левые силы, успех национально-освободительной борьбы рабоче-крестьянского класса видели в союзе с революционными силами России и опирались на русское народничество. А самое интересное в этом то, что девизом движения Калиновского было — земля и воля крестьянам. К сожалению, восстание Калиновского было подавлено, а его заключили в Гродненскую тюрьму в «Кресах Всходних», которая была под юрисдикцией Польши в составе РИ.

Идеи за свободу и землю крестьянам, за которые Калиновский отдал свою жизнь, продолжились борьбой революционного класса и спустя время завершились Великой Октябрьской революцией 1917 г. А в 1918 г. дело рабочих и крестьян вместе с девизом «Земля и воля» подхватила Белорусская партия социалистов-революционеров, символику которой мы уже разобрали ранее. Таким образом, данную символику можно считать имеющей традиционные корни на нашей земле.

Черный – земля, красный – рабоче-крестьянский класс, белый – воля. Агитационный плакат социалистов-революционеров.

Все спорные моменты в биографии Калиновского («Мужицкая правда», «Листы с под Шибиницы», в которых он «ругает» «москалей», множество бесчинств, откровенного бандитизма и даже военных преступлений, творимых его опричниками против простого люда) придают его фигуре неоднозначность, однако это объясняется и компенсируется неоднозначностью самого времени, в котором он жил и боролся; вместе с тем, может объясняться простыми человеческими ошибками, присущими всем людям на земле, а также революционной необходимостью и непреодолимыми обстоятельствами.

Ведь недаром в советское время Калиновского считали «своим», а не «чужим». В 1943 году в честь Кастуся Калиновского была названа советская партизанская бригада, являвшаяся одним из наиболее активных соединений в окрестностях Гродно и Белостока; ему были уделены темы в учебниках истории, а в его честь были названы улицы в БССР (начиная с 1963 г.), что говорит о его благонадежности в плане национальной и политической ориентации.

Таким образом, упоминание Кастуся Калиновского как предводителя борьбы против панства и польской интервенции, за права рабоче-крестьянского класса, вполне укладывается в понимание истории на основе общепринятых знаний. Против этого выступают лишь белорусские свядомые, у которых имеется своё собственное представление об истории.

Черный – земля, красный – трудовой народ, белый – свобода. Новая символика нового времени

Однако вернёмся в наши дни. Развитие политической символики в этом направлении приобретает бОльшую необходимость в связи с тем, что нужно решать вопрос, как символически выразить белорусскую сторону в Союзном Государстве. И таким выражением может быть как раз бело-красно-черный флаг с народным орнаментом у древка. По аналогии с тем, как это уже было в нашей истории, а именно флаг РСФСР был отличным от флага СССР, при том что РСФСР была учредителем СССР. В таком символическом манёвре есть смысл, российскому триколору под стать белорусский триколор.

Бело-красно-черный флаг с народным орнаментом у древка. Флаг патриотических сил нового времени

К этому следует добавить еще один аргумент, который претендует быть определяющим. Высшее руководство Беларуси выбрало для себя определенное кредо управления страной в виде многовекторности. Таким образом, появление трёхцветного бело-красно-черного флага будет больше соответствовать многовекторному курсу нашего государства, чем нынешний флаг с доминирующим красным окрасом.

Как видим, аргументов и оснований для появления нового флага предостаточно. Дело за малым, но большое видится из далека, нужна политическая сила патриотической направленности и воля на нашей земле, которая возьмет на себя ответственность, с опорой на прошлое идти в будущее с новой символикой.

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О государственном флаге и его развитии. Признаюсь, мне, как автору данной статьи, данный вариант наиболее близок. Государственным флагом Республики Беларусь является красно-зелёный флаг с народным орнаментом у древка. Вместе с тем данный флаг прошел все испытания временем и событиями и каждый раз был поддержан белорусским народом, а значит, по праву считается национальным.

