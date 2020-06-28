СССР

Глава 6 — За 22 года на уровне российского народа

Путь перехода России и российского народа с советского на либеральный курс развития государства и общества был сложным. На этом пути следует отметить несколько моментов, говорящих сами за себя.

Во-первых, большинство российского народа (советского народа РСФСР) вместе с белорусами и остальными народами республик Советского Союза на всесоюзном референдуме 17 марта 1991 года все вместе проголосовали за сохранение СССР.

Во-вторых, 18 — 21 августа 1991 года в Москве частью советского руководства во главе с Геннадием Ивановичем Янаевым был учреждён ГКЧП (Государственный Комитет по Чрезвычайному Положению), цель которого была предотвратить развал СССР.

В-третьих, в преддверии подписания «Беловежского соглашения» 8 декабря 1991 года в Вискулях (Беловежская пуща, Белоруссия) группа офицеров белорусского КГБ, оцепив резиденцию, в которой действовали подписанты — Борис Ельцин (от Российской Федерации), Станислав Шушкевич (от Республики Беларусь), Леонид Кравчук (от Украины) и другие, уже готовы были их арестовать за измену Родины, однако по прямому приказу из Москвы завершить данную операцию по срыву «Беловежского сговора» не удалось. После чего предатели нашего Отечества поспешили объявить о том, что «Советский Союз, как геополитическая реальность прекратил своё существование»…

RIA Novosti archive Подписание беловежских соглашений. 1991

Следует также отметить, что до этих событий в России на президентских выборах 10 июля 1991 года победил Б. Н. Ельцин, сторонник либерального курса; однако, после вышеизложенных событий, на президентских выборах 3 июля 1996 года, победил Г. А. Зюганов, руководитель КПРФ, но по кулуарной договорённости президентом вновь стал Б. Н. Ельцин; после чего 26 марта 2000 года на президентских выборах при поддержке подавляющего большинства российского народа победил В. В. Путин.

Всё это время в России проходили народные митинги и волнения, ратующие за возврат к советскому курсу. Однако в режиме внешнего управления страной общество всё-же выбрало «западные ценности» и прозападный курс развития. Тем не менее с приходом В. В. Путина к власти начался процесс возвращения государственного управления и суверенитета, фактически утраченного в результате предшествующих событий.

Таким образом, к началу официального создания Союзного Государства 2 апреля 1997 года (фактически, процессы по усилению двусторонних связей России и Белоруссии начались с 1992 года) российский народ, благодаря стихийному порыву своей пассионарной части, через череду драматических испытаний прошёл неоднозначный путь в западном направлении, который можно охарактеризовать не иначе как во вред себе.

Вместе с этим решения, принятые российским народом на референдуме за сохранение СССР, не были до сих пор отменены, и никем, кроме самого народа, не могут быть отменены. Однако интеграционные процессы в интересах братских народов России и Белоруссии идут в вялотекущем режиме при том, что могли и могут идти быстрее. С причинами этого на уровне российского народа мы постараемся разобраться в данной главе.

РСФСР в период Советского Союза, а затем, после его развала, Российская Федерация как центр Русского Мира в настоящее время является главной мишенью коллективного Запада с целью её уничтожения всеми доступными способами и средствами. Благодаря длительной, массовой и системной пропаганде «западных ценностей», внедряемых в народ России через сеть своих западных НКО и агентов влияния, в наши дни российский народ идеологически раздроблен на множество частей, из которых можно выделить несколько основных.

Большая часть российского народа (примерно ½ населения) представляет собой сторонников В. В. Путина, без ясной идеологии, но патриотических взглядов — за Русский Мир.

Представители данной части выступают за Россию в форме федерации, а также за путь Петра Великого в качестве примера пути развития государства.

В данной части трудно выделить какой-либо определённый социальный класс ввиду того, что сторонники В. В. Путина присутствуют во всех сферах и на всех уровнях государства и общества.

Вместе с этим по возрасту данная часть народа в большей степени соответствует средней возрастной группе; по нижней границе она начинается после завершения возраста юношеского нигилизма, а по верхней границе завершается до возраста консерваторов старой советской закалки.

