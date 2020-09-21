Карло Мачавариани
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Не ракетами едиными: ОРКК показала уникальные гражданские разработки
Какие ассоциации возникают у обычного человека при упоминании госкорпорации «Роскосмос»? Ракеты, космические корабли, спутники, полеты на Луну. Но мало кто знает, что космический гигант уже давно и довольно успешно занимается производством гражданской продукции. Еще в 2016 году президент России...
21 сентября 2020
Лесные пожары высветили проблемы
Пожары в российских лесах в основном ликвидированы, и, по предварительным данным Рослесхоза, ущерб от огня с начала года составил около 7 млрд руб. Более точную оценку Минприроды РФ даст к концу года. Сейчас и эксперты, и чиновники сошлись во мнении, что регионы не справляются с задачами охраны...
11 сентября 2019
Почему в Сибири не смогли потушить лесные пожары?
Лесные пожары этого лета выявили странный парадокс: тайга горит, города в Сибири задыхаются в дыму, но потушить пожары регионы не в состоянии — а где-то просто считают нецелесообразным. В соответствии с Лесным кодексом, где тушить, а где нет, определяют региональные власти. На регионах также лежит...
30 августа 2019