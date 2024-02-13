Чем больше побед одерживает экс-президент США Дональд Трамп на внутрипартийных выборах — кокусах и праймериз — тем активнее готовятся к его новому президентскому сроку и влиятельные фигуры в американском истеблишменте, и незаметные аппаратчики Республиканской партии, и акулы большого бизнеса, и консервативные фабрики мысли — think-tanks.

Иван Шилов ИА REGNUM

У них нет общего видения ситуации, они зачастую соперничают друг с другом, преследуют противоречащие цели, а иногда даже страстно «ненавидят друг друга», как выразился один из сотрудников избирательного штаба Трампа. Но есть одно общее для всех этих людей и групп стремление.

Все они нацелены на то, чтобы новый срок Трампа не был похож на его первое президентство.

Консенсус в отношении 2016–2020 годов заключается в том, что у Трампа, по сути, не было подготовленной команды, люди набирались почти случайно, ключевые фигуры были выбиты в первые же месяцы президентства (Майкл Флинн, первый советник по нацбезу, Стив Бэннон, главный советник по стратегии) либо хаотично менялись (Герберт Макмастер, Джон Болтон — советники по национальной безопастности, госсекретарь Рекс Тиллерсон).

В итоге все четыре года президентства Трампа у него не было сильной и слаженной команды, что существенно ослабило его позиции как внутри страны, так и на международной арене.

Трамп в большей степени опирался на своих личных друзей и родственников (например, на дочь Иванку и ее мужа Джареда Кушнера), но эта сеть была слишком мала, чтобы укомплектовать федеральные агентства компетентными и лояльными людьми.

В итоге получилось то, что получилось: не Трамп осушил «вашингтонское болото», а болото засосало его администрацию и лишило (скорее всего, путем фальсификаций) победы на выборах 2020 года.

Дорога в Овальный кабинет

Планируя реванш на выборах 2024 года, и сам Трамп, и поддерживающие его группы влияния всерьез нацелены на формирование эффективной, слаженной и максимально работоспособной администрации.

Чтобы не повторять ошибок прошлого, отбор и подготовка кадров будущей администрации распределены между несколькими центрами, прежде всего, небезызвестным консервативным think-tank Heritage Foundation («Фонд Наследие») и America First Policy Institute («Институт политики Америка прежде всего»). «Фонд Наследие» координирует «Проект 2025», который, по словам президента Heritage Foundation Кевина Робретса, «нацелен на подбор и подготовку глубоко эшелонированного резерва патриотически настроенных американцев, готовых служить своей стране в первый день работы следующей администрации».

У A. F. P. I. аналогичная миссия. Основанная в 2021 году выходцами из первой администрации Трампа Бруком Роллинсом и Ларри Кудлоу, инициатива «Путь к 2025 году» обещает «обеспечить наличие самых сильных политиков и кадров в первый день в январе 2025 года».

(сс) Gage Skidmore Ларри Кудлоу

Обе группы пытаются сделать Трампа-2024 «лучшим» президентом: более эффективным, более безжалостным, более приверженным консервативным догмам. Но Heritage и A. F. P. I. представляют разные фракции трампизма, и каждая из них с подозрением относится к другой.

Оперативники A. F. P. I. видят в Heritage опоздавших на поезд Трампа, волков истеблишмента в шкуре «Америка превыше всего». Некоторые в Heritage считают A. F. P. I. бастионом именно тех ненадежных назначенцев Трампа — мошенников и RINO («республиканцев только по имени»), которые торгуют своими отношениями с президентом, чтобы обеспечить себе возможность занимать высокие посты в будущей администрации.

Важную роль в «Проекте 2025» играет Джон МакЭнти, бывший личный телохранитель Трампа, впоследствии директор Управления кадров Белого дома, подчинявшийся лично президенту. После ухода из Белого дома МакЭнти создал специальный сервис знакомств для консерваторов The Right Stuff, а теперь занимается подбором сотрудников, фанатично (как и он сам) преданных Трампу. В значительной степени подбор кандидатов на руководящие посты в новой администрации зависит от МакЭнти, который, судя по всему, пользуется полным доверием Трампа.

Вице-президент: lady’s first

Кандидатура будущего вице-президента широко обсуждается в американских СМИ и соцсетях — не в последнюю очередь потому, что почтенный возраст Трампа повышает вероятность сценария, при котором вице-президент может занять пост главы государства без процедуры выборов (как Линдон Джонсон в период между убийством Кеннеди и выборами 1964 года). Интерес к фигуре вице-президента, таким образом, выходит за рамки обычного любопытства.

На сегодняшний день список вероятных претендентов на этот выглядит следующим образом:

Кристи Ноэм (52 года), губернатор Южной Дакоты и давняя сторонница Трампа;

Тим Скотт (58 лет), относительно консервативный сенатор от Южной Каролины и единственный чернокожий республиканец в Сенате. Предполагается, что Скотт может усилить поддержку Трампа среди чернокожих избирателей;

Элиз Мари Стефаник (39 лет), председатель Республиканской конференции палаты представителей Конгресса США. Молодая женщина (избранная в Конгресс в 30 лет и ставшая самой молодой конгрессвумен), Стефаник, как и Кристи Ноэм, может обеспечить Трампу поддержку женщин и части иммигрантов (Стефаник смешанного чешско-итальянского происхождения).

