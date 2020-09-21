Какие ассоциации возникают у обычного человека при упоминании госкорпорации «Роскосмос»? Ракеты, космические корабли, спутники, полеты на Луну. Но мало кто знает, что космический гигант уже давно и довольно успешно занимается производством гражданской продукции.

Андрей Шерыханов Не ракетами едиными: ОРКК показала уникальные гражданские разработки

Еще в 2016 году президент России Владимир Путин поставил задачу довести долю гражданской продукции в структуре оборонно-промышленного комплекса до 30% к 2025 году и до 50% — к 2030 году.

Единым центром по диверсификации производства и продукции гражданского назначения стала Объединенная ракетно-космическая корпорация, объединив под своим управлением более двадцати предприятий ракетно-космической промышленности. К настоящему моменту компании, входящие в структуру ОРКК, выпускают медицинские изделия, легкорельсовый транспорт, производят оборудование для ТЭК, создают геоинформационные сервисы на основе данных дистанционного зондирования земли.

Многие из выпускаемых корпорацией образцов «гражданки» были представлены на прошедшем в конце августа военно-техническом форуме. В центре внимания оказались компактные разработки. Научно-исследовательский институт космического приборостроения (НИИ КП), входящий в структуру ОРКК, представил уникальные морозостойкие радиомаяки для нахождения по спутнику в любой точке земного шара.

Пока такие радиомаяки есть только у космонавтов, летчиков и моряков, однако руководство НИИ КП старается изо всех сил, чтобы запустить их серийное производство. Загвоздка в том, что пока не удалось договориться со службой спасения, которая оперативно отреагирует на сигнал SOS с устройства и оперативно придет на помощь. Только поэтому пока эти маяки не поступили в свободную продажу. К слову, на Западе подобные устройства уже давно есть на прилавках специализированных магазинов.

Принцип действия этих маяков довольно прост: достаточно нажать на кнопку, и у спасателей мгновенно высветятся координаты хозяина устройства. Эта вещь в перспективе может стать незаменимым спутником не только альпинистов, экстремалов и путешественников, но и обычных рыбаков или грибников, любящих забраться подальше в лес.

Еще один пример выпускаемой гражданской продукции, ставшей особенно актуальной в период пандемии, — медицинские приборы. АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» показал портативный аппарат ИВЛ, помещающийся в небольшом чемодане. При поддержке ОРКК его серийное производство было организовано в течение нескольких месяцев. Этот же завод выпускает дефибрилляторы для сердечно-легочной реанимации и другую медицинскую продукцию.

Отдельно стоит отметить уникальный 3D-биопринтер, который уже прошел испытания на орбите. Два года назад аппарат доставили на МКС, где в рамках эксперимента на нем напечатали хрящевую ткань человека и щитовидную железу грызуна.

АО «Корпорация «МИТ» (входящая в структуру госкорпорации «Роскосмос») привезла на форум оборудование для водоподготовки. Оно предназначено для производства технической, питьевой и особо чистой воды для нужд фармацевтики и электроники. Это оборудование может быть использовано в интересах реализации федерального проекта «Чистая вода» (нацпроект «Экология»), а пока вполне успешно применяется на западной и рублевской станциях Мосводоканала.

К слову, впервые за всю историю форума «Армия» его организаторами — Военно-промышленной комиссией — было уделено такое пристальное внимание «Диверсификации» (продукции и проектам гражданского назначения). Помимо организации специализированных экспозиционных стендов, на которых выставлялась «гражданка», представители предприятий приняли активное участие в конгрессе.

Как заявил в ходе своего выступления на конгрессе глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, все эти крайне востребованные в стране и за рубежом технологии не надуманны, а наоборот, являются естественным продолжением технологий ракетно-космической отрасли, созданных в рамках основной, профильной деятельности ракетно-космической промышленности.

«Если говорить об объеме гражданской продукции, выпускаемой «Роскосмосом», то это 54% от общего объема товарной продукции наших предприятий и услуг, оказываемых ими, — резюмировал Рогозин. — И здесь мы видим колоссальные перспективы, перспективы в движении в сторону увеличения выпуска гражданской и крайне востребованной в условиях санкций продукции для нашей экономики и наших граждан».