Государственный флаг Белорусской Советской Социалистической Республики с 1951 года по 1991г. с доминирующим красным цветом, зеленой полосой и орнаментом у древка. До 1951 года флаг БССР был монолитно красным

Справочно, по своему доминирующему красному окрасу он соответствует историческим флагам на нашей земле, так красные знамена были всегда главенствующими, начиная со стародавних времен, что запечатлено в миниатюрах Радзивиловской летописи, на гравюрах в Слове о полку Игоревом со стороны белорусского воинства в битве на Немиге за Минск, затем в период Великого Княжества Литовского Русского Жамойтского, затем как флаг Речи Посполитой, затем в составе Российской Империи, затем в период БССР и до наших дней. Таким образом, современный белорусский государственный флаг следует считать не только национальным, но и традиционным для белорусов.

User 699 Государственный флаг Республики Беларусь с доминирующим красным цветом, зелёной полосой и народным орнаментом у древка

Далее в продолжение темы о новом времени. Пока Союзное Государство вступает в свою полноправную силу, на горизонте в границах Евразийского Союза уже обретает форму Союз Советских Соотечественных Республик. Когда закончится время многовекторности, придет время из растопырки объединить множество векторов в один. Тогда, на смену многовекторным, придут к руководству государства люди с твердыми убеждениями, которые станут настоящими вождями, народ сплотится воедино подобно кулаку, цели вырастут из мелкого барыжничества. Тогда-то государство ждет рывок — вперед и вверх.

Anreot Национальный, исторический и традиционный флаг Беларуси от истоков до наших дней. Монолитно красный с народным орнаментом у древка

Естественным образом, государственный флаг избавится от дробящих смыслов и станет ближе к своим истокам, нашему тысячелетнему пути и выдающимся вершинам — то есть монолитно красным с народным орнаментом у древка.

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Одним из путей для Беларуси, в канве данной темы, является перехват инициативы у националистов в использовании наших тысячелетних символов. Подобно тому, как это уже делают белорусские власти на государственном уровне, продвигая вышиванку, белорусский орнамент, культуру, язык.

Вторым путем или лучше шагом для Беларуси должен быть возврат белорусскому народу, патриотическим силам, шире нашему государству тысячелетних символов, которые себе несправедливо присвоили националисты и свядомиты, а им оставить только их исконные ценности — либерастию, безобразие и западную метрополию.

Третьим шагом на пути для Беларуси будет с опорой на тысячелетние традиции наполнение новым смыслом символики, для использования её в актуальных процессах современности, для укрепления интеграции братских народов России и Беларуси и строительству Союзного государства.

Часть 2. Я не против государственного герба, просто я за тысячелетнюю Погоню.

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Памятник выражает всё содержание белорусской государственности, за весь период её существования — Альфа и Омега.

Стилизация памятника под геральдический герб, вид сбоку. Авторы оригинального герба белорусской Погони – Евгений Кулик, Владимир Круковский. Автор новой версии белорусской Погони «Альфа и Омега» – Забавский Кирилл Сергеевич.

Памятник олицетворяет образ витязя на коне, с оружием наголо, в Погоне изгоняющего с нашей земли всю нечисть. Данный памятник, олицетворяет собой пример доблести, отваги и чести на службе Отечеству и призван открывать в нас те же качества.

Погоня — традиционный для Беларуси символ, используемый в геральдике нашими предками со времён Полоцкой и Туровской Руси, как части Древнерусского государства, во времена Великого Княжества Литовского Русского Жамойтского, в составе Российской Империи, активно пропагандируемый в период Советского Союза, с момента образования Республики Беларусь и до наших дней. То есть на протяжении уже тысячи лет.

Согласно геральдическим правилам, всадник на коне, устремленный влево и вверх, отражает агрессию с Запада и Севера. Что отражает суть белорусской истории.