Приверженность людей к В. В. Путину объясняется их здравым смыслом в оценке результатов его деятельности. А именно, сколько бы много ни было недостатков в современной России, на фоне остального мира она заметно укрепляется. К этому следует отнести укрепление территориальной целостности России после завершения антитеррористических операций на Северном Кавказе (в народе — 1-й и 2-й Чеченских войн), принуждение Грузии к миру после её агрессии в отношении Южной Осетии и взятие последней под защиту в состав Российской Федерации, возвращение Крыма в «родную гавань» и другие достижения.

Не будь данных достижений В. В. Путина, не сформировался бы класс деятельных людей и, соответственно, люди, составляющие данный класс, принадлежали бы к другим идеологическим группам.

Таким образом, данную часть народа, ввиду её ориентации на конкретный результат от неясно каких действий, следует отнести к новому «деятельному классу». При этом данное определение можно было бы расширить до «прогрессивного класса», тем более что на него никто не претендует в современном российском обществе, но ввиду отсутствия у «деятельного класса» идеологии, соотносить его с «прогрессивным классом» нельзя.

В качестве рекомендации по работе с данной частью населения — с учетом того, что согласно Конституции Российской Федерации (также и Конституции Республики Беларусь) запрещено иметь и продвигать собственную государственную идеологию, тем не менее следует отметить, что нет запрета на выработку самой идеологии. Этим и следует попробовать заняться, взяв за основу комплементарную с духом времени данной частью народа и В. В. Путиным идею — о достижении результата делом.

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Значительная часть российского народа (примерно 1/3 населения) представляет собой сторонников левых движений, социалистов, коммунистов, от КПРФ, до ВКП (б) и КПСС, с твёрдыми убеждениями — за Русский Мир, против монархизма.

Представители данной части выступают за Советский Союз, справедливость, народовластие, интернационализм и тому подобное, организованных вместе в форму советской империи, а также за вождизм с опорой на Ленинизм-Сталинизм, в качестве системы управления государством.

Данная часть соответствует в основном рабочему классу. При этом так же, как и сторонники В. В. Путина, пронизывает все сферы и слои общества.

Данная часть по возрасту разделена в основном на старые поколения советских ортодоксов и на новые поколения прогрессивной молодёжи, находящиеся в стадии романтизма.

Данная часть имеет явное превосходство над остальными частями общества в виде наличия идеологии. Но, разделённая на множество групп и течений, согласно определению В. И. Ленина, в наши дни находится в стадии отмежевания друг от друга, всех против всех, перед предстоящим объединением. Разобщенность, в свою очередь, нивелирует идеологическое превосходство.

Отсутствие революционной ситуации в обозримом будущем России не приведёт к объединению данной части народа в единую силу. В этой связи, она будет сохранять раздробленность. Вместе с этим всех объединить сможет всеми признанный вождь, который, впрочем, тоже пока еще не проявляет себя.

Данная часть всегда будет равняться на советских вождей и сравнивать их эффективность в управлении государством с эффективностью современных руководителей. С одной стороны, высокие требования к главе государства должны мотивировать современных руководителей равняться на своих советских предшественников. С другой стороны, логично требовать с представителей данной части народа оказание соответствующей поддержки современным руководителям, которую оказывал советский народ своим вождям. Конкретно — в обеспечении поддержки В. В. Путину путём участия во всенародном референдуме по выводу России из-под внешнего подчинения и тем самым возвращению государственного суверенитета. Из такого взаимодействия должен состояться тандем с пользой для всех.

В качестве рекомендации по работе с данной частью населения — с опорой на то, что все достижения современной России являются отголоском достижений Советского Союза, а достижения Советского Союза являются следствием советской системы образования — за неимением лучшей, России следует вернуться к советской системе образования, для этого наполнить её советскими кадрами и отдать всю систему образования вместе с соответствующим Министерством под управление коммунистам. Такое решение было бы не просто эффективным, но и справедливым.

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Некоторая часть российского народа (примерно 1/5 населения) представляет собой русских националистов и сторонников монархии — за Русский Мир, против Советского Союза.

Представители данной части выступают за Россию в форме империи, а также за «всякую власть от Бога». То есть за то, чтобы Церковь имела главенствующее значение над светской властью и могла интронизировать во власть монарха, президента или премьера, который бы учитывал её интересы.