Джей Д. Вэнс (39 лет), сенатор первого срока от штата Огайо, бывший противник, а теперь активный сторонник Трампа. Вэнс — ярый противник помощи Украине. Главный козырь Вэнса — молодость (впрочем, как и у Стефаник) и происхождение (он из рабочей семьи).

Никки Хейли (52 года), — бывший постпред США в ООН и нынешний соперник Трампа в президентской гонке. Хейли — единственный человек из списка, которого можно смело назвать «кандидатом истеблишмента».

Не совсем ясно, зачем Трампу брать себе в вице-президенты человека, который не сумел справиться с предназначенной ему ролью кандидата-спойлера и решил сыграть в самостоятельную игру против своего бывшего босса. Судя по всему, это произошло после того, как летом 2023 года с Хейли заключили негласное соглашение те влиятельные республиканцы, которые делали ставку на Рона Десантиса, но разочаровались в нём как в конкуренте Трампа.

Впрочем, если верить источникам Fox Business, сам Трамп не рассматривал ни Хейли, ни Десантиса на роль своего вице. Да и Хейли тоже заявляла, что «не хочет быть ничьим вице-президентом».

В роли mavericks — выпадающих из общей колоды кандидатов с резко выделяющейся индивидуальностью — выступают знаменитый журналист Такер Карлсон (54 года), после ухода с Fox News ведущий собственное шоу в сети X и де-факто выступающий сейчас главным идеологом MAGA-движения, а также губернатор Техаса Грегг Эбботт (66 лет), ставший политиком федерального масштаба после открытого противостояния администрации Байдена по вопросу защиты южной границы.

Кандидатуру Карлсона, по слухам, лоббирует жена Трампа Мелания, но близкие к экс-президенту советники считают, что Трамп не пойдет на то, чтобы назвать своим вице-президентом человека, не менее яркого и популярного, чем он сам. Что же касается Эбботта, то его выбор может значительно усилить позиции Трампа по вопросу борьбы с нелегальной миграцией, который, судя по всему, станет центральным в его предвыборной кампании.

Сам Трамп в интервью Fox News описал человека, которого он, скорее всего, выберет, как «очень хорошего человека, довольно стандартного», отметив, что он не думает, что люди будут «настолько удивлены». Он также сказал, что главный вопрос, который он рассматривает, — сможет ли этот человек взять на себя роль президента.

Оба эти критерия почти наверняка неприменимы к Карлсону и Вэнсу. Трамп отдает приоритет как лояльности, так и выбору человека, который не будет его затмевать. По сообщению Associated Press, он также сказал, что был бы заинтересован в выборе женщины.

Исходя из этого, можно предсказать, что своим вице-президентом Трамп выберет либо Кристи Ноэм, либо Элизу Стефаник.

Генеральный прокурор для операции «Возмездие»

Важнейшую роль в будущей администрации Трампа будет играть глава минюста, который должен быть абсолютно лоялен и предан новому президенту для того, чтобы провести чистки бюрократического аппарата в первые сто дней его правления.

По словам советника Трампа, давшего интервью на условиях анонимности, в разговорах о своем втором сроке Трамп сделал выбор генерального прокурора своим «приоритетом номер один».

Главным претендентом на пост генерального прокурора многие консервативные юристы считают Джеффри Кларка, бывшего заместителя генпрокурора США при Трампе, которого Трамп уже собирался назначить главой минюста в январе 2021 года (до инаугурации Байдена), но по каким-то причинам не смог этого сделать.

Позже Кларк подвергался преследованию со стороны байденовского минюста по обвинению в участии в мятеже 6 января 2021 года. Теперь Кларк, работающий в аналитическом центре Renewing America Рассела Воута (главы административно-бюджетного управления в администрации Трампа), возглавляет работу над «Законом о восстании» в рамках «Проекта 2025».

По инсайдерской информации, полученной газетой The Washington Post, команда Кларка «разрабатывает план, включающий в себя проекты указов, которые позволят развернуть вооруженные силы внутри страны в соответствии с Законом о восстании».

Закон, последний раз обновленный в 1871 году, разрешает президенту использовать вооруженные силы для обеспечения правопорядка внутри страны. Это применение закона было определено в ходе внутренних обсуждений как первоочередная задача.

В последний год его президентства некоторые сторонники Трампа убеждали его применить Закон о восстании, чтобы подавить беспорядки после убийства Джорджа Флойда летом 2020 года, но он так и не сделал этого. Позже Трамп публично выразил сожаление по поводу того, что не направил дополнительные федеральные силы, и заявил, что без колебаний сделает это в будущем.

Судя по всему, Кларк пользуется значительным доверием экс-президента.

