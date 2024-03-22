«Трамп может разрушить НАТО», — пугала Хиллари Клинтон участников Мюнхенской конференции по безопасности в феврале этого года. Бывшая неудачливая соперница Дональда Трампа тогда заявила, что в случае своей победы на выборах в ноябре этого года экс-президент не станет терять времени и инициирует выход США из Североатлантического альянса.

Иван Шилов ИА Регнум

«Он вытащит нас из НАТО», — упорно повторяла она во время обеденного перерыва, призывая отнестись к жёстким высказываниям бывшего — и, возможно, будущего — президента США «буквально и серьезно». В идеологическом арсенале Демпартии США образ Трампа как потенциального разрушителя НАТО занимает видное место — и, надо сказать, сам он сделал для этого немало.

За несколько дней до эмоционального выступления Хиллари Клинтон в Мюнхене на предвыборном митинге в Южной Каролине Дональд Трамп позабавил своих сторонников рассказом о том, как лидер некоей «большой страны», входящей в НАТО, спросил его, будут ли США защищать его страну от агрессии России, если страна не заплатила взнос в бюджет организации.

«Вы не заплатили? — переспросил его Трамп. — Вы просрочили платеж? Нет, я не стану защищать вас. На самом деле, я буду поощрять их делать всё, что они, черт возьми, хотят. Вы обязаны оплачивать свои счета». Аудитория взорвалась аплодисментами — среди избирателей Трампа мало тех, кто считает, что США должны платить за безопасность своих заокеанских союзников.

Но действительно ли Дональд Трамп вынашивает планы развала НАТО? Или это не более чем пропагандистский миф, своего рода «черная легенда», призванная оттолкнуть от экс-президента США колеблющихся избирателей, для которых атлантическая солидарность не пустой звук?

publicdomain Трамп-башня в Чикаго

Европейские страны должны быть готовы к тому, что Трамп «выведет США из НАТО», — предупреждает британская The Telegraph со ссылкой на неназванных дипломатов стран — членов альянса. В Лондоне нет плана действий на случай реализации такого сценария, но в других европейских столицах «начинают осознавать необходимость» запланировать и пересмотреть свой оборонный потенциал в свете угроз, исходящих от Дональда Трампа.

Но вот совсем недавняя его беседа с британским политиком Найджелом Фараджем, показанная в эфире телеканала GB News 19 марта, казалось, развеяла все эти опасения. Трамп успокоил Фараджа: если европейские члены НАТО «станут играть честно», Америка «на 100%» останется членом альянса и придет к ним на помощь. Но повторил: НАТО должно относиться к США справедливо, «потому что, если бы не Соединенные Штаты, НАТО буквально даже не существовало бы».

«У нас есть океан между некоторыми проблемами, — пошутил экс-президент, — у нас есть хороший, большой, красивый океан». Иными словами — в случае чего (большой войны, например) у США будет преимущество их географического положения, а вот у европейских стран НАТО такого преимущества не будет. Поэтому лучше им слезть с шеи Вашингтона и платить за свою безопасность столько, сколько от них требуют США.

Дональд — Два Процента

Трамп ворвался на американский политический олимп как пушкинская беззаконная комета в круг расчисленных светил. Он поражал своей непохожестью на профессиональных политиканов, годами оттачивавших свое умение лавировать в мутной воде вашингтонского болота. Он отвергал все принятые в их кругах правила игры, пугал бюрократов и шокировал элиту.

Во многом это объяснялось тем, что Трамп пришел в политику из крупного бизнеса, причем — это важно! — крупного строительного бизнеса. По определению этот бизнес интернационален. Башни Трампа — визитная карточка его империи — возводились в Турции, Индии, на Филиппинах, в Канаде и Уругвае. Планировал он построить такую башню и в Москве, и, хотя этому проекту не суждено было сбыться, миллиардер не раз посещал нашу страну.

Бизнес во многом сформировал его взгляды на международную политику — взгляды сколь оригинальные, столь и неприемлемые для вашингтонского истеблишмента. В полной мере это относится и к проблеме НАТО, игравшей заметную роль в его внешнеполитической программе.