Данная часть является самой неоднозначной частью из представленных. В ней нет явного разделения по возрасту, зато есть явное разделение по общественным сословиям.

С одной стороны, идеи монархии внедряются извне Королевскими дворами Европы через подконтрольные масонские ложи в России и продвигаются с верхов общества вниз.

С другой стороны, идеи русского национализма идут изнутри страны, поднимаются с низов общества вверх, что обусловлено реакционизмом на ущемление прав русских в России, а также существенной сдачей позиций Русского Мира после развала СССР.

В этой связи в 90-х годах ХХ-го века наблюдались попытки объединения сторонников восстановления Советского Союза и русских националистов.

Монархисты так же, как и коммунисты обладают собственной идеологией. Однако даже в теории не ясно, на каких принципах возможен альянс между ними, с такими явными у них нестыковками.

Во-первых, главной из основ идеологии коммунизма является социальная справедливость и равенство, в то время как основа монархизма — это разделение общества на сословия господ и холопов.

Во-вторых, одной из основ идеологии коммунизма является интернационализм против русского национализма и шовинизма монархистов.

И в-третьих, вряд-ли возможно будет преодолеть историческую вражду между данными идеологиями, которая однажды закончилась разгромной победой коммунистов над монархистами в гражданской войне.

В качестве рекомендации по работе с данной частью населения — следует привести её к пониманию того, что превосходство в конкурентной среде, при столкновении цивилизаций, необходимо завоевывать не за счет принижения других наций (от давления извне они будут только крепчать), а за счет развития, достижений и побед своего племени. Иначе говоря, все силы и средства, которые сейчас расходуются данной частью на подавление и принижение других наций перенаправить на развитие и прогресс своего племени.

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Незначительная часть российского народа (примерно 1/10 населения) представляет собой сторонников либерального курса и западных ценностей — за Западную Метрополию, против Русского Мира и Советского Союза.

Представители данной части населения выступают за протекторат коллективного Запада над Российской Федерацией, которую стремятся сделать конфедерацией либо республикой (желательно парламентского типа), а также за децентрализацию власти.

Современным лидером данной части населения является А. А. Навальный, историческим лидером является А. Ф. Керенский, возглавивший временное правительство, свергнувшее царя Николая II в 1917 году, а духовным лидером является А. И. Солженицын.

Данная часть соответствует представителям всех мастей и цветов радуги, находящихся в большей степени в классах мелкой буржуазии и интеллигенции.

Данная часть по возрасту представлена во всех возрастных группах, однако в большей степени остановившихся в развитии в стадии юношеского нигилизма.

В качестве рекомендации по работе с данной частью населения — следует привести её в соответствие между рассинхронизированными формой и содержанием. Очевидно, что данная часть обалгивает, клевещет, очерняет Россию и всё русское. Вместе с этим восхваляет Западную Метрополию и мечтает там жить. Жить в России, где тебе плохо, и не жить на Западе, где твоё счастье, — это страдание, от которого необходимо скорее избавить данную часть населения. Либо отправить валить лес туда, где всегда холодно, либо пусть валят туда, где их счастье всегда будет в тепле.

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* * *

В своё время Карл Генрих Маркс (5 мая 1818 года — 14 марта 1883 года), один из основоположников коммунизма, смог увидеть в обществе разделение на классы, отношения между классами, проблемы в классовых отношениях и нашёл решение этих проблем. Он смог увидеть дремлющие силы пролетариата и предсказал их пробуждение.

За ним пришли другие, а именно В. И. Ленин (10 (22) апреля 1870 года — 21 января 1924 года), который смог пробудить дремлющие силы в народе, благодаря им свершить 25 октября (7 ноября) 1917 года Великую Октябрьскую Социалистическую Революцию и направить их на построение нового общества на Земле.

За ним пришли другие, а именно И. В. Сталин (9 (21) декабря 1879 года — 5 марта 1953 года), продолжил начатое и направил пробуждённые силы на становление и укрепление Союза Советских Социалистических Республик, а затем к новым победам и достижениям.

В рамках этого движения в своё время Лев Николаевич Гумилёв (18 сентября (1 октября) 1912 года — 15 июня 1992 года) дремлющие силы в народе смог увидеть с несколько другого ракурса, выразив это в разделении людей на обычных с «короткой волей» и на пассионариев с «длинной волей».

