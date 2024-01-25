Очередная победа Трампа на праймериз в Нью-Гэмпшире почти вытеснила с первых страниц американских СМИ новости о сделке между республиканцами и демократами по одобрению нового пакета помощи Украине. Тем не менее процесс идет, хотя и не так, как хотелось бы Байдену и его администрации.

Иван Шилов ИА Регнум

Вкратце напомню, в чем основная интрига этой истории.

Администрация Байдена с осени прошлого года настаивает на одобрении финансирования Украины, Израиля, Тайваня и пограничной политики США одним пакетом в размере $110 млрд. При этом для поддержки Киева он требует от Конгресса $61 млрд., а на укрепление границы планируется выделить около $14 млрд.

Но дело даже не в том, что на решение внутренних проблем Америки Белый дом собирается потратить в пять раз меньше, чем на нужды режима Зеленского, а в том, что запрашиваемые миллиарды не укрепят южную границу страны, а, скорее, сделают ее еще более проницаемой. Большая часть этих средств, согласно планам администрации, должна пойти на увеличение числа агентов пограничного патрулирования, офицеров таможни, а также… адвокатов, которые должны будут помогать мигрантам заполнять иммиграционные бланки. Будут наняты сотрудники таможни и иммиграционной службы «для ускорения выдачи документов о разрешении на работу негражданам». Помимо этого, Белый дом планирует выделить деньги на дополнительные места для временного размещения мигрантов, а также на автобусы, которыми мигрантов с границы вывозят в так называемые города-убежища, в том числе Нью-Йорк. Предусмотрены и гранты для общин, в которых будут размещаться «новые американцы».

Республиканцы предсказуемо возмутились. Вопрос о границе для обеих партий критически важен, ведь орды мигрантов — это завтрашний электорат Демпартии, гарантия того, что в будущем она всегда будет превосходить республиканцев числом своих избирателей. Поэтому жизненный интерес Великой старой партии (как по традиции называют Республиканскую партию) заключается в том, чтобы максимально затруднить процесс проникновения мигрантов из бедных, преимущественно испаноязычных, стран на территорию США и ужесточить условия получения ими гражданства.

Увязав финансирование границы с помощью Киеву в рамках одного пакета, Джо Байден оказал своему украинскому союзнику медвежью услугу. Он вручил республиканцам мощный рычаг, орудуя которым они пытаются продавить Белый дом на реформирование иммиграционной политики Демпартии. Но и демократы, разумеется, не готовы по-настоящему уступать своим оппонентам по столь важному вопросу. Все, на что они соглашаются, является, по сути, ничего не значащей косметической мишурой.

Именно поэтому сделка «граница — Украина» буксует в Конгрессе уже три с лишним месяца — и вероятнее всего, будет буксовать еще долго. Тем более, что недавнее принятие Конгрессом билля о двухступенчатом финансировании отодвинуло угрозу технического закрытия правительства до начала марта, а значит, необходимость принимать какое-то решение в авральном порядке тоже исчезла.

В Сенате США специальная комиссия продолжает работу над секретным текстом двухпартийного законопроекта, о котором известно очень мало. Только то, что он есть, и что в его основе лежат наработки аппарата лидера демократов в Сенате Чака Шумера. А это значит, что правое крыло республиканской партии с ним почти наверняка не согласится. Оптимисты надеялись, что голосование по законопроекту состоится уже на этой неделе, но во вторник ведущий переговорщик от Республиканской партии сенатор Джеймс Лэнкфорд с грустью сообщил, что этого не произойдет, поскольку предстоит еще устранить последние спорные моменты. Вместо этого Лэнкфорд выразил надежду, что тройка переговорщиков: он сам, демократ Крис Мерфи и независимая (но о-о-чень прогрессивная!) сенатор Кирстен Синема смогут хотя бы опубликовать текст законопроекта.

Сторонники продолжения финансирования Украины понимают, насколько важен фактор времени. Тот же Мерфи настоятельно подчеркивал, что у сенаторов «нет причин ждать несколько недель, пока этот законопроект будет представлен на рассмотрение», чтобы можно было как можно скорее оказать помощь Киеву. Но этот же фактор может сослужить законопроекту плохую службу. Многие сенаторы недовольны тем, что переговоры длятся так долго, возмущены, что текст сделки держится в секрете и опасаются, что партийное руководство может заставить их провести быстрое голосование.