Одно из первых серьезных касающихся НАТО заявлений Трампа прозвучало 27 апреля 2016 года в стенах Центра национальных интересов, влиятельного республиканского think-tank, носившего до 2011 г. имя Ричарда Никсона. К этому моменту Трамп одержал уже целый ряд побед на праймериз, и политические обозреватели заговорили о том, что его победа в борьбе за номинацию от Республиканской партии почти неизбежна.

Это обстоятельство и определило общую тональность речи Трампа в ЦНИ. Она была выдержана в стилистике, понятной и близкой республиканскому истеблишменту, в ней почти не звучали те ноты, за которые миллиардера из Нью-Йорка клеймили «популистом». Но было и одно исключение, касавшееся как раз НАТО.

Страны, входящие в ЕС и НАТО, говорил Трамп, являются естественными союзниками США, но большинство из них — нахлебники Америки, которые не гнушаются пользоваться ее военной мощью, ничего не давая взамен. Вместо того чтобы вносить свой вклад в обеспечение глобальной безопасности, они без зазрения совести перекладывают это бремя на широкие плечи дяди Сэма.

В 2016 году лишь четыре из 28 стран — членов НАТО (помимо самих США) тратили 2% своего ВВП на коллективную оборону. Трамп считал, что это требование прописано в Уставе НАТО, но ошибался — это было нововведение, принятое в 2014 году после присоединения Крыма к России. Долги остальных 24 стран покрывала Америка, чей взнос в бюджет НАТО на протяжении десятилетий составлял 3,5%. Для бизнесмена Трампа такое положение вещей было, конечно, неприемлемо.

«В течение долгого времени, — гремел он, — мы тратим триллионы долларов — на самолёты, ракеты, боевые корабли, оборудование — наращивая нашу военную мощь, чтобы обеспечить надежную защиту Европе и Азии. Страны, которые мы защищаем, должны заплатить за эту защиту — в противном случае США должны быть готовы позволить им защищать себя самостоятельно… Весь мир будет в большей безопасности, если наши союзники будут выполнять свою часть обязательств по обеспечению нашей общей защиты».

Эти слова многие противники Трампа расценили как стремление распустить Североатлантический альянс. Но прошло три месяца, и в интервью журналисту канала ABC Джорджу Стефанопулосу Трамп значительно скорректировал свою позицию.

«Я за НАТО. Я сказал, что НАТО устарело. Меня спросили кто-то из ваших коллег, и я сказал, что НАТО не соответствует требованиям современности, поскольку оно не занимается борьбой с терроризмом. Вы же это понимаете. И это оказалось правильно. Многие меня за это хвалили.

И вот, три месяца назад на первой странице The Wall Street Journal пишут, что у НАТО появилось отделение по борьбе с терроризмом. И во главе этого отделения поставили совершенно выдающегося человека. И это всё благодаря мне. Так что я был прав».

Забавно, конечно: Трамп еще не выиграл выборы, но уже поставил себе в заслугу изменения, происходящие в НАТО, на самом деле, конечно, никак с его заявлениями не связанные. Но скромность никогда не входила в число его достоинств.

Потом последовала сенсационная победа на выборах в ноябре 2016 года, неразбериха первых месяцев его президентства, хаотичные назначения и увольнения. Первым министром обороны в администрации Трампа (всего их, включая нескольких и. о., будет шесть) стал генерал Джеймс Мэттис по прозвищу Бешеный Пёс. Он не разделял взглядов своего босса на Североатлантический альянс и в частных беседах даже называл антинатовские идеи Трампа «дурацкими».

Но в середине февраля 2017 года Мэттис должен был выступать на Мюнхенской конференции по безопасности и, конечно, не мог себе позволить произнести речь, которая шла бы вразрез со взглядами президента.

Европейские союзники США с замиранием сердца ожидали выступления главы Пентагона, гадая, останется ли Америка в Североатлантическом альянсе или же выйдет из него. В самом Белом доме тоже шли оживленные дискуссии по этому поводу. Решилось все за несколько дней до конференции, 8 февраля, на обеде в Красной комнате Белого дома, организованном главой администрации Трампа Райнсом Прибусом.

