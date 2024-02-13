Кирилл Бенедиктов
Автор
Американист, автор первой биографии Дональда Трампа на русском языке «Черный лебедь»
Последние публикации
Дональд Трамп исправляет главную ошибку своего первого президентского срока
Чем больше побед одерживает экс-президент США Дональд Трамп на внутрипартийных выборах — кокусах и праймериз — тем активнее готовятся к его новому президентскому сроку и влиятельные фигуры в американском истеблишменте, и незаметные аппаратчики Республиканской партии, и акулы большого бизнеса, и...
13 февраля 2024
США не смогут дать деньги Киеву до выборов президента
Очередная победа Трампа на праймериз в Нью-Гэмпшире почти вытеснила с первых страниц американских СМИ новости о сделке между республиканцами и демократами по одобрению нового пакета помощи Украине. Тем не менее процесс идет, хотя и не так, как хотелось бы Байдену и его администрации. Вкратце...
25 января 2024