Не так давно многим на планете стало очевидно, что вопреки международным договорённостям между мировыми политическими центрами, мир от события к событию движется в другом направлении. Это, в свою очередь, привело к пониманию наличия транснационального «глубинного государства», щупальца которого проявляются везде, но согласно индукции указывают на их центр в США.

В наши дни Владислав Юрьевич Сурков в своей статье «Долгое государство Путина», на примере восстановления позиций новой России после поражения в «холодной войне» на международном уровне, смог описать причину современных неудач «глубинного государства» США на российском направлении — наличием «глубинного народа» в России, который не по зубам американскому государству.

Выявление «дремлющих сил» («глубинных сил») у пролетариата, «длинной воли» у пассионариев, «глубинного государства» в США и «глубинного народа» в России обусловлено следующим — во-первых, наличием у авторов данных определений сверхчувствительных способностей по обнаружению этих явлений, и, во-вторых, само обнаружение этих явлений стало возможным благодаря их проявлениям, что говорит об их пробуждении.

Пробуждение «длинной воли» у пассионариев и самого «глубинного народа» вызвано его гнётом американскими агентами влияния в России, в виде воздействия на них кнутом капиталистических классов. Процесс пробуждения запущен и, вероятнее всего, он необратим. Что будет с гнетущими и угнетёнными, с опорой на историю, всё известно наперёд. Неясно только, по чём придётся серп и молот, по «щупальцам» либо по самому заокеанскому «спруту».

Главный вопрос в другом, что делать дальше, после пробуждения «глубинного народа» в России, да и как его звать-величать и куда направить. Его инертность известна, она снесёт всё, что было до этого, но вот вопрос, сможет ли за этим создать что-то новое. Загадывать не стоит, но в этой связи следует начать проработку, от простого к сложному.

Известно, что в дореволюционный период, тогда, когда Россией правили в основном инородные по крови и чужеземные по духу правители, «заказ» сверху вниз был из русских сделать «россов», по одноименному названию государства. В следствии Великой Октябрьской Социалистической Революции, пришедший к власти класс пролетариата создал в начале Советскую Державу, а затем из советского интернационала, совмещая этногенез с государствогенезом, создавал его титульное олицетворение — русский народ.

Борис Кустодиев. Большевик. 1920

Об этом говорят исторические факты. А именно, помимо национальных языков в национальных республиках в качестве межнационального языка общения изучался и использовался русский язык; фамилии граждан национальных республик Советского Союза формировались по правилам русских окончаний; от победы к победе, от открытия к открытию, от достижения к достижению — участники событий, относясь по происхождению к любой нации, становились в плане самоидентификации русскими и считали это за честь, которую нужно было заслужить; все эти и другие процессы подъёма русского духа в Советской Империи выражались в её гимне словами — «Союз нерушимый республик свободных — Сплотила навеки Великая Русь».

После развала СССР, в следствии этого по множеству закономерных причин, в том числе и в большей степени благодаря самобичеванию, произошла существенная сдача позиций Русского Мира. Примерно на миллениуме лет негативные процессы достигли своей вершины, и с того момента маятник стал возвращаться назад. При том, что с недавнего времени пробуждённый «глубинный народ» начал активнее проявлять себя, он всё еще остаётся безликим.

В наши дни наблюдается продолжение Петровско-европейского или Екатерининско-немецкого курса развития России и вместе с этим продолжение «заказа» по обозначению народа под одноимённым со страной названием — «россияне». Название россияне — не является названием нации или племени, а в большей степени является подданством, обозначающим принадлежность гражданина к соответствующему государству по его названию.

В этой связи следует отметить, что народ без государства сможет существовать, он будет беден, угнетён, оккупирован, но жив. Государство без народа не сможет существовать, потому-что оно является его производным. Из чего следует, что народ первичен, а государство вторично.

Таким образом, когда из народа России пытаются сделать россиян, то этим внедряют в него вторичную систему ценностей, завязанную на подданстве к государству, которая априори уступает первичной ценности, завязанной на племени.