Летом 2023 года Кларк ужинал с Трампом во время визита в его гольф-клуб в Бедминстере, штат Нью-Джерси. Затем он также отправился в Мар-а-Лаго на показ нового фильма Динеша Д’Сузы о федеральном преследование участников беспорядков 6 января и христиан. На этом показе также присутствовали Стивен К. Бэннон, Роджер Стоун, Лора Лаумер и Майкл Флинн. Вероятно, можно ожидать, что как минимум часть этих старых сотрудников Трампа (многих из которых он уволил, и даже со скандалом, во время своего первого срока) вернется в его команду после выборов 2024 года.

Госсекретарь и советник по национальной безопасности

За четыре года президентства Трампа (2016-2020) были достигнуты определенные подвижки в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке.

В частности, благодаря усилиям его зятя Джареда Кушнера был достигнут прогресс в налаживании отношений между Израилем, с одной стороны, и ОАЭ и Бахрейном, с другой («Авраамовы соглашения»). Следующий шаг на этом пути — установление отношений между Израилем и Саудовской Аравией — был сорван 7 октября 2023 года атакой ХАМАС на Израиль.

U.S. Embassy Jerusalem

На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке и ухудшения отношений между Вашингтоном и Иерусалимом эпоха Трампа смотрится еще более выигрышно. Поэтому с почти стопроцентной вероятностью можно предположить, что ближневосточную политику в новой администрации Трампа будет по-прежнему курировать его зять Кушнер. Но возможно, что его ожидает повышение, и Кушнер займет пост госсекретаря США, взяв на себя ответственность за всю международную политику Вашингтона.

Вторым возможным кандидатом на этот пост может стать Ричард Гренелл, бывший спецпредставитель президента США по переговорам между Сербией и Косово, бывший и. о. директора национальной разведки и посол США в Германии при администрации Трампа.

Фигура Гренелла вызывает страх у части вашингтонского истеблишмента, так как считается, что он — как и генерал Майк Флинн — является чересчур жестким сторонником MAGA и может «разжечь в Трампе желание разрушить такие давние американские союзы, как НАТО». Поэтому Кушнер для этой части американской элиты выглядит более предпочтительным вариантом. «Это [выбор Кушнера] покажет, что Трамп не просто отправился в турне мести», — сказал один из источников Vanity Fair.

Что же касается такой ключевой для администрации фигуры, как советник президента по национальной безопасности, то на данный момент можно говорить, скорее, о том, кто хотел бы занять этот пост, нежели о том, на ком остановится выбор Трампа.

Вероятно, одним из тех, кто мечтает о кресле советника по нацбезу, является генерал-лейтенант Кит Келлог-младший, уже подбиравшийся к нему в начале первого президентства Трампа. В переходной команде Трампа Келлог отвечал за вопросы оборонной политики, затем неделю исполнял обязанности советника президента США по национальной безопасности после отставки Майкла Флинна, а впоследствии почти полтора года был ответственным секретарем Совета по нацбезу США.

Возможному назначению Келлога может помешать тот факт, что он занимал пост советника по национальной безопасности при вице-президенте США Майке Пенсе. Впрочем, сам Келлог сейчас активно поддерживает Трампа и старается отмежеваться от своего бывшего босса Пенса, которого сторонники Трампа считают предателем.

Позицию Келлога, который является видной фигурой в A. F. P. I., можно определить как умеренный изоляционизм. В ноябре прошлого года он подготовил и опубликовал доклад Ukriane End State, наиболее четко выражающий отношение трампистов-изоляционистов к конфликту на Украине:

«США должны отказаться от мнения внешнеполитического истеблишмента, что эта война — игра с нулевой суммой, в которой отстранение Путина от власти и полное поражение России — единственная приемлемая «победа». Вместо этого США должны стремиться к достижению конечного результата путем переговоров…»

«США также должны, — говорится в докладе, — ограничить военную помощь Украине, поставив любые дополнительные пакеты американской помощи в зависимость от согласия украинских чиновников присоединиться к мирным переговорам с Россией. Если Украина откажется от начала мирных переговоров, военная помощь США должна прекратиться. Если Россия откажется, США должны предоставить и оказать давление на европейских союзников, чтобы они предоставили Украине полную и тотальную помощь для продолжения военной эскалации. Если об этих последствиях будет сообщено обоим заранее, вероятность успеха вырастет».

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Конечно, за восемь с лишним месяцев, остающихся до президентских выборов, может измениться многое. Многие из тех, кто выглядит сегодня вероятными кандидатами на высшие посты в президентской администрации Трампа, могут сойти со сцены, другие, кого сейчас никто не принимает в расчет, могут протолкаться в первые ряды ближе к ноябрю.

Но очевидно, что пригласительные билеты в Белый дом — 2025 достанутся только тем, кто присягнул на верность не только самому Трампу, но и идеологии MAGA — Make America Great Again — включающей в себя антиглобализм, сосредоточенность на внутриамериканских проблемах, таких как борьба с нелегальной иммиграцией и защита границы, и постепенный выход США из конфликтов за пределами страны с перекладыванием ответственности на региональных союзников.