Гарантий, что консерваторы в Сенате одобрят текст сделки, который от них так старательно прячут, сейчас не может дать никто. Но для того, чтобы законопроект был принят, требуется простое большинство (51 голос) либо, в случае филибастера, большинство в 3/5. Поскольку у демократов в Сенате большинство, то они могут проголосовать за сделку даже без участия республиканцев. Если же противники сделки решат прибегнуть к филибастеру (забалтыванию) законопроекта, то потребуется всего лишь 9 республиканцев, проголосовавших «за». И такие диссиденты среди сенаторов, скорее всего, найдутся, учитывая, что за нее выступает сам лидер республиканцев Сената Митч Макконнелл.

Но даже если сделку «граница-Украина» одобрит верхняя палата Конгресса, ей нужно будет еще пройти через Палату представителей, а это гораздо сложнее. «В то время, как Сенат все ближе к соглашению, — пишет сайт The Hill, — Палата представителей, похоже, все дальше и дальше отходит от одобрения сделки, которая будет включать в себя новую помощь Украине».

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон занял твердую позицию в вопросе о сделке «граница-Украина»: он требует, чтобы любой новый транш Киеву сопровождался ужесточением миграционной политики. На прошлой неделе Джонсона пригласили в Белый дом, где Джо Байден при поддержке лидеров Сената от обеих партий — демократа Шумера и республиканца Макконнелла — устроил настоящую психологическую атаку, вынуждая его пойти на сделку по финансированию Украины в обмен на незначительные уступки в вопросе о границе. Спикер, впрочем, остался непоколебим. Он заявил, что намерен добиться от Белого дома и Сената принятия законопроекта HR 2, который значительно ужесточает правила предоставления убежища мигрантам и предполагает продолжение строительства Стены Трампа.

Джонсона можно понять: если он пойдет на компромисс с демократами и теми представителями республиканского истеблишмента, которые настаивают на продолжении финансирования Киева, то рискует лишиться кресла спикера. Совсем недавно яростная конгрессвумен Марджори Тейлор Грин пригрозила, что начнет добиваться отставки Джонсона, если он проведет голосование по пакету помощи Украине, который не будет учитывать требования консерваторов по вопросу границы. Журналистам Грин заявила, что помощь Украине в размере $60 млрд не только безответственна с финансовой точки зрения, учитывая огромный долг США, но и будет потрачена впустую на «войну, которая уже практически проиграна».

И так думает не одна Грин. Осознание того факта, что миллиарды, уже потраченные на поддержку Украины, ухнули в гигантскую черную дыру, приходит ко все большему числу республиканцев в Конгрессе. Сам Джонсон постоянно подчеркивает, что главным препятствием на пути к выделению новых пакетов помощи помимо приоритета безопасности южных границ США является отсутствие надзора за финансированием киевского режима и отсутствие четко сформулированного плана действий, которые должны привести к «победе Украины».

Джонсон, конечно, не хочет разделить судьбу своего предшественника Кевина Маккарти, которого свергли 11 республиканцев, проголосовавших заодно со всеми демократами Палаты представителей. Поэтому он будет до последнего отстаивать самый жесткий, трампистский вариант законопроекта по границе, принять который демократы не смогут просто в силу инстинкта самосохранения. К тому же спикер Палаты, по его собственным словам, «часто беседует» о судьбе сделки с экс-президентом Трампом, который ясно дал понять, что выступает против любого соглашения, которое будет принято Сенатом. Трампу, наоборот, нужно, чтобы проблема мигрантов продолжала усугубляться и раздражать избирателей вплоть до самих ноябрьских выборов.

Итак, что мы имеем в сухом остатке?

Текст законопроекта, который будут продавливать партийные лидеры Сената Шумер и Макконнелл будет опубликован ближе к выходным либо в начале следующей недели и наверняка будет с негодованием встречен как левым крылом Демпартии, так и консервативным крылом республиканцев. Голосование по нему, возможно, состоится в начале февраля. С большой степенью вероятности, Сенат этот законопроект примет.

В Палате же представителей он, скорее всего, застрянет. Причем чем дальше он будет там буксовать, тем меньше шансов, что его в конечном итоге примут. Достаточно взглянуть на календарь: 8 февраля республиканские кокусы в Неваде, 23 февраля праймериз в Южной Каролине. В обоих штатах Трамп лидирует с большим отрывом. И с каждой новой победой на внутрипартийных выборах влияние Трампа на республиканцев в Конгрессе будет только расти. А Трамп, как мы помним, против любой сделки по границе, одобренной Сенатом.

А в конце февраля над страной вновь нависнет угроза шатдауна (1 и 8 марта), причем на этот раз вариант с временным финансированием уже не сработает.

Впрочем, выход, конечно же, есть. Разделить общий пакет на 110 миллиардов и голосовать отдельно за помощь Украине, помощь Израилю, помощь Тайваню. Но это будет уже совсем другая история.