В этой связи следует понимать, что укрепляя государственную идентичность, укрепляется подданство граждан государству, которое таким образом становится главным выгодополучателем в то время, как племя ослабевает. В противоположность этому, укрепляя племенную идентичность, тем самым укрепляется и племя, и производное от него государство, из чего они вместе становятся выгодополучателями.

В 2002 году, А. Г. Лукашенко не упустил возможности воспользоваться моментом и вычеркнул из гимна Белоруссии строки «Мы, беларусы, з братняю Руссю — Разам шукалі к долі дарог. — У бітвах за волю, у бітвах за долю — Мы здабылі з ёй сцяг перамог!». Тем самым, сместив акцент с племенной идентичности в пользу национальной. Похоже на то, что примерно с того времени в строительстве Союзного Государства со стороны А. Г. Лукашенко появилась скрытая (глубинная) угроза, которая вовремя не была распознана.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко

В качестве общей рекомендации по работе на данном уровне — очевидно, что пришла пора нашему обезличенному «глубинному племени» восстановить своё исконное название — русские. Что, в свою очередь, активизирует процессы по идентификации разных на уровне национальности — белорусов, великорусов (россиян), новорусов (бывших украинцев) — на глубинном уровне, как одно русское племя.

Но это еще не конец. Пробуждение в наше время «глубинного племени» под своим настоящим именем позволит пробуждённым увидеть себя в прошлом. Затем, умозрительно, согласно линейной геометрии, сквозь время, как сквозь пространство, от истоков времён возникновения русских провести прямую соединительную линию к пробуждённым русским в наши дни, тем самым создав между поколениями соединительную связь.

Но время идёт дальше вперёд, тем самым превращая линию в вектор, указывающий путь нашему русскому племени в будущее. И это только начало.

Глава 7 — За 22 года на уровне белорусского народа

Белорусский народ последовательно принял ряд принципиальных исторических решений, во-первых, в 1991 году на всесоюзном референдуме проголосовал за сохранение СССР; во-вторых, в 1994 году на первых честных выборах избрал А. Г. Лукашенко в качестве Президента Республики Беларусь, с целью создания государственного Союза с Россией; в-третьих, в 1995 году на всенародном референдуме проголосовал за восстановление советской символики, укрепление государственного статуса русского языка наравне с белорусским, а также за укрепление братских отношений и интеграцию с Россией.

Данные решения были приняты абсолютным большинством белорусского народа, им не отменены и не могут быть отменены никем, кроме самого народа. Других принципиальных исторических решений способом прямой демократии, путём всенародного плебисцита — белорусский народ не принимал. Однако задачи, возложенные на А. Г. Лукашенко, и данные им обещания до сих пор не выполнены, цели народных решений за более, чем 22 года не достигнуты.

За прошедшее время, благодаря массовой и системной работе с белорусским народом коллективного Запада через сеть подконтрольных НКО (Некоммерческие Организации) и агентов влияния, запрету государственной идеологии, согласно Конституции Республики Беларусь, отсутствию идеологии в самой России и её серьёзной работы на белорусском направлении, в наши дни белорусский народ идеологически раздроблен на множество частей, из которых можно выделить три основных.

Большая часть белорусского народа (примерно ½ населения) по-прежнему верна старым убеждениям, однако без ясной идеологии, но с опорой на историческую память — за Русский Мир.

Данная часть в основном соответствует рабочему классу. Кроме того, на протяжении всего времени строительства Союзного Государства вложилась всеми своими силами и средствами в укрепление власти А. Г. Лукашенко для того, чтобы он выполнил возложенные на него обязательства и обещания, которые он дал.

Однако, начиная примерно с середины времени строительства Союзного Государства и до сих пор, происходит рассинхронизация формы и содержания строительства Союзного Государства по инициативе А. Г. Лукашенко. То есть на словах говорится одно, а на деле всё делается для воспрепятствования интеграционным процессам (впрочем, это относится к большинству его обещаний).

В этой связи у большей части народа произошло разочарование в изначальном выборе А. Г. Лукашенко в качестве ответственного за строительство Союза с Россией от белорусской стороны, а также разочарование во всей выборной системе, при этом сложилось понимание того, что никто ничего изменить не в силах.