Возрождение белорусской Погони обусловлено также необходимостью – уравнять символику Беларуси и России во временном ракурсе

И если представить рядом справа российского Георгия Победоносца, устремленного вправо и поражающего врага внизу, то еще больше становится понятен символический смысл белорусского витязя в Погоне — быть спиной к спине к Георгию Победоносцу и защищать интересы наших двух стран. Что отражает суть отношений братских народов и Союзного Государства.

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Памятник выражает вершину белорусской государственности в период её образования как БССР в составе СССР.

Стилизация памятника под геральдический герб, вид сбоку. Автор и худ.рук. Белорусской Красноармейской Погони – Забавский Кирилл Сергеевич. Художник-исполнитель – Павлинич Василий Валерьевич

Памятник может быть приурочен к личности величайшего военачальника Георгия Константиновича Жукова.

Ведь, как известно, будущий Маршал Победы, как величайший военачальник начал свой командирский путь с командования кавалерийскими полками в Беларуси, в Минске.

Советский плакат, выпущенный в 1942 году к 700-летию битвы на Чудском озере. В правом верхнем углу слова И.Сталина: «Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков».

Пройдут тысячи лет, так называемая независимость столько же раз претерпит подъем и просадку, многие государства будут стёрты с политической карты Земли, с лица Земли сгинут целые нации и возникнут новые, не все племена смогут устоять.

Советская открытка ко дню защитника Отечества. В центре картины — Красноармейская Погоня

Но навечно в истории человеческой цивилизации останутся следующие достижения:

белорусский народ как часть советского народа победил в Великой Отечественной войне, самой глобальной и ожесточенной, какой не знало человечество за всё время своего существования, а слава о Великой Победе с ходом временем должна только усиливается, по мере понимания масштаба данного события, как говорится, большое видится издалека;

белорусы и БССР в составе Советского Союза были сопричастны к первому выходу в истории всей цивилизации своего соплеменника Юрия Гагарина — в Космос;

БССР как суверенное государство стало одной из стран — учредителей Организации Объединенных Наций, значение которой невозможно переоценить для нашей цивилизации.

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Памятник выражает истоки белорусской государственности, зародившейся в Полоцкой и Туровской Руси как части Древнерусского государства.

Стилизация памятника под геральдический герб, вид сбоку. Автор и худ.рук. Погони Всеслава Чародея – Забавский Кирилл Сергеевич. Художник-исполнитель – Павлинич Василий Валерьевич.

Памятник легендарному полоцкому князю Всеславу Чародею, в Погоне с мечом на коне, в медвежьей шкуре. Ведь именно благодаря способности превращаться в волка, а то и в медведя, за Всеславом Брячеславичем закрепилось прозвище Чародей.

В те стародавние времена, когда земли были тождественны княжествам, княжества тождественны государству, а государство тождественно Руси, тогда и сформировался этимологический корень названия нашей страны, ныне известной всему миру как БелаРусь.

Также и белорусы, как нация, развившись из русского племени, согласно этимологи происхождения своего национима, выражает свое характерное качество, как прилагательное «бело-» к корню «-рус».

Создание памятника отцам-основателям и истокам белорусской государственности, является её укоренением, а значит сделает её еще сильнее и крепче.

От обратного, также и для народа, отказ от своих предков и истоков, приведет народ к гибели, а государство к краху.

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Данная работа из трех вариантов, как трёх путей развития Беларуси, на профессиональный взгляд, может иметь множество художественных изъянов и недочетов. С этим спору нет. Однако её цель в другом. Она, может быть интересна, как идея, приглашение к общественной дискуссии, сделанный первый шаг. И в завершении, остается лишь добавить девиз сделанных трудов — победа, как известно, начинается с первого шага.

Часть 3. Памятник может быть приурочен к дате, дата приурочена к событию.

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Памятник может быть приурочен к определенной дате, а именно 25 марта, в 2018 году к 100-летию БНР, чтобы поставить в этом вопросе точку. Что это за дата, к какому событию относится и почему это так важно?