На обеде присутствовали министр обороны Мэттис, председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) Джозеф Данфорд, начальник аппарата Совета национальной безопасности генерал-лейтенант Кит Келлог, зять президента Джаред Кушнер, а также один из столпов республиканского истеблишмента в Вашингтоне, бывший посол США в ЕС Бойден Грей.

Все военные, кроме Келлога, были горячими сторонниками сохранения НАТО. Келлог — герой войны во Вьетнаме и участник первой войны в Персидском заливе — утверждал, что НАТО устарело. Его существование имело смысл после Второй мировой войны, когда США противостояли могучему и агрессивному Советскому Союзу. Теперь Россия уже не является такой опасностью для свободного мира, а затраты, которые несут США, являются несправедливо высокими по сравнению с затратами их европейских союзников.

Трампу были по душе речи Келлога, но тут в разговор вмешался председатель ОКНШ Данфорд. Если распустить НАТО, заявил он, его будет трудно создать вновь. Опасность, исходящую от России, не стоит недооценивать: страны Восточной Европы, прежде всего Польша, напуганы вторжением Путина в Крым и Донбасс. В такой ситуации, настаивал Данфорд, важно сохранять солидарность и единство. Предвосхищая возражения президента, Данфорд согласился с тем, что страны-члены должны выполнять свои обязательства по увеличению расходов на оборону до 2% ВВП.

Тут его поддержал Мэттис: я полагаю, сказал он, немцы вполне могут выполнить такое обязательство, а они являются самым важным звеном. Тут Бешеный Пёс попал в самую больную точку: Трампа всегда возмущало, что богатая Германия тратит на оборону не больше 1,4% своего ВВП, а недостающие проценты за нее платит Америка.

Напрасно Джаред Кушнер пытался объяснить, что в виде процентной доли от собственного военного бюджета США недовыполнение совсем небольшое — несколько центов на доллар. Трамп стоял на своем: это политическая проблема, а в конечном итоге и моральная. Почему США должны платить за защиту Европы?

К тому времени, когда участники обеда закончили с десертом, Трамп согласился на компромисс. «Можете оставить свое НАТО», — буркнул он Мэттису. Администрация будет поддерживать альянс, но глава Пентагона должен стать «сборщиком налогов».

Это было именно то, что хотели услышать от президента сторонники сохранения НАТО. Неделю спустя в Мюнхене Мэттис успокоил европейцев: НАТО остается краеугольным камнем политики США. Америка выполнит свои обязанности по отношению к союзникам, однако будет уменьшать принятые обязательства, если другие страны — члены НАТО не будут выполнять свои.

«Я говорил, что альянс устарел, — заявил Трамп на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в апреле 2017-го. — Так вот, он больше не является устаревшим!»

Парень с бейсбольной битой

«Первые четыре года правления Трампа вызвали большой стресс у американских институтов и страны на международном уровне, а его беспорядочная и неопределенная политика нанесла большой ущерб нашим союзникам», — считает Джон Болтон, бывший советник по национальной безопасности в администрации Трампа в 2018–2019 годах, а ныне — один из злейших критиков экс-президента. Болтон утверждает, что вторые четыре года президентства Трампа могут нанести США и их союзникам ущерб, который «просто невозможно исправить».

Но представление о Трампе как об «агенте Хаоса», наносящем вред трансатлантическим отношениям, во многом определяется либо личными (как у Болтона), либо партийными мотивами. В 2018 году назначенный Трампом посол США в Великобритании Вуди Джонсон уволил второго секретаря посольства в Лондоне Льюиса Люкенса. Причиной послужила речь Люкенса перед английскими студентами, в которой тот восхвалял бывшего президента Барака Обаму.

Теперь Люкенс — один из самых активных сторонников концепции «Трамп — угроза для НАТО». «Среди наших союзников в Европе наблюдается огромный уровень смятения и недоверия. Они говорят: «Вы действительно собираетесь сделать это снова? Неужели Трамп действительно снова станет тем парнем, за которым вы пойдете?» — цитирует отставного дипломата европейское зеркало сайта USA Today.