Вместе с этим у некоторой части народа чувства разочарования по отношению к А. Г. Лукашенко продолжают бороться с инертными чувствами его поддержки. Это обусловлено ловкостью А. Г. Лукашенко избегать ясности в своей позиции и скрывать её в своих действиях.

Данная часть народа во многом занимает пассивную позицию. Одной из причин пассивности на примере «пророссийских публицистов ИА Regnum» (Сергея Алексеевича Шиптенко, Юрия Сергеевича Павловца, Дмитрия Валерьевича Алимкина), отсидевших за свои взгляды в белорусской тюрьме, является отсутствие поддержки и защиты со стороны России. Другой причиной пассивности является отсутствие лидеров мнений, неразвитость гражданского общества и общая подавленность белорусского народа.

При этом несправедливо вменять в вину и тем более в черту характера белорусов — забитость. В этой связи для сравнения следует вспомнить, что при установлении советской власти народ в Москве выходил из кабаков трезвый и дисциплинированный, иначе за пьянство или дебоширство тут же приговаривался «судом тройки». Таким образом, если оказалось возможным за несколько лет благодаря «красному террору» против пьяниц застроить всю Москву (не говоря уже об остальной стране), то не стоит удивляться аналогичному результату, достигнутому за 25 лет благодаря политике А. Г. Лукашенко по отношению к белорусскому народу.

При продолжении оболванивания народа данная часть может продолжить делиться на фракции, некоторыми частями переходить в группу «многовекторных» сторонников А. Г. Лукашенко, другими частями к нему в оппозицию.

В качестве рекомендации по работе с данной частью населения — следует укреплять понимание о том, что народы, отказавшиеся от своего прошлого, не имеют будущего. Вместе с этим следует обратить белорусов, великорусов (россиян), новорусов (бывших украинцев), то есть разных по национальности, к общим историческим истокам в нашем русском племени. Для того, чтобы с опорой на прошлое устремиться к светлому будущему в Русском Мире.

Средняя часть белорусского народа (примерно 1/3 населения) сформировалась во время строительства Союзного Государства, представляет собой не менее двух поколений молодых людей, которые подверглись внушению про «сильную и процветающую Беларусь», «социально ответственное государство», «экономическое чудо» и «священную независимость» благодаря А. Г. Лукашенко, и вместе с ним выступают — за государственный национализм, с опорой на «многовекторность».

Данная часть в основном соответствует неопределённому классу «многовекторных», выращенному самим А. Г. Лукашенко.

Отличительная черта молодых и новых поколений заключается в том, что способность думать им стал заменять смартфон.

Отличительная черта средних и старших поколений этой части населения заключается в том, что «многовекторность» в некотором смысле тоже, что и «хамелеонство», предполагает изменение их окраса в цвет любой из сторон, в зависимости от обстоятельств.

В качестве рекомендации по работе с данной частью населения — следует действовать с ней пожёстче, тогда в качестве обратной связи данная часть станет понормальнее. Иначе говоря, по своей природе «многовекторность» является становлением от неуверенности к неопределённости. Таким образом, при демонстрации неуверенности своих позиций на белорусском направлении со стороны России, в Белоруссии данная часть населения из-за собственной неуверенности начинает утверждаться в «многовекторности». И наоборот, при уверенных действиях на белорусском направлении со стороны России, в Белоруссии данная часть населения очень динамично выйдет из класса «многовекторных» и примкнёт к сторонникам Русского Мира. С пониманием, что проведение аналогичных действий со стороны западных игроков при проявлении неуверенности со стороны России даст результат в пользу коллективного Запада.

Незначительная часть белорусского народа (примерно ¼ населения) обозначила себя ещё до начала строительства Союзного Государства, представляет собой оппозицию и выступает — за этнический национализм и западные ценности, с опорой на ненависть к России.

Данная часть в основном соответствует классу мелкой буржуазии, в своём большинстве обладает «картой поляка» и считает себя шляхтой. Каждый из этих факторов в отдельности и все в совокупности перманентно ориентированы на Запад.

Данная часть является наиболее пассионарной. За прошедший период грубо ощетинилась и стала более организованной.

Кроме того, на почве ненависти к России данная часть солидарна с неонацистами Украины и российскими либералами.