Проект памятника, вид в перспективе. Автор и худ.рук. новой версии Погони – Забавский Кирилл Сергеевич. Художник-исполнитель – Павлинич Василий Валерьевич

В последнее время белорусские власти наиболее чутко относятся к чаяниям народа, перехватывают здоровые инициативы у гражданского общества, пробуют возглавить и управлять актуальными процессами современности.

Так, например, недавно накануне Дня Независимости был учрежден новый государственный праздник — день вышиванки. Сама вышиванка вместе с белорусским орнаментом властями всячески пропагандируется с целью их популяризации. Также поднимается на новый уровень популяризация белорусского языка, культуры, истории. За этим всем видятся мудрые решения белорусского руководства.

История Беларуси полна событиями славных подвигов и побед наших героических предков в Великих Войнах, всех родов войск, а в самый драматичный период становления нашей государственности — в особенности конной милиции, кавалерии и белорусского казачества.

Из чего, в духе нынешнего времени, необходимо учредить еще один государственный праздник — День кавалериста, конной милиции и заодно белорусского казачества.

На этот счет есть множество интересных аргументов, так, например:

считается, что 4 марта 1917 года была создана белорусская милиция, в том же месяце был образован милицейский «спецназ» — конная милиция;

25 марта 1917 года образовался «пролетарский» Центральный совет казаков;

25 марта 1920 года на основе решений 1-го Всероссийского съезда трудовых казаков, был закреплен переход казачества на сторону Советской власти;

отмечание нового праздника можно приурочить к 25 марта, дабы сбавить негативный характер проведения в этот день белорусской оппозицией Дня Воли в честь создания поляком Язэпом Лёсиком БНР, просуществовавшей на бумаге меньше 9 месяцев, в противопоставление созданию БССР и фактически умершей не родившись;

даже использование изображений стародавней Погони наёмниками, коллаборантами и прочей нечистью не может загрязнить этот тысячелетний символ;

интересно, что с ходом времени и развития цивилизации, всадники на конях развились в кавалерию, кавалерия развилась в конно-механизированные группы, затем коней заменили мотоциклы, но даже на сленге мотоциклистов байк называется не иначе, как «железный конь»;

в честь Дня кавалериста, конной милиции и белорусского казачества можно организовать праздничные мероприятия, а именно торжественное конное шествие казаков с показательными выступлениями воинской удали, джигитовкой, народными песнями и плясками, а также организовать мотопробег, при участии ДОСААФ, различных мотоклубов, под предводительством мотополка белорусской милиции на «железных конях»!

Выделить какую-либо одну дату из череды знаменательных событий и приурочить к этому дню празднование Дня кавалериста, конной милиции и белорусского казачества не представляется возможным, славных дат много и все они основополагающие. Вместе с тем, у конного милиционера, кавалериста, казака — есть боевой товарищ, без которого он не мог бы состояться — это его боевой конь!

Поэтому лучшей датой празднования Дня кавалериста, конной милиции и белорусского казачества будет день чествования своего коня или лошади. Согласно народного календаря, на протяжении веков, таким днём является 25 марта.

Открытие памятника стародавней белорусской Погони приурочить ко Дню кавалериста, конной милиции и белорусского казачества. Ведь качества стародавних витязей и наших современников на службе Отечеству одни и те же.

А стародавний образ витязя для современных военных, милиционеров, силовиков и служителей Отечеству лишь сильнее подчеркнет преемственность поколений и традиционализм нашего народа.

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Памятник может быть приурочен к определенной дате, а именно 17 сентября, в 2019 году к 80-летию одного из главных событий в истории Беларуси и под стать этому учреждения государственного праздника. Что это за дата, к какому событию относится и почему это так важно?

Проект памятника, вид в перспективе. Автор и худ.рук. Белорусской Красноармейской Погони – Забавский Кирилл Сергеевич. Художник-исполнитель – Павлинич Василий Валерьевич

Так, 24-я кавалерийская дивизия / 3-й армии (Лепель), вышла через Вильнюс на границу с Литвой.