Но есть и другие мнения, причем достаточно авторитетные.

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон опубликовал острую колонку, где высмеял либералов, пытающихся представить Трампа «самой большой угрозой миру». Напротив, утверждает Джонсон, президентство Трампа может быть именно тем, что нужно миру сейчас. Правда, при одном условии: «Если он поступит правильно и поддержит украинцев (а я верю, что так и будет), президентство Трампа может стать большой победой для мира».

«Какой американский президент первым встал на защиту Украины после путинского вторжения в 2014 году? — задается вопросом британский экс-премьер. — Был ли это великий либерал-интернационалист Барак Обама? Нет, сэр. Он не сделал ничего, чтобы вытеснить Путина с Украины, ни из Крыма, ни с Донбасса. Ни французы, ни немцы, ни, честно говоря, не сделало этого и тогдашнее правительство Великобритании, которое решило — загадочным образом — умыть руки и доверить судьбу украинцев морально обанкротившемуся «нормандскому формату».

Именно Дональд Трамп подарил украинцам противотанковое оружие Javelin, которое вместе с британскими ракетами NLAW и другим оружием было так ценно для украинцев в битве за Киев; и, по крайней мере, отчасти именно благодаря этому смелому решению Трампа украинцы смогли ошеломить мир и заставить армии Путина бежать из украинской столицы».

Джонсона, разумеется, можно уличить в передергивании фактов. А учитывая, что именно он сорвал заключенные в Стамбуле договоренности, в рамках которых Россия отвела войска от Киева, слова о «бегстве» российской армии звучат особенно цинично. Но в одном он прав — летальное оружие США стали поставлять Украине именно при Трампе, как бы ни хотелось администрации Байдена и Демпартии США приписать эту заслугу себе.

Пекка Хаависто, министр иностранных дел Финляндии в 2019–2023 годах, однажды спросил Йенса Столтенберга: «Ну и как обстоят дела в НАТО при Трампе?» По словам финна, Столтенберг ответил: «Несмотря на всю риторику Трампа, США выполнили все свои экономические обязательства, а также все свои обязательства по персоналу. Так что на самом деле это было нормальное время для НАТО».

Кажется, это слишком скромная оценка.

Именно в годы президентства Трампа в Европе произошло историческое увеличение расходов на оборону, вызванное сильным давлением со стороны Вашингтона. «Трамп был прав, подтолкнув членов НАТО к увеличению расходов, даже если он сделал это невежливо — и при этом пригрозил развалить возглавляемый США альянс», — заключает журналист USA Today Ким Хьелмгаард.

Но, может быть, страны — члены НАТО и без Трампа пришли к осознанию необходимости платить за свою безопасность больше и не полагаться на доброго заокеанского дядюшку?

А вот и нет! В 2011 году министр обороны США в администрации Обамы Роберт Гейтс, выступая на саммите НАТО в Брюсселе, предупреждал, что, если американские налогоплательщики и дальше будут продолжать нести непропорционально большую часть бремени в альянсе, это поставит под угрозу жизнеспособность трансатлантического союза в будущем.

Но эти серьезные предупреждения были проигнорированы европейцами, привыкшими к тому, что Вашингтон «за все платит». Пресловутые 2% от ВВП, которые должны выделяться на оборону, — это нововведение 2014 года, возникшее после присоединения Крыма к России. И тогда страны — члены НАТО договорились выделять эти деньги в течение десяти лет — то есть до 2024 года включительно. Но к концу 2023 года только 11 из 31 члена НАТО достигли этого порога. Ожидается, что в 2024 году это число возрастет до 18, но это все равно означает, что более трети членов альянса уклоняются от выполнения своих обязанностей.

Администрация Байдена — сторонника традиционных, «проверенных временем» трансатлантических отношений, при которых Вашингтон вносил непропорционально большую долю в бюджет НАТО, вряд ли способна заставить этих уклонистов раскошелиться. А вот Трамп с его жестким бизнес-подходом — это именно тот самый громила с бейсбольной битой, которому лавочники контролируемого им района регулярно, пусть и скрипя зубами, отдают плату «за охрану».