Вероятнее всего, разница между государственным национализмом, продвигаемым А. Г. Лукашенко, и этническим национализмом, продвигаемым Западом, должна в скором времени размыться и тогда может произойти спайка поневоле с частью сторонников А. Г. Лукашенко.

В качестве рекомендации по работе с данной частью населения — следует разделить её на фракции, а затем воздействовать на них с индивидуальным подходом. То есть отделить оппозицию против действующей власти с выводом её из оборота западных кукловодов; отделить буржуазные классы с заменой у них западных ценностей альтернативными; отделить националистов с выводом их из состояния оболваненности. Само по себе разделение данной части населения на фракции ослабит влияние над ними Запада и всем вместе пойдёт на пользу.

* * *

Согласно Статьи 4 Конституции Республики Беларусь — «Демократия в Республике Беларусь осуществляется на основе многообразия политических институтов, идеологий и мнений. Идеология политических партий, религиозных или иных общественных объединений, социальных групп не может устанавливаться в качестве обязательной для граждан.»

Согласно Статьи 8 Конституции Республики Беларусь — «Республика Беларусь признает приоритет общепризнанных принципов международного права и обеспечивает соответствие им законодательства…»

Согласно Статьи 33 Конституции Республики Беларусь — «Каждому гарантируется свобода мнений, убеждений и их свободное выражение…»

Прежде всего, необходимо отметить, что за «красивыми» формулировками в Конституции Республики Беларусь (примерно тоже самое заложено и в Конституции Российской Федерации), в реальности дело обстоит следующим образом — при капиталистическом строе государства фактической государственной идеологией становится капитализм и индивидуализм, а всё остальное будет размываться или подавляться несмотря на сопротивление.

Данные статьи в Конституциях России и Белоруссии были установлены вследствие нашего поражения в «холодной войне» и развала СССР диктатом коллективного Запада. Из чего следует, что государство не может проводить и устанавливать государственную идеологию в качестве обязательной, но должно обеспечивать продвижение частной идеологии, через свободу мнений и убеждений.

Иначе говоря, демократический централизм государственной идеологии заменён многообразием политических институтов, идеологий и мнений. Фактически источником идеологического многообразия являются частные структуры. То есть прозападные НКО и СМИ. Также, в ущерб суверенитету и независимости государства, установлен приоритет международного права, что говорит о подчинении наднациональным правилам и контролю коллективного Запада.

Используя данную возможность, Польша, США и ЕС через сеть спонсируемых частных СМИ и НКО, под эгидой свободы слова, фактически продвигают свою идеологию либерализма, национализма, нетрадиционных и западных ценностей. Хуже того, те же кукловоды через те же ресурсы и под той же шильдой создают из России образ врага, с целью формирования антирусской идеологии среди своей аудитории. Иначе говоря, произошло замещение нашей суверенной идеологии на внешнюю.

Именно благодаря такой массовой и системной работе коллективного Запада по оболваниванию населения объясняется снижение сторонников создания Союзного Государства со времени старта 22 года назад до нынешнего времени и состояния. При отсутствии государственной идеологии в Белоруссии, направленной на дружбу с Россией и ответной дружественной идеологии в России, негативные тенденции в этой сфере будут только усиливаться.

При этом, несмотря на размытие классов и убеждений, непреодолимых проблем в создании Союзного Государства России и Белоруссии на народном уровне нет и не предвидится. Однако при определяющем условии в том, что на белорусском направлении для восстановления утраченных за 22 года позиций нужно работать в несколько десятков раз активнее, чем раньше.

Вместе с этим в наши дни проблем в отношениях двух стран накопилось уже достаточно много и, предположительно, станет ещё больше. Для России это говорит об ошибочности прежних подходов. То есть полагание в интеграционных процессах на режим А. Г. Лукашенко уже привело к противоположному результату от запланированного.

В качестве общей рекомендации по работе на данном уровне — России нужно взаимодействовать с белорусским народом напрямую, по аналогии с тем, как это делает коллективный Запад. То есть на каждую 1000 прозападных НКО и СМИ необходимо активизировать 2000 наших НКО и СМИ.

Глава 6 — За 22 года на уровне российского народа

Глава 7 — За 22 года на уровне белорусского народа