7-я и 36-я кавалерийские дивизии / 3-го кавалерийского корпуса / 11-й армии вышли от Минска в направлении Сувалки.

4-я, 6-я, 11-я кавалерийские дивизии / 6-го кавалерийского корпуса / 10-й армии вышли от Дзержинска в Направлении Белостока. А затем корпус перешёл 4-й армии (Брест).

Таким образом, 17 сентября 1939 года увенчался успехом освободительный поход Красной Армии Союза Советских Социалистических Республик и привел к вызволению из-под польской оккупации, воссоединению Западной и Восточной Белоруссии и единению белорусского народа.

А успех в освободительном походе Красной Армии обеспечили главным образом кавалерийские соединения наряду с бронетанковыми, ставшими основой подвижных групп Западного фронта.

Данная дата является основоположной для современной Республики Беларусь в тех границах, в которых мы её сейчас знаем. А значит, должна стать датой одного из главных государственных праздников.

А само событие должно быть увековечено символизирующим его памятником в виде Белорусской Красноармейской Погони.

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Памятник может быть приурочен к определенной дате, а именно 9 сентября, в 2017 году к 950-летию города Минска. Что это за дата, к какому событию относится и почему это так важно?

Проект памятника, вид в перспективе. Автор и худ.рук. Погони Всеслава Чародея – Забавский Кирилл Сергеевич. Художник-исполнитель – Павлинич Василий Валерьевич

Как известно, первое летописное упоминание о Минске в истории относит нас на 950 лет назад к 1067 году, когда в «Повести временных лет» была описана величайшая битва на реке Немиге между полоцким князем Всеславом Брячиславичем (Менск тогда входил в Полоцкое княжество) и сыновьями киевского князя Ярослава Мудрого в ходе междусобных дрязг между Рюриковичами (Всеслав Чародей также относился к славному роду русских царей) за монарший престол на Киевской Руси.

В ходе сражения город был разрушен. Несмотря на перевес в количестве войск Ярославичей, Чародей не был побежден. Он отступил, а обессиленные киевляне не стали его догонять. Самым ярким доказательством безрезультатности достижения цели Ярославичами стало то, что уже через четыре месяца Ярославичи запросили Чародея на переговоры «на Ршы ля Смаленска» (Рша — река, недалеко от Смоленска).

То, что князья договаривались встретиться на границе двух княжеств — не только обязательное условие дипломатической встречи двух равных сторон. Скорее всего, они после битвы на Немиге просто не осмеливались нарушить границы Полоцкого княжества, а тем более идти войной на него.

Таким образом, Минск был разрушен, но не покорен. Всеслав Чародей остался непобежденным, хоть и вскоре был вероломно убит киевскими князьями. Вместе с тем имя Всеслава Чародея легло в основу истории Минска.

А значит, памятник Всеславу Чародею следует приурочить ко дню города Минска — 9 сентября с.г.

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Время, когда будет установлен памятник (и), не имеет значения, ведь непобедима та идея — время которой пришло.

Место, где будет установлен памятник (и), также не имеет значения, будь то на постаменте Дворца Республики, Дворца Независимости, Дворца Президента либо Триумфальной Арки (еще не построенной, в честь события, которое еще впереди), достаточно того, что в Минске, Беларуси, Союзном Государстве, Союзе Советских Соотечественных Республик.

Люди, кто установит памятник (и), не имеет значения, придут они на смену «многовекторным» или эволюционируют из них, чтобы двигаться дальше. Ясно одно это будут люди с твердыми убеждениями, только они смогут повести за собой страну и народ, в будущее к новым свершениям — вперед и вверх.

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ps. Выражаю благодарность белорусскому художнику, моему другу Василию Валерьевичу Павлиничу за участие в данной работе.