Пожары в российских лесах в основном ликвидированы, и, по предварительным данным Рослесхоза, ущерб от огня с начала года составил около 7 млрд руб. Более точную оценку Минприроды РФ даст к концу года. Сейчас и эксперты, и чиновники сошлись во мнении, что регионы не справляются с задачами охраны лесов, поэтому готовятся серьезные решения по изменению и законодательства и ответственности.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

Спичка в огонь

Каждый год леса горят везде, и в России, и в Канаде, и в США. В нашей стране минувшим летом сложилась более серьезная ситуация, чем обычно, но еще не катастрофа.

Всё как обычно. В недоступных местах, куда даже самолетом трудно долететь, из-за засушливой погоды огонь разгорался из-за молний. В местах обитания человека огонь, преимущественно, был рукотворный.

Горело, по разным оценкам, от 10 до 13 млн га из 1 млрд 146,8 млн га лесов. Безусловно, это очень много, еще и общественное мнение разогрел демонстративный отказ региональных властей тушить пожары, которые не угрожают населенным пунктам. На этом фоне широкий резонанс вызвало заявление губернатора Красноярского края Александра Усса, который назвал тушение лесных пожаров «бессмысленным и даже где-то вредным».

Разграничение полномочий

Динамика пожаров настораживает. Хотя количество очагов пожаров постоянно сокращается, пройденная огнем площадь ежегодно растет.

Многие эксперты указывают и на то, что рост масштабов связан с изменениями в лесном законодательстве, которые произошли еще в далеком 2006 году. Если раньше леса были государственными и все вопросы пожаротушения и охраны леса решались на федеральном уровне, то теперь полномочия переданы регионам.

Mchs.gov.ru Лесной пожар

Региональные власти теперь сами решают, тушить или не тушить огонь. И обычно, если пламя не угрожает населенным пунктам и объектам экономики, а «прогнозируемые затраты на тушение превышают прогнозируемый вред», как сказано в правилах, то на местах обычно принимают решение не бороться со стихией.

Системный подход

Когда сибирские пожары уже грозили явно выйти из-под контроля, в конце июля уже на федеральном уровне подключилось МЧС к тушению огня по всему Красноярскому краю и Якутии. В тот же день Владимир Путин распорядился подключить к тушению Минобороны РФ. В Сибирь военные вывели 10 самолетов Ил-76 и 10 спецвертолетов.

После разведки термоточек рассчитывались особенности местности, вид пожара (верховой, когда выгорает всё полностью, или низовой, когда сгорают только сухие ветки и трава), площадь, скорость распространения и направление. Вокруг пожара создавались преграды в виде распаханных полос, после чего начиналась ликвидация очагов горения. В отдаленных районах задействовались парашютисты, которым всё приходилось делать вручную. Всего для тушения пожаров было привлечено около четырех тыс. человек и 380 единиц наземной техники.

В небо поднимались Ан-2 и Ан-3 с десантниками, Бе-200, специально созданный для сброса большого количества воды, и снабженные цистернами Ил-76. Работали Ан-26 «Циклон», предназначенные для искусственного вызывания осадков. Вертолеты Ми-8МТВ, способные набирать в баки воду прямо из водоемов и сбрасывать ее в одну точку.

Павел Аджигильдяев Бе-200

Всего же в операции было задействовано 40 самолетов для мониторинга и 25 воздушных судов на тушении пожаров.

Есть решение

Проблема пожаров не в том, что они возникают (для природы это даже вполне естественный процесс), а в том, как с ними справляются.

Глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин предлагает поменять систему. В правительство направленно предложение, по которому решения по установлению «зон контроля» лесных пожаров должны приниматься не главами регионов, а на федеральном уровне. Усилить полномочия Рослесхоза и увеличить число сотрудников «Авиалесоохраны», увеличить количество воздушных судов.

Также в Минприроды готовы рассмотреть возможность господдержки предприятий, если на них будут возложены дополнительные функции восстановления и охраны лесов.

Опыт других стран

Следует присмотреться тому, как работает система пожаротушения в схожей с нами по условиям стране — Канаде. Там действует концепция «управления пожарами». В стране установлены два режима реагирования:

Полное реагирование (Full Response) — лесной пожар требует немедленной атаки и борьбы до ликвидации.

Есть модифицированное реагирование (Modified Response), которое предполагает, что пожары продолжают гореть, если не превышают установленных лесными стратегиями показателей, но под наблюдением.

skeeze Лесной пожар

В 2019 г. в Канаде режим полного реагирования применяется для 930 тыс. га, режим модифицированного реагирования для 390 тыс. га, контролируемого реагирования для 313 тыс. га. При общей площади канадских лесов в 347 млн га огонь прошел 1,73 млн га.

Интересно, что в США все пожары тушатся, за исключением отдельных заповедников, где исключена человеческая деятельность, однако при высоких классах пожарной опасности принимается решение о тушении.

Лесные площади Соединенных Штатов составляли 310 млн га. Так, регулярно сильно горит Калифорния, на Аляске в этом году огнем была охвачена территория площадью почти в 800 тыс. га, что больше обычного. Причина — июнь и июль стали самым жаркими за всю историю наблюдений.

По данным Лесной службы США, затраты на борьбу с лесными пожарами в 2019 г. могут достичь $2,5 млрд (около 158 млрд руб).